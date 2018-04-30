Son dakika! CHP'den çok sert Org. Hulusi Akar açıklaması: Askeri vesayet girişimi

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Tezcan, Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Abdullah Gül'ü ziyaret ettiği iddiasına ilişkin sert açıklamalarda bulunan Tezcan, "Son çareyi askeri vesayete sarılmakta buldular. 8 Temmuz'da sandığa gidin askeri vesayet girişimini çökertin." dedi.

Tezcan'ın açıklamaları:

Seçim takvimi başladı. 2 Mayıs'ta seçmen kütükleri askıya çıkacak. 2-12 Mayıs'ta askıda kalacak. İtiraz imkanı var. Vatandaşlarımızın oy kullanma hakkından mahrum olmamaları ve sahte seçmen ihtimaline karşı önlem için kontrol etmeleri, bulundukları binalarda farklı seçmenler yazılıp yazılmadığını kontrol etmeleri gerekir. Bütün vatandaşlarımızı kontrol etmeye davet ediyoruz. Oy kullanma tarihi hep 24 Haziran'ı konuşuyoruz, 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili seçimi ile ilgili tarihtir, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 8 Temmuz'da yapılacaktır.

'AKAR, GÜL'LE GÖRÜŞTÜ' İDDİASI



Geçtiğimiz hafta çok önemli bir haber Türkiye'nin gündemine geldi. Basında hak ettiği yeri bulamadı. Siyasette yeni 28 Şubatçılık hareketi ile karşılaştık. Yeni askeri vesayet sistemi ile karşılaştık. Nedense medyada arzu ettiğimiz ölçüde yer bulmadı. Hakettiği ölçüde yer bulmadı. Hatta haberi yapan bir gazeteci işinden oldu sonra da 'ben kendi isteğimle ayrıldım' demek zorunda kaldı. Kampanya süresince bunu unutturmayacağız. Hulusi Akar ile İbrahim Kalın tam da Gül'ün adaylık konuları görüşülürken ziyaret ediyorlar. İçeriği Abdullah Gül'e aday olma telkinidir. Ali Fuat Başgil'e yapılan baskının yıllar sonra tekrarıdır.