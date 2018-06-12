CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş: Reis'e oy verebilirsiniz

Anketlere göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri CHP'nin adayı Muharrem İnce ile yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kıyasıya devam ederken, aynı gün yapılacak milletvekili seçimleri içinde vekil adayları çalışmalarına devam ediyor.
Ancak kampanyalar devam ederken, Zonguldak’ın Karadeniz Ereğlisi ilçesinden tartışılacak bir görüntü geldi.
CHP milletvekili adayı Merve Kır’la birlikte memleketi olan Karadeniz Ereğlisi ilçesinde esnafı ziyaret eden CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş, 24 Haziran’da partisi tarafından yeniden aday gösterildiği hatırlattı ve girdiği bir dükkanda “Cumhurbaşkanlığında Reis’e oy verebilirsiniz. Bir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim bu kez oylarımızı. Ereğlimizden çıkanı destekleyelim” dedi.
Görüntüyle ilgili Sözcü’ye konuşan CHP’li Ünal Demirtaş “Bu benim facebooktan yaptığım, danışmanımın çektiği kendi canlı yayınım. Ancak art niyetli kişiler sadece o bölümü alıp servis etmiş” dedi.
Sadece o ensafa değil en az 6 kişiye daha benzer şeyleri söylediğini belirten Demirtaş “AK Partili olduğunu bildiğim. ‘Koyu Erdoğancı’ olduğunu bildiğim başkalarına da benzer şeyleri söyledim. ‘Cumhurbaşkanlığında Erdoğan’a oy verebilirsiniz ancak milletvekilliği seçiminde CHP’ye verin’ diye. Ayrıca CHP’ye oy vermeyeceğini tahmin ettiğimiz kişilere de ben bizzat ‘Madem CHP’ye oyunu vermeyeceksin o zaman cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem Abiye (Muharrem İnce) oyunu ver’ diyorum. Bir anlamda taktik uyguluyorum.” diye konuştu. Muharrem İnce’nin kampanyası için Zonguldak teşkilatı olarak bağışta da bulunduklarını belirten Demirtaş, “Videonun bir kısmını kesip servis etmişler. Kampanya döneminde yapılacak şey değil bu. Ben facebook hesabını aktif olarak kullanıyorum. Tüm seçim çalışmalarım orada” dedi.
“Tartışılan videonun bulunduğu kaydı neden sildiniz?” sorusuna ise Demirtaş “Geçen hafta Bülent beyin (Bülent Tezcan) uyarısı üzerine videoyu sildim” diye konuştu.
Görüntüleri bir gazetecinin değil kendi danışmanının çektiğini belirten ve “Sözlerimin arkasındayım” diyen Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:
Cumhurbaşkanı adayımız sayın Muharrem İnce'nin tam anlamıyla arkasındayız. Ben başka partilerin katı, kemikleşmiş seçmenlerinden hiç değilse iki seçimden bir tanesinden oy istenmesini doğru buluyorum. Şu veya bu sebep göstererek, hiç değilse bir oyunu almamız gerekiyor. Esnaf gezileri gibi kısa ama bire bir yerel ilişkilerin olduğu çalışmalarda da bunun yapılmasının gerekli ve elzem olduğunu düşünüyorum. Seçim çalışmasında yaptığım çalışmaların ve söylemlerin arkasında durduğumu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu videoyu kesip kısaltarak, parti içi çekişme için kullanıp ve yayarak partimize ve kampanyamıza zarar veren arkadaşlarımıza üzüntülerimi iletmek istiyorum. Twitterı etkin kullanmıyorum. Kişisel facebook hesabım herkese açıktır.
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