Cumhur İttifakı sahaya iniyor! AKP MHP ortak miting yapacak mı?

Cumhur İttifakı’nın aday gösterdiği Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyası kapsamında 50 ilde miting gerçekleştirmesi bekleniyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin seçim çalışmalarıyla ilgili programı üzerinde ise çalışma devam ediyor.

ORTAK MİTİNG YAPILACAK MI?



Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, Bahçeli’nin de açıkladığı gibi ortak miting yapılması düşünülmese bile ittifakı oluşturan bir partinin etkinliğine diğer partinin üyeleri ve taraftarları katılabilecek. Cumhur İttifakı’nın temellerinin atılmasını sağlayan “Yenikapı ruhu” bu etkinliklerde bir kez daha canlandırılacak. Seçim çalışmaları sırasında birlik ve beraberlik mesajlarına önem verilecek. Meydanlarda Cumhur İttifakı’nın sadece seçim ittifakı değil ülkenin geleceği olduğuna vurgu yapılacak. İttifakla birlikte ülkeye yöneltilen saldırılara karşı tek vücut olunduğu ortaya koyulacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin bütün miting programları Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından şekillendirilecek.