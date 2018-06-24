Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Çankaya Lisesi'ne gelerek, görevlilerin belgelerini kontrol etmesinin ardından 1067 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sandık görevlilerine teşekkür eden Karamollaoğlu, okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Karamollaoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine yönelik kararlar alacak cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçilecek." diye konuştu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki seçimle ilgili iddiaları da değerlendiren Karamollaoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu konuya müdahil oldu. İnşallah üzücü hadiseler orada da başka yerlerde de tekerrür etmez." ifadesini kullandı.
AA
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