CHP'nin seçim beyannamesinde 'tatil' detayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri için hazırlanan seçim beyannamesini açıklıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları: Biz, yani CHP'liler ülkenin geleceği için çıkar peşinde koşmadan çalışan bir gelenekten geliyoruz. CHP'liler direnişin insanlarıdırlar. Adalet, birlikteliği savunmuşlardır. CHP, Samsun'dan başlayıp Erzurum'a sonra İzmir'e giden Mustafa Kemal ile hareket edenlerin partisidir. CHP, hak, hukuk ve adalet diyenlerin partisidir. "HEP BİRLİKTE 'TAMAM' DİYECEĞİ BİR SEÇİMİ BAŞLATIYORUZ"



Türkiye saraydan değil halktan yana bir yönetim istiyor. Mafya yönetimi değil, hukuk devleti istiyor. Yolsuzluk düzeni değil, emekten yana bir Türkiye istiyor. Türkiye, çalışmak ve üretmek istiyor. Bu toplantı tarihi bir toplantıdır. Cumhuriyetten, demokrasiden, emekten yana olanların hep birlikte 'Tamam' diyeceği bir seçimi başlatıyoruz. 5 TEMEL SORUN



Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceğiz. Birisi ekonomidir. Türk lirasının nasıl değer kaybettiğini hep birlikte gözlemledik. Türk lirası dünyanın en büyük değer kaybeden paralarından birisidir. Bugün geldiğimiz noktada Türk lirası sürekli değer kaybediyor, çiftçi, emekli hayatından memnun değil. Çalışan işçi hayatından memnun değil. Varlık içinde yoksullul yaşayan bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Gazeteler korkudan haber bile veremiyorlar.

81 milyona sesleniyorum. Bu düzenden memnun olan bir sınıf var. O sınıfın adı, rantiye sınıfı. İntihar eden rantiyeci var mı? Hepsi hayatından memnun. Ellerinde viski kadehi, milyarlar kazanıyorlar. Sayın Muharrem İnce'ye, bana, çiftçiye, emekliye bunun sorumluluğu düşüyor. Hep birlikte bu düzeni değiştirip haktan, emekten yana bir düzeni yeniden inşa etmek zorundayız. Türkiye ekonomisi, büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenler, büykü değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilirler mi? Gerçekleştiremeyeceği açık. Türkiye'yi bölgesinde 21. yüzyılın lideri yapmayı hedefliyoruz. Sanayimizin dünyadaki hızlı dijital dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. Bütün KOBİ'lere bir yıl süreyle 0 faizle kredi vereceğiz. Daha fazla insan çalıştıracaksın. Vergini öde, primini öde, ödediğin vergi ve prim kadar, sıfır faizli kredi veriyorum. Ne kadar çok vergi verirsen, o kadar fazla 0 faizli kredi alacağım. Karadeniz'de fındık borsasını kuracağız, fındık fiyatını Türkiye belirleyecek. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız ifade etti, işçiy KDV'siz mazotu 3 liradan vereceğiz diye. İtiraz ettiler, yalan söylüyor diye. Sayın İnce traktöre bindi gitti, 5 lira 72 kuruş. Tarım Bakanı'nın çiftçiden, mazottan haberi yok, tarımla ilgisi yok. Böyle birisi. 5 yıl içinde bütün kırsala 40 bin ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni atayacağız. Tarımla teknolojiyi buluşturmazsanız verimi gözardı edersiniz. Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapacağız.