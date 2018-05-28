CHP'nin milletvekili adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu için YSK'ya itiraz

İbrahim Kaboğlu'yla ilgili yeni gelişme! 24 Haziran seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İstanbul'dan milletvekili adayı gösterdiği Prof.Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Prof.Dr. Cihangir İslam ve Prof.Dr. Yüksel Taşkın için Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunuldu. Bir vatandaşın üç isim için 'KHK ile ihraç edilmelerini' gerekçe göstererek yaptığı itirazla ilgili YSK'nın bugün gün içerisinde karar vermesi bekleniyor.
CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan aday gösterdiği Prof.Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, yine İstanbul 3'üncü bölge 9'uncu sıradan aday gösterdiği Prof.Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1'inci bölge 18'inci sıradan aday gösterdiği Prof.Dr. Yüksel Taşkın için YSK'ya itirazda bulunulduğu öğrenildi.
Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itiraz dilekçesinde her 3 profesörün de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildiği ve bunların milletvekili adayı olamayacağı gerekçe gösterildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun söz konusu itiraz ile ilgili bugün karar vereceği öğrenildi
İBRAHİM KABOĞLU KİMDİR?
1950 yılında Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde doktorasını yaptı. 1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör oldu.
2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi. Bu görevde iken Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı ve daha sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2008 yılında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır.
CİHANGİR İSLAM KİMDİR?
Sakarya'da doğdu. Ankara Üniversitesi’nde 1983'de Tıp eğitimini, 1990’da Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığını tamamladı. Minnesota Üniversitesi’nde Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma eğitimi aldı. Ortopedi ve Temel Bilimler alanında yurtiçi ve yurtdışı ortamlarda yüzün üzerinde bilimsel makale ve bildiri yayınladı. Ayrıca İslami İlimler ve Felsefe Bölümlerinden de mezundur. Bilgi ve Düşünce Dergisi’nde ve Hece Dergisi’nde düşünsel içerikli makaleler yazmıştır. 7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 numaralı KHK ile Anayasa ve yasalara aykırı olarak kamu görevinden atıldı.
YÜKSEL TAŞKIN KİMDİR?
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladı. Öğrencilik yıllarımda Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu’nda aktif olarak çalıştı.
2002 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2015 yılında profesör oldu. 7 Şubat 2017’de Barış Bildirisine imza attığım gerekçesiyle üniversiteden ihraç edildi.
2012 yılında İstanbul CHP İl Örgütü’nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladı.
TÜSES’te dış politikadan seçmen analizine kadar farklı konularda raporlar üretilmesine katkı sundu. Gençlere yönelik eğitim çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlendi.
Çalışma alanları olan Türkiye siyaseti; Türkiye’de Milliyetçilik, Muhafazakârlık ve siyasal İslam; Demokratikleşme meseleleri; Ortadoğu’da toplum ve siyaset; Gençlik ve siyaset konularında kitap ve makaleler yayınladı.
Kitapları: Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İstanbul: İletişim Yayınları, 2007); AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslamcılık ve Arap Baharı (İstanbul: Birikim Yayınları, 2013), Suavi Aydın’la beraber, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014); Sosyal Demokrasi ve Din (Ankara: Bence Kitap, 2016); Siyaseti Anlamak ve Anlamlandırmak (Ankara: Bence Kitap, 2016).
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