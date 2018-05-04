Cumhurbaşkanı adayları için ilk 3 saatte 50'binden fazla imza!

24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler için imza verme işlemi başladı. Bu sabah saat 08:00'da başlayan işlemler 9 Mayıs akşamı saat 20:00'a kadar sürecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamasına göre; 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimleri şunlar: Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz...

Sözcü'nün haberine göre, imza verme işleminin resmen başlamasının ardından vatandaşlar bölgelerindeki ilçe seçim kurullarına akın etti. Seçimlerin kaderini belirleyecek olan, Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da da işlemler sorunsuz sürüyor.

İLK 3 SAATTE 50 BİNDEN FAZLA İMZA!



İmza veren her vatandaş; kuruldan imza attığına dair bir de belge alıyor. Bu belgelerin üzerinde yazan başvuru rakamına göre şu ana kadar Türkiye genelinde 50 binden fazla vatandaş, adaylar için imza verdi. Ancak hangi adaya kaç imza verildiği ise bilinmiyor.

PARTİLERİN TEMSİLCİLERİ NOT ALIYOR



Öte yandan seçim kurulları önünde İYİ Parti, Saadet ve Vatan Partisi’nin temsilcileri de bulunuyor. Bu temsilciler; binadan çıkan vatandaşlara “Kim için imza verdiniz?” diye sorup, kendi adaylarına verilen imza sayısını takip etmeye çalışıyorlar.