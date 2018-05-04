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Cumhurbaşkanı adayları için ilk 3 saatte 50'binden fazla imza!

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 11:57 | Son Güncelleme

24 Haziran'a iki aydan az bir süre kala, Türkiye genelinde 957 ilçedeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri başladı. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için sabah 08.00'de başlayan imza verme işlemi için sıraya girdi. Saat 11.00 itibariyle 50 binden fazla vatandaşın, adaylar için imza verdiği öğrenildi. İmza verme işlemi 9 Mayıs akşamında son bulacak.

24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler için imza verme işlemi başladı. Bu sabah saat 08:00'da başlayan işlemler 9 Mayıs akşamı saat 20:00'a kadar sürecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamasına göre; 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimleri şunlar: Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz...

Sözcü'nün haberine göre, imza verme işleminin resmen başlamasının ardından vatandaşlar bölgelerindeki ilçe seçim kurullarına akın etti. Seçimlerin kaderini belirleyecek olan, Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da da işlemler sorunsuz sürüyor.

İLK 3 SAATTE 50 BİNDEN FAZLA İMZA!

İmza veren her vatandaş; kuruldan imza attığına dair bir de belge alıyor. Bu belgelerin üzerinde yazan başvuru rakamına göre şu ana kadar Türkiye genelinde 50 binden fazla vatandaş, adaylar için imza verdi. Ancak hangi adaya kaç imza verildiği ise bilinmiyor.

PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ NOT ALIYOR

Öte yandan seçim kurulları önünde İYİ Parti, Saadet ve Vatan Partisi’nin temsilcileri de bulunuyor. Bu temsilciler; binadan çıkan vatandaşlara “Kim için imza verdiniz?” diye sorup, kendi adaylarına verilen imza sayısını takip etmeye çalışıyorlar.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA NASIL İMZA VERİLECEK?

YSK’nın ilçe seçim kurullarına giderek, Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istedikleri isimlere imza vermek isteyenler aşağıdaki link üzerinden ilçe seçim kurulları listesine ulaşabilirler. Herkesin kendi bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulunda imza vermesi gerekiyor.

TÜM ŞEHİRLER İÇİN İLÇE SEÇİM KURULLARI ADRESLERİ

İmza verme adımları:

1- İmza vermek için T.C. Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartınız yanında olmalı.

2- 4-9 Mayıs tarihleri arasında (cumartesi-pazar dahil) saat 20:00’a kadar kayıtlı bulunduğunuz İlçe Seçim Kurulunda imza verebilirsiniz.

3- İmza için gittiğinizde istediğiniz aday için düzenlenen formu talep ederek doldurup imza işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Seçim kurulu ilgili formun bir örneğini size teslim edecek.


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maşallah akşenere oyum seçimde
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