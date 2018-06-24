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Cumhur İttifakı'nın zaferi sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 23:20 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulundu. "Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir" diyen Bahçeli, "Tarafımız Türkiye’dir, safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın başarısıyla sonuçlandı. Zafer sonrası açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek Cumhur İttifakı'na düşen sorumluluğun çok fazla olduğunu belirtti.

Bahçeli'nin konuşması şu şekilde;

"Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri tamamlanmış, geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çok şükür Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Seçimlerin sükûnet içerisinde yapılmış olması, katılımın da yüksek çıkması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Türkiye bugün itibariyle resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Aziz milletimiz geleceğini yeni hükümet sisteminde görmüş, seçim ve tercihini bu yönde kullanmıştır.

"KRİZ BEKLEYENLER ŞAŞKINA DÖNMÜŞLERDİR"

Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. MHP, sayın cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur. Partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, karanlık senaryoları parçalayarak TBMM’de temsil edilme imkanına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. MHP bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır.

Bizi yıkmak istediler, barışamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. Türk milleti, milliyetçi hareketi TBMM’nin hem kilit partisi yapmış hem de denge görevi vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir.

MHP, milletimizin beklentileri doğrultusunda şevkle, heyecanla, sabırla, akılla, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben kararlılığımızdan asla taviz vermeden mücadelemize mücadele katacağımızdan herkes emin olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda üstümüze düşen her görevi azimle yerine getireceğiz.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Tarafımız Türkiye’dir, safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Milli ve yerli duruşun tam hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız. Terörle mücadelenin başarıya ulaşması, sosyal ve ekonomik meselenin milletimizin arzuları doğrultusunda nihayete ermesi, kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesi, Türkiye’nin bölgesel ve küresel kuşatmadan tamamen kurtulması hususunda cumhur ittifakına düşen sorumluluk çok daha fazladır.

"MHP YENİ SİSTEM İÇERİSİNDE VAZİFESİNİ İFA EDECEKTİR"

MHP yeni sistem içinde vazifesini ifa edecektir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyorum. MHP’ye destek veren, 49 yıllık emaneti lekeletmeyen aziz vatandaşlarıma, Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Üç hilâl sancağını düşürmediniz. Dilerim ki sizler de hayat boyu düşmezsiniz. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhur ittifakı millet aklı, Türkiye’nin teminatı. MHP daha güçlüdür, daha huzurludur, daha da yükselecektir. Sağ olun, var olun, Ne Mutlu Türküm diyene."


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