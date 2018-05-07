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Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, seçim vaatlerini açıkladı. Akşener, ‘Türkiye Dayanışma Fonu’ kurulacağını söyleyerek “Borç kaderin değil, sileceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim vaatlerini açıkladı

Türkiye’deki özel tüketim harcamalarının yüzde 20’sinin borçla yapıldığını belirten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Her 10 kişiden 8’i borçlu. Türkiye, dünyanın en borçlu ülkesidir” dedi.

“Kapısına dayanan haciz memurunun baskısı altında evinin ihtiyaçlarını karşılayamayan anne ve babalar bunalıma girmiştir” ifadelerini kullanan Akşener, Türkiye’nin borç sıkıntısının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı olmasının ardından ilk 100 gün içinde ‘Türkiye Dayanışma Fonu’ kurulacağını söyleyen Akşener, “Borç kaderin değil, sileceğiz” diye konuştu.

4.5 milyon kişinin borcunun satın alınacağını kaydeden Akşener, asgari ücretle çalışan ve işsizlerin borçlarının silineceğini kaydetti. Ekonomi ajandasını açıkladığı toplantıda konuşan Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle:

-Cumhurbaşkanı olup göreve geldiğimizde ilk 100 gün içerisinde, hiç vakit kaybetmeden Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız.

-30 Nisan 2018 itibariyle borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan, ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız.

-Değil borcunu ödemek, evine ekmek, çocuğuna süt bile götürmekte zorlanan işsiz kardeşlerimizi, tam rahat edeceği yaşlarda borç krizi içinde debelenen emeklilerimizi bu yükten kurtarmak boynumuzun borcudur.

-Yine borçları bu durumda olan, düşük gelirle çalışan vatandaşlarımızın, ve öğrencilerimizin borçlarının en az yüzde 80’ini sileceğiz. Kalan borçlarını faizsiz 10 yıla kadar taksitle ödeyebilecekler.

-Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin bu durumdaki tüm borçlarını sileceğiz. Vatan onlara çok şey borçludur. En azından bunu yapalım.

-Yandaş işadamlarına verdiğin ihalelerin parasını nereden bulup onların cebine koydun. Suriyeli misafirlerimize 10 milyar doları nereden buldun?

-Son kuruşuna kadar maliyetini hesapladık. Bir defalık olma üzere bütçeye maliyeti 8 milyar TL olacak. Borcunu taksitle ödeyecek vatandaşlarımızın ödemeleri düşülürse maliyetin daha düşük olacağı açıktır.

-2007-2017 yılları arasında örtülü ödenekten tam 12 milyar TL harcadılar. İlk 3 ayda harcadıkları 550 milyon lira. Makam aracı ve taşıt kiralamaya toplam 3 milyar TL harcadılar.

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Meral Akşener İYİ parti seçim vaatleri

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yavaş salla koparacan.ahanda şuraya yazıyorum 25 haziran sabahı Allah'ın izni ile alacağın oy %15.ona göre konuş....
BİRAZ İNANDIRICI OL, BUNLARI BAKAN OLDUĞUN ZAMAN NİYE SÖYLEMİYORDUN.
İYİ olur inşallah..
bosversene bu vaatleri. hepside bla bla bla
Bu suriyeliler neden halen topraklarına gitmiyor, bizim askerimiz suriyede daha neyi bekliyor halen anlamış değilim.
Bizene milletin borcundan bizene Akşener. Kredi kartlarına abandılarsa bu milletin belini mi bükeceksin! Bizim niye borcumuz yok çünkü ayamızı yorganımızs göre uzatıyoruz. Asgari maaşla 6 bin liralık telefon almıyoruz. kimseyle sidik yarıştırmıyoruz. 10 kişiden 8 i olanlar aynaya bakıp neden borca girdiklerini düşünsünler!
AKP DERSE OLACAGINA INANLAR CHP VEYA IYI PARTI DEYINCE NEDEN INANMIYONUZ CHP MAZOTU 1,5 TL YAPACAGIM DEDI EMEKLIYE 2 MAMAS IKRAMIYE DEDI ASGERI UCRETE VE TASERONA SOZ VERDI KAYNAK NEREDE DIYENLER ASGERI UCRETI ARTTIRDI TASERONU KALDIRDI EMEKLIYE 2000 TL VERDI MAZOTA SOZ VERDI YAPAMADI CUNKU KUYUDASUYOK BU YAPTIKLARINIDA SECIMDEN SONRA GERI ALIRIM UMUDUYLA YAPTI
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