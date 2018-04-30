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Cumhur İttifakı’na 5 yıllık protokol

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 07:47 | Son Güncelleme

AK Parti ile MHP’li üyelerden oluşan Millî Mutabakat Komisyonu’nun hazırlayacağı protokolde, ittifakın seçim sonrasında da devam edeceği belirtilecek.

Seçimlere ittifak yaparak girme kararı alan AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na ilişkin protokolün hazırlıkları başladı. AK Parti ile MHP’li üyelerden oluşan Millî Mutabakat Komisyonu, Cumhur İttifakı protokolünü hazırlayıp önce liderlerin onayını alacak, ardından da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunacak.

YSK, örnek bir seçim ittifakı protokol taslağı hazırlayarak siyasi partilere gönderdi. Taslakta, ittifak yapan siyasi partilerin isimleri, varsa ittifak unvanı ve ‘diğer hususlar’ başlığı altında ittifakta yer verilecek ilkelerle ilgili bir bölüm bulunuyor. Protokol örneğinde, ittifak yapan siyasi partilerin genel başkanları için imza sütunu da yer alıyor.

PROTOKOL OLUŞTURULDU

YSK’nın siyasi partilerin seçimlere ittifak yaparak girmesine yönelik esas ve usulleri belirlemesinin ardından da, AK Parti ve MHP’nin Millî Mutabakat Komisyonu üyeleri YSK’ya verilecek ittifak protokolünde yer alacak ilkelerin taslağını oluşturdu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhur İttifakı unvanı ile hazırlanacak protokolde, AK Parti ve MHP’nin ittifak yapma gerekçelerine yer verilecek. 2-3 sayfadan oluşması planlanan protokolde, 15 Temmuz vurgusu yapılarak iki partinin o tarihten bu yana iş birliğini sürdürdüğünün altı çizilecek. Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı problemlere dikkat çekilerek bunların aşılması için birlikte hareket edileceği belirtilecek.

SEÇİMLERDEN SONRA DA DEVAM EDECEK

MHP lideri Bahçeli’nin seçimlerden sonraki 5 yıllık süreçte de AK Parti ile iş birliğinin süreceğine ilişkin açıklamasına dayanarak, protokolde bu ittifakın seçim sonrasında da devam edeceğine yer verilebileceği belirtiliyor. Protokolde seçim sonrası döneme ilişkin iki partinin iş birliği konusunda ifadelerin yer alıp almaması konusunda henüz karar verilmediği, bunun liderler arasındaki görüşmelerden sonra netlik kazanacağı kaydediliyor.

Millî Mutabakat Komisyonunun hazırlayacağı ittifak protokolüne son şekli liderler tarafından verilecek ve genel başkanların imzalamasından sonra, 6 Mayıs’a kadar YSK’ya sunulacak. (Türkiye)

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Anahtar Kelimeler:
ak parti ittifak Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Baraji aşamayacağını anlayan Bahçeli, kurtuluşu Saraya sığınmakta bulmuş.
Birini %50, diğerini %10 luk baraj korkusu sarmış.. Kurtulusu şahsi çıkar birliğine dayalı, Cukka ittifakında bulmuşlar.. Nafile çaba ! Bu millet tek adam rejimine HAYIR diyecek.. Ülkeme haziran da bahar gelecek..
@r.etkar he hee çiçekler açacak kirazlar olacak :) bırakın bu işleri sen bile inanmıyorsun dediğine
Milli mutabakat da vurgu 15 temmuz sonrası iç ve dış güçlere karşı mücadele için milletin yanındayız diyor ..bizdeki mualefet de tayip indirmek için milletin değil yanında olmak yakınından geçmiyor..fark ortada millet kim kendisiyle olanı tercih eder...
aklıma dolmabahçe mutabakatı geldi...
evlilik protokolü....
MHP secim bitti is bitti sanada Güle güle derler Bahçeli bahcende cicek kalmaz 657 devlet memuru
sayın erdoganla sayın bahçeli birbirine bu kadar yakınlaşıyorsa her parti her partiyle ittifak yapabilir seçimde demekki her şey mubahmış
Sn, bahçıvan 5 yıllık yeni uşaklık işiniz hayırlı olsun, ssk yemek yol, prim komisyon veya mesai ücreti verirlermi dersin
Kaç hafta oldu daha biz dünden hazırız vs.sözler söyleyenler karşılarına adam gibi bir aday çıkarabildimi? Daha adayları bile belirli değil sizce asıl suc kimde.Herkes erdoğan için çalışıyor kimse kusura bakmasın.
Partilerini Birleştirsinler
sanki mağaza kiralıyorlar 5 yıllık , hayırlı olsun partilerde ticarete girdi ,bundan sonra vay efendim bunu satılar şunu sattılar demeyelim, sıra size gelebilir.:)
YAP İŞLET DEVRET MODELİ :)
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