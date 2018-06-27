CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Aksünger, seçim gecesi Bülent Tezcan’ın yaptığı ‘seçimler ikinci tura kaldı’ açıklamasını hatırlatarak “Bülent Tezcan da açıklama yaptığında şöyle bir şey söyledi; 'Evet ikinci tura kaldı' dedi. Bunu duyan şöyle düşünüyor, ben de sonuçta orada değilim, demek ki sağlıklı bir veri transferi yapılabiliyor. Sonra ben gönüllülerle ve oradaki arkadaşlarla konuştuğumda öğrendim. Böyle bir şeyin olmadığını bütün verilerin YSK’dan ve Anadolu Ajansı’ndan gelen verilerle verildiğini söyledi” dedi.
"CHP'NİN ELİNE O GÜN VERİLER GELİYOR AMA..."
Aksünger açıklamasının devamında ise iddiasını şu şekilde açıkladı: “CHP’nin eline o gün veriler geliyor ama onları tasnif etmek ve karşılaştırmakta ciddi zorluklar yaşanıyor ve karşılaştırılamıyor.”
Son dakika: Mehmet Altan hakkında tahliye kararı
İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik
Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!
Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'
Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Okuyucu Yorumları 1 yorum