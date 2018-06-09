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Cumhur İttifakı'nı karıştıracak sözler!

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 08:39 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep ikinci sıra milletvekili adayı avukat Sermet Atay, AK Parti adaylarının Cumhur İttifakının gereklerini yerine getirmediklerini, gittikleri her yerde MHP’ye oy vermeyin çağrısı yaptıklarını iddia etti. Atay, ayrıca 24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik yapılan birçok anket sonucunda manipülasyon yapıldığını ve İYİ Parti'nin anketlerde şişirildiğini belirtti.

Cumhur İttifakı'nı karıştıracak sözler!

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep ikinci sıra milletvekili adayı avukat Sermet Atay, AK Parti adaylarının Cumhur İttifakının gereklerini yerine getirmediklerini, gittikleri her yerde MHP’ye oy vermeyin çağrısı yaptıklarını söyledi.

AK Parti il başkanları, büyükşehir belediye başkanları ve milletvekillerinin seçim sahasında MHP aleyhine çalıştığını söyleyen Atay, bu durumun etik olmadığını Cumhur İttifakına ihanet olduğunu dile getirdi. Bir ittifak sonrası seçime katıldıklarını söyleyen Atay, AK Parti kurmaylarının ne yapmaya çalıştıklarına anlam veremediğini ifade etti. AK Partililerin bu ittifaka zarar verecek söylemlerden uzak durması gerektiğini dikkat çeken Atay, kendilerinin seçim sahasında bir kendilerine bir de Recep Tayyip Erdoğan’a oy istediklerini belirtti.

MHP İÇİN KRİTER 7 HAZİRAN SEÇİMLERİ

7 Haziran’da hükümet kurma çalışmalarına katılmadıkları için halkın kendilerine tepki gösterdiğini ifade eden Atay, MHP’nin asıl oyunun o seçimlerin baz alınarak hesaplanması gerektiğini söyledi. Kemik oyumuz 7 Haziran’da aldığımız 170 bin oy diyen Atay, kendilerinden giden emanet oyları yeniden alacaklarını söyledi. Muhalefetin işinin seçimi uzatmaya götürmek olduğunu belirten Atay, Tayyip Erdoğan’ın seçimin ikinci tura kalması durumunda ezici çoğunlukla Cuhmurbaşkanı seçileceğini ifade etti.

"İYİ PARTİ MHP'Yİ BÖLDÜ"

Telgraf’tan Cihat Öztürk’ün haberine göre, İYİ Parti’nin kaynağının kafalarda soru işareti oluşturduğunu söyleyen Atay, anket şirketleri manipülasyon yaptığını, İYİ Parti’nin bilerek şişirildiğini, İYİ Parti’nin proje partisi olduğunu, MHP’de yer bulamayanlar kendilerine bu partiye yönelim gösterdiğini ama İYİ Parti’nin MHP’yi böldüğünün bir gerçek olduğunu dile getirdi. Anket şirketlerinin kasıtlı olarak manipülasyon yaptığına dikkat çeken Atay, 2011’den beri MHP’nin sürekli olarak baraj altında gösterildiğini bu durumun anket şirketleri tarafından bilinçli yapıldığını ifade etti. İYİ Parti adayı Hüseyin Filiz’in Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü döneminde bir ülkücüye bile faydası olmadığını söyleyen Atay, Ülkücü hareketin aksine bu dönemde Üniversite’de zulme uğradığını vurguladı.

GAZİANTEP’TE EN İYİ LİSTE MHP’NİN

Gaziantep’te en iyi listenin MHP’ye ait olduğunu düşünen Atay, tabandan ve diğer partilerden kendilerine büyük bir teveccüh olduğunu, Antep halkının seçilemeyecek sıradaki kimseye oy vermeyeceğini dile getirdi. 8 yıl Doğru Yol Partisi il başkanlığı yaptığını söyleyen Atay, insanların kendisini bire bir tanıdığını, MHP listesine insanların büyük destek vereceğini ifade etti. Gaziantep’te hedeflerinin 4 milletvekili olduğunu söyleyen Atay, 2 vekili normal şartlarda garanti aldıklarını, aday listelerinin Gaziantep’te partiler üstü olduğunu söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKINA KARŞI BİR KOMPLO"

Söylemez Pasajına yapılan baskının bir komplo olduğuna dikkat çeken Atay, esnafın zaten çok az parayla geçindiğini, bu baskına anlam veremediklerini, Ramazan öncesi esnafın mağdur edildiğini, bu durumun Cumhur İttifakına karşı bir komplo olduğunu belirtti. Aramayı engelleyebilsem engellerdim diyen Atay, seçim öncesi böyle birşeyin yapılmasına anlam veremediğini, zaten sıkıntıda olan esnafın daha çok sıkıntıya girdiğini söyledi. Af konusunun önemli olduğu dile getiren Atay, Türkiye’nin yüzde 1’i gıyabi olarak aranıyor, cezaevileri doldu taştı, mafyanın eroincinin çıkmasının beklemiyoruz ama kaçak sigara gibi küçük işlerden tutuklu bulunanlar için bu affın olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

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