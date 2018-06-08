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Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

SEÇİM HABERLERİ  | 08.06.2018 07:17 | Son Güncelleme

YSK, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili TRT'de propaganda konuşması yapmak üzere başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi isim çekilişini gerçekleştirdi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'ye propaganda konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya alınmadı.

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gerçekleştiren kura sonucunda cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyon propagandalarına başlayacakları 17 Haziran 2018 Pazar gününden 23 Haziran 2018 Cumartesi gününe kadar yapacakları 10’ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları belirlendi.

Yapılan kura çekimine göre sırasıyla 17 Haziran’da sırasıyla Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener; 23 Haziran’da ise sırasıyla Karamollaoğlu, Akşener, Erdoğan, Perinçek ve Demirtaş TRT’de konuşma yapacak. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK’ye propaganda konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya sokulmadı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ KONUŞMA SAATLERİ BELLİ OLDU

Propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmalar TRT ile Radyo 1, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının yapacakları propaganda konuşmaları sırasıyla şu şekilde:

Birinci Konuşma Doğu Perinçek – saat 20.31-20.41

İkinci Konuşma Recep Tayyip Erdoğan – saat 20.42-20.52

Üçüncü Konuşma Selahattin Demirtaş saat – 20.53-21.03

Dördüncü Konuşma Temel Karamollaoğlu saat – 21.04-21.14

Beşinci Konuşma Meral Akşener saat – 21.15-21.25

Cumhurbaşkanı adaylarının 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak konuşma sırası ve saatleri ise şöyle:

Birinci Konuşma Temel Karamollaoğlu – saat 17.06-17.16

İkinci Konuşma Meral Akşener – saat 17.17-17.27

Üçüncü Konuşma Recep Tayyip Erdoğan saat – 17.28-17.38

Dördüncü Konuşma Doğu Perinçek saat – 17.39-17.49

Beşinci Konuşma Selahattin Demirtaş saat – 17.50-18.00.

DHA

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