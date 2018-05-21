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CHP'nin milletvekili listesi için flaş Abdullah Gül iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için CHP'de liste dışı kalan Trabzon milletvekili Haluk Pekşen,"Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan herkes tasfiye edildi" dedi.

CHP'nin milletvekili listesi için flaş Abdullah Gül iddiası

Haluk Pekşen, Abdullah Gül’ün CHP’nin de içinde olduğu ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak adının öne çıktığı tarihlerde, kendisinin buna şiddetle karşı çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

“Gül’ün adı ilk ortaya çıktığında karşı çıkanlardan biri de bendim. Bana üç ay önce, ‘Gül’ün adaylığına karşı çıkma, milletvekilliğinden olursun’ uyarısı geldi. Aldırmadım. Katıldığım televizyon programlarında karşı olduğumu söylemeye devam ettim. En son bir ay önce bir uyarı daha oldu. Ancak ben ısrarla karşı olduğumu kamuoyu önünde söylemeye devam ettim. Gördüğüm tablo şu. Benimle birlikte, Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden kim varsa liste dışı kalmıştır.”

Sözcü'ye verdiği demeçte vekil olduğu dönemde verdiği mücadele açısından “içinin rahat” olduğunu söyleyen Pekşen, “Milletvekili olarak toplum vicdanında görevimi yaptığıma inanıyorum. Türkiye’nin geleceği, benim vekilliğimden daha önemli. Siyasete devam edeceğim. Ne ülkemizi, ne partimizi bırakırız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Haluk Pekşen CHP aday Milletvekili

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İşte Demokrasi, M.Vekil iken sesleri çıkmazken yeniden aday gösterilmeyince sesleri gür çıkıyor. Daha çok çıkacak.
turşusunu kurun partinin, chp den bi nane olmaz, seçenekleri daraltıyorsunuz, akşenere yol açıyorsunuz.
Bravoooooo CHP ye bravoooo kendisini chp liyim diye geçinen geçmiş ama şimdi dışarıda kalan milletvekillerine. aday gösterilmedi mi hemen saldır. yemin ederim ki siz ne chp yi ne de memleketi düşünüyorsunuz. anladım ki siz sadece ve sadece kendinizi düşünüyorsunuz. AKP ye bakıpta neden 16 yıldır iktidardalar bir bakın bakın da bir de aynada kendinize bakın. sürekli iç çekişmesi. sürekli koltuk kavgası. kardeşim sizden başka hiç kimse bu memleketi düşünmez mi. sadece siz mi bu memleketin sorunlaerını biliyor ve çözecek kişisiniz. bırakın memleket koltuk kavgasını memleketi nasıl kurtaracağız
TV LERDE BAŞKA PARTİLERİ YÜCELTEN KONUŞMANI DESEN DAHA İYİ.
eeee yönetiminiz okyanus ötesinden yönetilmeye alışmış anlaşılan..ve işin kötüsü sen daha yeni anlamaya başlamışsın .
BU ADAMI ADAY GÖSTERMEYEN CHP DEN NE OLUR
haluk pekşen gibi dürüst namuslu biri chp den aday gösterilmiyorsa chp bitmiş demektirr...
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