CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yarışında Muharrem İnce adı güçlendi! İlhan Kesici aday adaylık başvurusu yaptı

CHP'de ismi 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak geçen isimlerden olan İlhan Kesici'nin milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Böylece, 24 Haziran'daki seçimlerde İlhan Kesici'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmayacağı da kesinleşmiş oldu. Yeni sistemde bir kişi hem milletvekilliğine hem de cumhurbaşkanlığı adaylığına başvuruda bulunamıyor.

