HABER

CHP yönetiminden 'Muharrem İnce' açıklaması: İnce'yi aday gösteren CHP'dir

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce'yle ilgili olarak, 'Sayın Muharrem İnce'yi aday gösteren CHP'dir, sayın Kılıçdaroğlu'dur' dedi. Hamzaçebi, 'Muharrem İnce ikinci tura kalamadıysa bunun sorumluluğunu sayın Kılıçdaroğlu'na mı yüklemeliyiz?' sorusunu sordu. Kurultay sorusuna yanıt veren Hamzaçebi, 'Kurultay ihtiyacı görmüyorum ama olup olmayacağına delegeler karar verir. Ben delegenin bu seçim sonuçlarını çok sağlıklı değerlendireceğini düşünüyorum' dedi.

CHP yönetiminden 'Muharrem İnce' açıklaması: İnce'yi aday gösteren CHP'dir

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN Türk'te katıldığı programda seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamzaçebi Muharrem İnce ve CHP'nin aldığı oya ilişkin dikkat açıklamalar yaptı.

Hamzaçebi'nin açıklamaları:

AK Parti, MHP ile AK Parti ittifak yapmamış olsaydı, milletvekili sayısı 17 azalmış olacaktı. Bugünkünden 17 az vekil çıkaracaktı. Bu elbette bizim için de geçerli. AK Parti'nin oyu yüzde 41.8'e inmiştir. Aynı şey CHP için de geçerli. CHP de ittifakla 22 milletvekili fazla çıkarmıştır. İttifakların seçimidir bu. Tek başına siyasi partilerin seçimi olarak alırsak doğru olmaz. AK Parti yüzde 41.8'e inmiş, CHP de yüzde 22'ye inmiş. Burada kim kazançlı, kim kaybetmiş durumda? İttifakları değerlendirelim.

"ERDOĞAN KAZANMIŞTIR, İNCE'NİN OYU İKİNCİ TURA YETMEDİ"

Cumhurbaşkanlığı seçimi, ülke yönetimini hangi siyasi partinin adayı kazanacak? Bunun yarışıdır bu. Burada Cumhur İttifak'nın adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmıştır. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadık. Sayın İnce'nin oyu ikinci tura kalmaya yetmedi.

"İNCE'Yİ ADAY GÖSTEREN CHP'DİR, KILIÇDAROĞLU'DUR"

Muharrem İnce çok iyi bir çalışma gösterdi. Heyecanlı mitingler oldu gerçekten, CHP bu mitinglere büyük bir katılım gösterdi. Sayın Muharrem İnce'yi aday gösteren CHP'dir, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Muharrem İnce ikinci tura kalamadıysa bunun sorumluluğunu sayın Kılıçdaroğlu'na mı yüklemeliyiz?

Bugün partinin önünde yüzlerce belki binlerce partili var, Kılıçdaroğlu'na destek için gelmiş durumda.

İNCE'NİN 81 İLİ ZİYARETİ

Güzel olur, sayın İnce'nin örgütleri, memleketi dolaşması kötü bir şey değil ki. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Kurultay lafı bizim partide çok sık konuşulur. Kurultay bizim en yüksek organımızdır. Bu kadar kurultay gördüm, bizim delege sağduyuludur. Olayları iyi değerlendirir. Kurultay ihtiyacı görmüyorum ama olup olmayacağına delegeler karar verir. Ben delegenin bu seçim sonuçlarını çok sağlıklı değerlendireceğini düşünüyorum. Seçim sonuçlarına kadar Kılıçdaroğlu alkışlanırken demokrasinin önünü aşan kişi, Akşener'in adaylığının önündeki engeli kaldıran kişi, İnce'yi aday yapmak suretiyle demokrasinin önünü açan kişi olarak alkışlanırken seçim sonrası ne değişti ki sayın Kılıçdaroğlu eleştiriliyor.

"İNCE, CHP'NİN EVLADIDIR"

NTV kanalında soruları yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise şunları söyledi:

CHP her gün zaten değişiyor. Karşısına çıkan engellerle başa çıkıyor. Muharrem İnce CHP'nin evladıdır. Büyük bir davanın lideridir. "Ben cumhurbaşkanı olacağım" diyor. CHP onu bu büyük davada destekliyor. İnce, 81 ili dolaşacağım dedi. Örgütleri dolaşacağım demedi. Öbür taraftan da Kılıçdaroğlu "ben de parlamenter sisteminin başkanı olacağım" diyor. İnce ve Kılıçdaroğlu ayrışmadan siyasetlerine devam ediyor. İki lider büyük bir öngörüyle yoluna devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU İÇİN 'İSTİFA' TARTIŞMALARI

Tayyip Erdoğan 8 puanı kaybettikten sonra Türkiye hiç Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı bırakmalı diyorlar mı? CHP'yi tartışarak gündemi değerlendirmeye çalışıyorlar." dedi.

