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CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin 6’ncı sıradan milletvekili adayı gösterdiği Arzu Mandalı Sucu, listedeki yeri nedeniyle adaylıktan çekildi.

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP, Tekirdağ'da Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Emre Köprülü, Adem Dalgıç, Arzu Mandalı Sucu ve İsmail Doğaroğlu'yu 24 Haziran seçimleri için milletvekilliğine aday gösterdi. 6'ncı sırada aday gösterilen Arzu Mandalı Sucu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi. Sucu, yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi:

CHP'YE AĞIR SÖZLER

"Ben daha 2 seçim geçirdim. Bu seçimde yapılan araştırmalar sonucunda, gerek örgüt, gerekse komisyonda sıralamam 3'üncü olarak gitti. Ancak bireysel lobiler, bireysel hırsların da devreye girmesiyle sıralama değişti. Bunlar devreye girmese daha çok vekil çıkartacaktık. Bunlar canımı sıktı ve tepki vermek istedim. Bunun için de adaylıktan çekildim. Ben örgütümün yanındayım. Bu süreçte gerçekten çok olumlu tepkiler aldım. Çok kişi aradı, bana destek verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet kadınıyım, Atatürk’ün askeriyim."

DHA

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