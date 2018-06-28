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Cumhur İttifakı'nda kriz mi var? 'MHP rahatsız' iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 08:38 | Son Güncelleme

MHP Genel Merkezi'nin, AK Partililerin Düzce ve Adana’da sandıkları tekrar saydırmasından rahatsız olduğu iddia edildi.

MHP Genel Merkezi’nin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün Düzce'de, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in ise Adana'da sandıkları tekrar saydırmasından rahatsız olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, MHP yönetimi, iki bakanın “MHP'nin oylarına göz diktiğini” belirtiyor. MHP, başta Aydın, Elazığ, Hatay, Niğde, Trabzon ve Düzce illeri olmak üzere parti tarafından görevlendirilmiş hukukçuları aracılığıyla bazı sandık sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını talep etti.

AK Parti ise “geçersiz oyların yüzde 2'nin üstünde olduğu illere itiraz etmeyi” planlıyor. Aydın'da MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, 240 oy farkla yurtdışından gelen oylar nedeniyle milletvekilliğini AK Parti'ye kaptırırken, Elazığ'da MHP milletvekilliği 370 oy farkla, Hatay'da da ikinci milletvekilliği 337 oy farkıyla AK Parti'ye geçti. Yapılan oy sayımlarının ve yurtdışı oyların dağılımının hukuka uygun olarak yapılmadığını savunan MHP yönetimi sonuca itiraz etti.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise sandıklara yapılan itirazlara ilişkin olarak şu tepkiyi gösterdi:

“Sandıkların açılıp sayım yapılmasından sonra, maalesef milletimizin iradesini sakatlamaya yönelik girişimlere tanık olmaktayız. Arkadaşlarımız, itiraz yapılan il ve ilçe seçim kurullarına siyasi baskılar yapıldığı duyumlarını partimize bildirmişlerdir. MHP olarak Türk milletinin sandığı yansıttığı iradesini sakatlamaya yönelik girişimler sonuç vermeyeceğine inanıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
MHP ak parti MHP Genel Merkezi Düzce adana Ömer Çelik

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ya ne bekliyordun MHP? AKP Fetöye, Kürtlere yaptığının aynısını şimdi de sana yapıyor. Seni kullandı artık umrunda değilsin :) Daha bu iyi günleriniz.
EEE 300 Ü ALAMAYINCA ÇİRKEFLİKLE TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORLAR, BETER OLUN, İNŞALLAH BİRBİRİNİZE DÜŞERSİNİZ ...
Yiyin birbirinizi. Bu günlerinizi mumla arayın inşallah
AKP ortaklarının alayını satmıştır FETO artıkları daha öncede FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ESAD KADDAFI mübarek obama ortaklıkları ile sicili temiz değildir MHP alayı kopar sadece bahçıvan kalir!..
AKP ortaklarının alayını satmıştır FETO artıkları daha öncede FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ESAD KADDAFI mübarek obama ortaklıkları ile sicili temiz değildir MHP alayı kopar sadece bahçıvan kalir
AKP ortaklarının alayını satmıştır FETO artıkları daha öncede FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ESAD KADDAFI mübarek obama ortaklıkları ile sicili temiz değildir MHP alayı kopar sadece bahçıvan kalir
İKİSİNİN DE YÜZÜ SİRKE SATIYOR...SIKINTI OLDUĞU HİÇ BELLİ OLMUYOR...::))
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