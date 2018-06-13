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CHP Zonguldak 1. Sıra Milletvekili Ünal Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy isteyince sosyal medyada gündem oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

CHP Zonguldak 1. Sıra Milletvekili Ünal Demirtaş, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyince sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li vekil Ünal Demirtaş 24 Haziran günü yapılacak olan seçim için Kdz. Ereğli ilçesindeki gezilerini sürdürdüğü sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.
Demirtaş'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

CHP Zonguldak Milletvekili ve 27. dönem milletvekili adayı Ünal Demirtaş, Kdz. Ereğli ilçesinde seçim gezilerini sürdürüyor. Demirtaş destek için girdiği bir esnafa, "Cumhurbaşkanlığı'nda reise oy verebilirsiniz hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim oyları bu sefer, Ereğli'den çıkan bir arkadaşınıza destek verin. Çok sağ olun" ifadelerine yer verdi. Demirtaş'ın sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Demirtaş, sözlerinin ardından ziyaret ettiği esnafın AK Partili olduğunu söylediğini bunun üzerine milletvekilliği için kendisinin bir hemşehrileri olarak destek istediğini söyledi. Çok tartışılan sözlerin ardından Demirtaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye en çok kendisinin destek verdiğini vurguladı. (İHA)

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CHP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimleri erken seçim ünal demirtaş

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
DOGRUYU SOYLEMIŞ ADAMSIN
Kafaya bak, bu sebepten muharremmince ve meral aksener gerekli
adam ne yapsın.hiç yoktan iyidir demiş.
boşuna demiyorlar 2 kişiden 1 reisçi diye :)
asiri akpartili kisilere hic olmassa meclisde bize oy verin yakarisi. abartilcak bisey yok
kim Cumhurbaşkanı olursa olsun, yeterki ben vekil secileyim zihniyeti, yav ülke elden gidiyor be, canım vatan ne hallere düştü bunların yüzünden, hala Erdoğan'a oy verin diyebiliyorsun ya, yazıklar olsun sen bu kafayla vekil olmasan daha hayırlı olur.
Vekilin yaklaşımını çarpıtmayin.koyü Akp'li olanları ikna etmeye çalışıyo.
adam akp ye oy veren birini ikna etmeye calışıyor chp ye oy versin diye
bu ne ya oy pazarlığı yapıyor .CHP BUNA HEMEN YOL VER...MUAMMER İNCE DEN DERS AL BİRAZ.
Bu haberi yazan kişi, "erdoğana oy verebilirsiniz, kızmayız darılmayız" lafını, "erdoğan için oy istedi" diye yansıtman ayıptır. Senin gibi gazeteci olmaz olsun.
Arkadaş şu at gözlüğünü herkes çıkarsın. Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinde kurulmuş bir ittifakın şansı yok. Seçim stratejisini bunun üzerine kurarsan kaybedersin. Yapmanız gereken terör örgütleri ile aranıza mesafe koymak. Gerçekçi vaatler. Yapılanı yıkacağız dememek. Yapılmış Allah razı olsun. Biz daha iyisini yapacağız diyip halkı ikna etmek. Şu anda yaptığın seçim propagandası zaten cepte olan seçmen için. Sen Akparti seçmeninden oy almak istiyorsan dediklerimi yapacaksın. Yoksa Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde saygıyla eğileceksin.
Bunların memleket , millet derdi yok. Bunlar ülkenin başına gelirse yemin ederim milleti de soyar halkı da. İzmir Belediyesi en güzel örnektir. Yıllardır soyuyor ve oranın halına hiç bir şey yapmıyor..
Ben meclise kapağı atayım da gerisi umurumda değil zihniyeti..
reis kelimesini bile tek bir insanla bağdaştıracak düzeye indik artık. Seçimi kim kazanırsa reis o olur.
Tolumda bu tür davranışlar veya söylemler, farklı açılardan bakılarak farklı yorumlar yapılabiliyor. Biraz gülmek, biraz hoş görü gerekmez mi?
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