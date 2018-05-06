HABER

Cumhur İttifakı sahaya iniyor! AKP MHP ortak miting yapacak mı?

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 05:57 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı çalışmalarına hız veriyor.

Cumhur İttifakı sahaya iniyor! AKP MHP ortak miting yapacak mı?

Cumhur İttifakı’nın aday gösterdiği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası kapsamında 50 ilde miting gerçekleştirmesi bekleniyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin seçim çalışmalarıyla ilgili programı üzerinde ise çalışma devam ediyor.

ORTAK MİTİNG YAPILACAK MI?

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, Bahçeli’nin de açıkladığı gibi ortak miting yapılması düşünülmese bile ittifakı oluşturan bir partinin etkinliğine diğer partinin üyeleri ve taraftarları katılabilecek. Cumhur İttifakı’nın temellerinin atılmasını sağlayan “Yenikapı ruhu” bu etkinliklerde bir kez daha canlandırılacak. Seçim çalışmaları sırasında birlik ve beraberlik mesajlarına önem verilecek. Meydanlarda Cumhur İttifakı’nın sadece seçim ittifakı değil ülkenin geleceği olduğuna vurgu yapılacak. İttifakla birlikte ülkeye yöneltilen saldırılara karşı tek vücut olunduğu ortaya koyulacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin bütün miting programları Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından şekillendirilecek.

MANİFESTO AÇIKLANIYOR

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin beklenen manifestosunu bugün İstanbul İl Kongresinde açıklayacak. Yeni sistemin pusulası olacak olan manifesto, sadece seçimlere yönelik olmayacak, Türkiye’nin 2023 hedeflerine giden yolda atılacak adımları da içerecek. Manifestoda günlük hayata ilişkin beklentilerden, bölgesel kalkınmaya, ekonomiden dış politikaya kadar pek çok konu başlıkları yer alacak.

Cumhur ittifakında çatlak! 5 MHP'li vekil Erdoğan için imza vermediCumhur ittifakında çatlak! 5 MHP'li vekil Erdoğan için imza vermedi
İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olurAnkara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhur ittifakı ortak miting miting seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 3 yorum
arkadaş yokki adam(muhsin) gibi biri gidip oy atalım. Ak partiye versen işçiyi düşünmez. yıl olmuş 2018 asgari ücret 2bin bile değil. millet bildiğin geçinemiyor. ve eminim yine oraya oy atacaklar. CHP ye versen muhafazakar dindarların dini yaşamını kisitlar.. kime verecez arkadas
kime vercez arkadaş yok ki adam (muhsin) gibi biri gidip oy verelim. Biri dindarların haklarını korur ama işçinin haklarını umursamaz (Ak parti).. Diğeri işçi haklarını korur fakat insanların dini özgürlüklerini korumaz (sol partiler)
Manifestoyu siyasilerin kullanmasına ifrit oluyorum. 2 anahtar dediler olanını kaybettik. herkesi milyoner yapacaz dediler enflasyon öyle azdıki 3 yılda maaşlar 300 liradan 1milyona çıktı. serbest ekonomi dediler sırf fiyatlar düşmesin diye halicin boğazın meyve sebze çöplüğüne düştüğü günleri gördük. köprü parasını kurtarınca bedava olacak dediler hala paralı yap işlet devret modeli dediler devredilen hiç bir yatırım duymadık aksine devletin elindekiler bile gitti. ha birde ırakta 1 verip 3 alacaz diye çekiç güç belasını bize dayattılar hala pkk ile uğraşıyoruz :(
Diğer Haberler
Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu, Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu

Sisi olarak tanınan Seyhan Soylu, Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'e imza yağıyor! Karamollaoğlu kritik sınırda

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'e imza yağıyor! Karamollaoğlu kritik sınırda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Vallahi gökyüzünü indiririm tepelerine!

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü YSK'ya verildi! Millet ittifakı resmen kuruldu!

Muharrem İnce'den Yalova'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Yalova'da flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.