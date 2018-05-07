Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladı

-30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan, ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız.

-Cumhurbaşkanı olup göreve geldiğimizde ilk 100 gün içerisinde, hiç vakit kaybetmeden Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız.

4.5 milyon kişinin borcunun satın alınacağını kaydeden Akşener, asgari ücretle çalışan ve işsizlerin borçlarının silineceğini kaydetti. Ekonomi ajandasını açıkladığı toplantıda konuşan Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle:

“Kapısına dayanan haciz memurunun baskısı altında evinin ihtiyaçlarını karşılayamayan anne ve babalar bunalıma girmiştir” ifadelerini kullanan Akşener, Türkiye’nin borç sıkıntısının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı olmasının ardından ilk 100 gün içinde ‘Türkiye Dayanışma Fonu’ kurulacağını söyleyen Akşener, “Borç kaderin değil, sileceğiz” diye konuştu.

-Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur.

-Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın, ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini sileceğiz. Kalan borçlarını faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler.

-Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım.

-Yandaş işadamlarına verdiğin ihalelerin parasını nereden bulup onların cebine koydun. Suriyeli misafirlerimize 10 milyar doları nereden buldun?

-Son kuruşuna kadar maliyetini hesapladık. Bir defalık olma üzere bütçeye maliyeti 8 milyar TL olacak. Borcunu taksitle ödeyecek vatandaşlarımızın ödemeleri düşülürse maliyetin daha düşük olacağı açıktır.

-2007-2017 yılları arasında örtülü ödenekten tam 12 milyar TL harcadılar. İlk 3 ayda harcadıkları 550 milyon lira. Makam aracı ve taşıt kiralamaya toplam 3 milyar TL harcadılar.