CHP KURULTAY'A GİDECEK Mİ?

İsteyen herkes kurultay isteyebilirler. CHP kurumsal bir yapıdır. Dün 500 kişi 'istifa' için gelirken, bugün 5 bin kişi Kılıçdaroğlu'na destek için geliyor. Bu demokrasidir. Parti Meclisi'ni de toplayabilirler. Muharrem İnce'siyle Kılıçdaroğlu'suyla CHP iktidarın karşısında dimdik ve birlik içerisindedir.

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
CHP önündeki oturma eylemi sona erdi CHP önündeki oturma eylemi sona erdi
Yozgat'taki Ersoy Apartmanı bugüne kadar 5 il başkanı, 4 milletvekili çıkardıYozgat'taki Ersoy Apartmanı bugüne kadar 5 il başkanı, 4 milletvekili çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akif Hamzaçebi CHP muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

İlginizi Çekebilir

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bu CHP adam olmazzzzz... Bu seçimde de oy vermedim bu kafa değişmediği sürece daha da vermem. Sol görüşlü bir insan olarak bizi bile ne hale düşürdünüz
chp demokratlığı ne dediği belli değil.yarın kim baskın çıkarsa böyle demiştim diye demogoji yapıp paçayı kurtaracak.zeytin yağı
her ikisine de yükleyin
Deniz Baykal için koltuğa yapıştı diyorduk. Şimdide Kılıçdaroğlu yapıştı. Bundan sonra gelende yapışacak herhalde. Oturan kalkmak bilmiyor malesef ülkenin kaderi bu.
CHP zaten cepte dediği %25 kemik seçmenini kaybetmeyi istiyor.Başaracaklar gibi de zaten
kim destek için gelmiş oraya toplanan ince taraftarlarına istifa et diyenlere karşı otobüs otobüs adam kılıçtaroğlu seninleyiz demek için getirtildi. görmüyoruz bunları biz chpyi bilmiyoruz sanki
Haklısınız. Kılıçdaroğlu daha ne yapmalıydı da yapmadı. Bunları söyleyin de bilelim bizde. İttifakın diğer partileri başarısız oldu diye bu kin nefret öfke nedendir. Meraj akşener 3 puan daha alsa bu iş ikinci tura kalacaktı.Herşeyi CHP den beklemeyin. Nasıl ki bizim HDP de emanet oylarımız varsa Sayın İnce ye de gelmiş emanet oylar var. Bu böyle biline. Siz sanıyormusunuz ki İnce partinin başına gelince CHP %30 üzerinde oy alacak. Bu ancak kendimizi kandırmaktan başka birşeye yaramaz. Akp seçmeninde at gözlüğü var. Naparsanız yapın döndüremezsiniz.
zaten yapmak istediğiniz buydu İNCE yi egale etmek ama kendi kazdığınız kuyuya düşeceksiniz İNCE daha çok güçlendi ve sevildi parti kursa CHP barajı geçemez bir dahaki seçime
Diğer Haberler
CHP önündeki oturma eylemi sona erdi

CHP önündeki oturma eylemi sona erdi

Yozgat'taki Ersoy Apartmanı bugüne kadar 5 il başkanı, 4 milletvekili çıkardı

Yozgat'taki Ersoy Apartmanı bugüne kadar 5 il başkanı, 4 milletvekili çıkardı

Bağımsız Türkiye Partisi'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili olay çıkış: Kılıçdaroğlu AKP'ye hizmet etti

Bağımsız Türkiye Partisi'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili olay çıkış: Kılıçdaroğlu AKP'ye hizmet etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan partisine ağır eleştiri: Her türlü işlemi yapabilirsiniz, hiç umrumda değil

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan partisine ağır eleştiri: Her türlü işlemi yapabilirsiniz, hiç umrumda değil

Murat Karayalçın: CHP Muharrem İnce'yle devam eder!

Murat Karayalçın: CHP Muharrem İnce'yle devam eder!

Seçim gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne 'sitem' iddiası

Seçim gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne 'sitem' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.