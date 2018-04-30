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Son dakika! CHP'den çok sert Org. Hulusi Akar açıklaması: Askeri vesayet girişimi

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tezcan, Orgeneral Hulusi Akar'ın, Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasına değinerek, "Askeri vesayet girişimidir" dedi.

Son dakika! CHP'den çok sert Org. Hulusi Akar açıklaması: Askeri vesayet girişimi

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Tezcan, Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Abdullah Gül'ü ziyaret ettiği iddiasına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Tezcan, "Son çareyi askeri vesayete sarılmakta buldular. 8 Temmuz'da sandığa gidin askeri vesayet girişimini çökertin." dedi.

Tezcan'ın açıklamaları:

Seçim takvimi başladı. 2 Mayıs'ta seçmen kütükleri askıya çıkacak. 2-12 Mayıs'ta askıda kalacak. İtiraz imkanı var. Vatandaşlarımızın oy kullanma hakkından mahrum olmamaları ve sahte seçmen ihtimaline karşı önlem için kontrol etmeleri, bulundukları binalarda farklı seçmenler yazılıp yazılmadığını kontrol etmeleri gerekir. Bütün vatandaşlarımızı kontrol etmeye davet ediyoruz. Oy kullanma tarihi hep 24 Haziran'ı konuşuyoruz, 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi ile ilgili tarihtir, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 8 Temmuz'da yapılacaktır.

'AKAR, GÜL'LE GÖRÜŞTÜ' İDDİASI

Geçtiğimiz hafta çok önemli bir haber Türkiye'nin gündemine geldi. Basında hak ettiği yeri bulamadı. Siyasette yeni 28 Şubatçılık hareketi ile karşılaştık. Yeni askeri vesayet sistemi ile karşılaştık. Nedense medyada arzu ettiğimiz ölçüde yer bulmadı. Hakettiği ölçüde yer bulmadı. Hatta haberi yapan bir gazeteci işinden oldu sonra da 'ben kendi isteğimle ayrıldım' demek zorunda kaldı. Kampanya süresince bunu unutturmayacağız. Hulusi Akar ile İbrahim Kalın tam da Gül'ün adaylık konuları görüşülürken ziyaret ediyorlar. İçeriği Abdullah Gül'e aday olma telkinidir. Ali Fuat Başgil'e yapılan baskının yıllar sonra tekrarıdır.

"ÇAREYİ ASKERİ VESAYETE SARILMAKTA BULDULAR"

Son çareyi askeri vesayete sarılmakta buldular. 8 Temmuz'da sandığa gidin askeri vesayet girişimini çökertin.

KILIÇDAROĞLU, MİLLETVEKİLLİĞİNE ADAY OLACAK MI?

Benim bildiğim başvuracak, kendisiyle konuşmadım ama doğaldır başvurması. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kararını verdikten sonra aday olursa tabii ki milletvekili adayı olmayacak. Partimiz bir başka Cumhurbaşkanı adayı ile çıkacaksa genel başkanımızın milletvekili adayı olması gerekiyor.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumartesi adaylık için son. Cumartesiyi beklemeden hafta ortalarında adayımızı öğreneceksiniz.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Seçim güvenliği ile ilgili bir rahatsızlık varsa kendisinin ve yüksek heyetin bunu düşünmesi gerekir. Biz azami dikkat göstereceğiz. Biz sandık güvenliğini sağlayacağız.

Zamanı gelince gelecekler. Onların kararı bir siyasi kararla önemli bir görev yaptılar. Aynı siyaset iradesi ne zaman gerekli görürse o zaman arkadaşlarımız gelirler.


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CHP Bülent Tezcan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
askeri polisi camiyi kisacasi devlet kurumlarini kimki kendi siyasi cikari icin kullanmis ve kullaniyorsa allah onlari cehennemine koysun.
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