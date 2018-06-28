Cumhur İttifakı'nda kriz mi var? 'MHP rahatsız' iddiası

MHP Genel Merkezi’nin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün Düzce'de, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in ise Adana'da sandıkları tekrar saydırmasından rahatsız olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, MHP yönetimi, iki bakanın “MHP'nin oylarına göz diktiğini” belirtiyor. MHP, başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce illeri olmak üzere parti tarafından görevlendirilmiş hukukçuları aracılığıyla bazı sandık sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını talep etti.

AK Parti ise “geçersiz oyların yüzde 2'nin üstünde olduğu illere itiraz etmeyi” planlıyor. Aydın'da MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, 240 oy farkla yurtdışından gelen oylar nedeniyle milletvekilliğini AK Parti'ye kaptırırken, Elazığ'da MHP milletvekilliği 370 oy farkla, Hatay'da da ikinci milletvekilliği 337 oy farkıyla AK Parti'ye geçti. Yapılan oy sayımlarının ve yurtdışı oyların dağılımının hukuka uygun olarak yapılmadığını savunan MHP yönetimi sonuca itiraz etti.