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Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu kullandı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 12:47 | Son Güncelleme

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, oylarını cezaevine getirilen 164 tutuklunun seçmen olarak kayıtlı olduğu 9902 numaralı sandıkta kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu kullandı

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, oyunu, hakkındaki terör soruşturması nedeniyle tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulan 9902 numaralı sandıkta kullandı.

Edirne'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde geçen yıl 4 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, oylarını cezaevine getirilen 164 tutuklunun seçmen olarak kayıtlı olduğu 9902 numaralı sandıkta kullandı.

'FOTOĞRAF PAYLAŞTI'

Selahattin Demirtaş oyunu kullandıktan sonra, sosyal medya hesabından Abdullah Zeydan ile birlikte olan fotoğrafın paylaşarak, "Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAS OY KULLANDI

BULDAN DA OYUNU KULLANDI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan oyunu Sultanbeyli'de kullandı.

Pervin Buldan oyunu kullanmak için saat 11.30 sıralarında Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu'na geldi. Buldan oyunu 1147 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlileri ile selamlaşan Buldan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Demokratik bir seçim olmasını temenni ettiğini belirten Buldan, “Bugün seçimlere çok büyük bir ilgi var. Türkiye'nin geleceğini oyluyoruz. Herkesin özgür iradesiyle oy kullanacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP cumhurbaşkanı Abdullah Zeydan

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