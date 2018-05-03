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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yarışında Muharrem İnce adı güçlendi! İlhan Kesici aday adaylık başvurusu yaptı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

CHP'de adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçen İlhan Kesici, milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı. Böylece Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı neredeyse kesinleşti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yarışında Muharrem İnce adı güçlendi! İlhan Kesici aday adaylık başvurusu yaptı

CHP'de ismi 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak geçen isimlerden olan İlhan Kesici'nin milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Böylece, 24 Haziran'daki seçimlerde İlhan Kesici'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmayacağı da kesinleşmiş oldu. Yeni sistemde bir kişi hem milletvekilliğine hem de cumhurbaşkanlığı adaylığına başvuruda bulunamıyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yazık hem seçimi kaybedecek hem vekilliği hemde artık partiye genel başkan olma şansını kaybedecek Kılıçdaroğlu bir taşla iki kuş vuracak kıyak yapıyormuş gibi yapıp rakibini ekarte edecek artlk bana 5 yıl verin onu bunu yaparı palavrası atamaz kendisinde devlet yönetme kapasitesi olmadığını anladı aday olmadı
iyide CHP günlerdir yok bilmem adayımız akp çıltirtacak yok bilmem ne bence kendi elleriyle seçimi veriyor muhalefet partileri
inşallah inşallah
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