Çin Devlet Radyosu'ndan CHP'nin adayıyla ilgili flaş iddia! Aziz Sancar bombası...

Çin Devlet Radyosu CRI TÜRK Ankara muhabiri Sinan Onuş, Kamil Erdoğdu'nun hazırlayıp sunduğu “Manşet” programında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. Onuç, programda “CHP de Cumhurbaşkanı adayı 4 Mayıs Cuma günü saat 10'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacak. Bu arada CHP adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar ise sürüyor. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in isimleri üzerindeki tartışma devam ediyor” dedi. “SANCAR'IN ADI ADAY OLARAK AÇIKLANIRSA ŞAŞIRMAMAK GEREKİYOR” Onuç, CHP’nin adayıyla ilgili çarpıcı iddiayı şöyle aktardı: “Bu arada birkaç gündür kulislerde başka bir isim konuşuluyor. İddiaya göre CHP, muhalefete aday olarak Aziz Sancar'ın adını önerdi. Yine iddiaya göre Amerika'da yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ilk teklifte adaylığı kabul etti ancak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adının öne çıkması sonrası Sancar beklemeye başladı.

Hem Gül hem de Sancar adı üzerinde İYİ Parti ortak aday teklifini kabul etmeyince CHP kendi adayına yöneldi. Bu amaçla CHP'nin Aziz Sancar'a tekrar teklif götürdüğü, Sancar'ın teklifi düşüneceğini söylediği belirtiliyor. CHP'nin ise adaylığı kabul etmesi için Aziz Sancar'la temaslarını sürdürdüğü gelen bilgiler arasında. Şu an için Sancar teklifi kabul etti mi, net bir şey yok. CHP'nin adayını açıklamak için bu kadar süre beklemesinin nedeninin de bu olduğu kaydediliyor. Cuma günü CHP adayını açıklarken Sancar'ın adı aday olarak açıklanırsa şaşırmamak gerekiyor.” AZİZ SANCAR KİMDİR? Aziz Sancar’ın geliştirip ismini koyduğu “maxicell” tekniği ile buluşunu yapıp ismini koyduğu “excinuclease/excision nuclease” enzimi terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü'ne girmiştir. 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde, orta gelirli çiftçi ailesinin sekiz çocuğundan yedincisi olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamladı. Lise yıllarında futbolla ilgilendi ancak son sınıfta futbolcu olmaktan vazgeçerek yüksek öğrenimine devam etmek üzere İstanbul'a gitti.

1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'den 1969 yılında birincilikle mezun oldu. İki yıl Savur'da bir sağlık ocağında hekimlik yaptıktan sonra bir NATO-TÜBİTAK bursu ile önce Johns Hopkins Üniversitesi, ardından Dallas Teksas Üniversitesi'ne gitti. Dallas'ta üniversitenin moleküler biyoloji programına ve Caude Rupert’ın laboratuvarına katıldı. Bu laboratuvarda Sancar, danışmanı Claud Rupert ile fotoliyaz olarak adlandırılan bir geni kolonlamış ve genetik mühendisliği ile bakterilerde çok yüksek oranlarda çoğaltmıştır. Bu genin kodladığı enzim, ultraviyole ışıkları ile haraplanan DNA'nın onarımını yapar. Bu buluş Dr. Sancar’ın önce yüksek lisans, ardından doktora derecesi (1977) almasını sağladı. Sancar, 1977-1982 yılları arasında Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı. Bu dönemde fotoliyaz enzimi çalışmalarına ara verip nükleotid kesim onarımı araştırmaları başladı. DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1997 yılından itibaren araştırmalarını Biyokimya ve biyofizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Amerika Birleşik Devletleri North Carolina-Chapel Hill'de North Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü'nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak sürdürmektedir.

DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdüren Sancar, 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. Sancar kanser tedavisinde sirkadiyen saat kullanımıyla ödüller almıştır. 2001 yılında Amerikan Kimya Cemiyeti tarafından verilen Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülü'nü almaya hak kazanan Sancar, 2005 yılında bilim dünyasının en prestijli üyelikleri arasında yer alan ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilerek bu akademiye seçilen ilk Amerikalı Türk oldu. Bu ödülü aldıktan sonra, ABD'de okuyan Türk öğrencilerine yardım etmek ve Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla eşiyle birlikte Aziz&Gwen Sancar Vakfı'nı kurarak ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde "Carolina Türk Evi" isimli bir öğrenci misafirhanesi açtı. 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’ne asli üye olarak seçildi. Sancar, DNA'nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Amerikalı Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Bu üç araştırmacı 30 yıldan uzun süre birbirlerinden bağımsız olarak ve büyük oranda bakteri hücrelerinde çalışmaktadır. Sancar nükleotid kesim onarımı alanında buluşlar yapmış, Tomas Lindahl ve Paul Modrich ise diğer DNA onarımı mekanizmaları olan bazı kesim onarımı ve yanlış eşleşme onarımını keşfetmişlerdir. Aydınlattıkları temel mekanizmalar daha sonra insanlar dahil olmak üzere kompleks organizmalarda da gösterilmiştir. Örneğin, nükleotid kesim onarımı bozuklukları ile deri kanserleri arasında doğrudan nedensel ilişki bulunmuştur. Sancar’a, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen Nobel Kimya Ödülü Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törende verildi. Ödül, İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf tarafından takdim edildi. Sancar “beni ödüle götüren Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Anıtkabir Müzesi'dir” diyerek Nobel Ödülü ile madalya ve sertifikasını Anıtkabir'e teslim etmiştir. Ödül, Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde kendisine ayrılan özel alanda sergilenmektedir.