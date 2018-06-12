CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş: Reis'e oy verebilirsiniz

Anketlere göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri CHP'nin adayı Muharrem İnce ile yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kıyasıya devam ederken, aynı gün yapılacak milletvekili seçimleri içinde vekil adayları çalışmalarına devam ediyor.

"CUMHURBAŞKANLIĞINDA REİS'E OY VEREBİLİRSİNİZ AMA MİLLETVEKİLLİĞİNDE KENDİMİZE OY İSTİYORUZ"

Ancak kampanyalar devam ederken, Zonguldak’ın Karadeniz Ereğlisi ilçesinden tartışılacak bir görüntü geldi.

CHP milletvekili adayı Merve Kır’la birlikte memleketi olan Karadeniz Ereğlisi ilçesinde esnafı ziyaret eden CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, 24 Haziran’da partisi tarafından yeniden aday gösterildiği hatırlattı ve girdiği bir dükkanda “Cumhurbaşkanlığında Reis’e oy verebilirsiniz. Bir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim bu kez oylarımızı. Ereğlimizden çıkanı destekleyelim” dedi.

“TAKTİK OLARAK SÖYLEDİM”

Görüntüyle ilgili Sözcü’ye konuşan CHP’li Ünal Demirtaş “Bu benim facebooktan yaptığım, danışmanımın çektiği kendi canlı yayınım. Ancak art niyetli kişiler sadece o bölümü alıp servis etmiş” dedi.

“BAZEN DE MUHARREM ABİ’YE OY İSTİYORUM”

Sadece o ensafa değil en az 6 kişiye daha benzer şeyleri söylediğini belirten Demirtaş “AK Partili olduğunu bildiğim. ‘Koyu Erdoğancı’ olduğunu bildiğim başkalarına da benzer şeyleri söyledim. ‘Cumhurbaşkanlığında Erdoğan’a oy verebilirsiniz ancak milletvekilliği seçiminde CHP’ye verin’ diye. Ayrıca CHP’ye oy vermeyeceğini tahmin ettiğimiz kişilere de ben bizzat ‘Madem CHP’ye oyunu vermeyeceksin o zaman cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem Abiye (Muharrem İnce) oyunu ver’ diyorum. Bir anlamda taktik uyguluyorum.” diye konuştu. Muharrem İnce’nin kampanyası için Zonguldak teşkilatı olarak bağışta da bulunduklarını belirten Demirtaş, “Videonun bir kısmını kesip servis etmişler. Kampanya döneminde yapılacak şey değil bu. Ben facebook hesabını aktif olarak kullanıyorum. Tüm seçim çalışmalarım orada” dedi.