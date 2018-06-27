CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Aksünger, seçim gecesi Bülent Tezcan’ın yaptığı ‘seçimler ikinci tura kaldı’ açıklamasını hatırlatarak “Bülent Tezcan da açıklama yaptığında şöyle bir şey söyledi; 'Evet ikinci tura kaldı' dedi. Bunu duyan şöyle düşünüyor, ben de sonuçta orada değilim, demek ki sağlıklı bir veri transferi yapılabiliyor. Sonra ben gönüllülerle ve oradaki arkadaşlarla konuştuğumda öğrendim. Böyle bir şeyin olmadığını bütün verilerin YSK’dan ve Anadolu Ajansı’ndan gelen verilerle verildiğini söyledi” dedi.

"CHP'NİN ELİNE O GÜN VERİLER GELİYOR AMA..."

Aksünger açıklamasının devamında ise iddiasını şu şekilde açıkladı: “CHP’nin eline o gün veriler geliyor ama onları tasnif etmek ve karşılaştırmakta ciddi zorluklar yaşanıyor ve karşılaştırılamıyor.”

