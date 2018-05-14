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Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 14.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sıralaması kura ile belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, partilerin grup kararıyla; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de 100 bin imza ile aday oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Kurada çıkan isimlere göre oy puslasındaki sıralama şöyle olacak;

1- Muharrem İnce

2- Meral Akşener

3- Recep Tayyip Erdoğan

4- Selahattin Demirtaş

5- Temel Karamollaoğlu

6- Doğu Perinçek

İNCE'DEN İLK YORUM: ALLAH'IN TAKDİRİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesindekri mitingin ardından Konya'ya geçerken Karapınar ilçesine uğradı. Seçim otobüsü üzerinde meydanda toplanan kalabalığı selamlayan ve kısa bir konuşma yapan İnce, seçim pusulasındaki sıralamada birinci sırada yer aldığını belirtti.

İnce, ''Az önce Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı. Adaylık sıralaması, Allah'ın takdiri, birinci sırada Muharrem İnce çıktı. Bunu bu sefer başaracağız hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin barışa, huzura, mutluluğa ihtiyacı var. Hiç kimseye tezek, pislik demeden, kavga etmeden, çocuklarımızı, geleceğimizi anlatacağız. Buğdayı anlatacağız, mazotu anlatacağız. Sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız'' diye konuştu

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oy pusulası seçim

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Hayırlısı olsun - Akp den bıktık
Sıra bile Allah tarafından 1.M. İnce,hadi bakalım Hayırlısı..Tamam.
inşallah seçim sonunda da sandıktan çıkıcak sıralama böyle olur..
seçim sonucu da bu şekilde olur inşallah.
iyi bari bilmeyen yanlışlıkla ortaya basmaz herhalde :)
Listenin başında Muharrem İNCE vardır bir hikmeti
keşke seçim sonuçlarındada o listede olduğu gibi çıksan.ama işte.!
bu kura tesaduf deyil sandığa aynısı yansıyacak bana öyle geliyor
listede 1.ci olması seçim sonunda moralini bozmaz inşallah????????
sonuç da böyle olur insallah..
Allah'ın hakkı 3 tür. İnşallah Reisi 3 defa bu milletin başına getireceğiz.
YSK Seçim sonucunu şimdiden açıklamış.
1 vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun...
Göklerden gelen bir karar vardır sözünü hatırlattı :)
Ülkemize Milletimize hayırlı olsun...
Sıralamadan bile medet umar oldunuz, gülerim ağlanacak halinize :)
umarım sonuç sıralamasıda böyle olur
Allah ın hakkı 3 derler ilahi taktir
yolun açık olsun sayın ince ALLAH yar yardımcın yardımcımız olsun haydi BİSMİLLAH
siz ne derseniz diyin ALLAH ın dediği olur .
OY ALMA SIRASI DA BÖYLE ZATEN
bence de akp 3.sırada olur...ilk 2 akşener ve muharrem ince
kura bile seçim sonucunu belirlemiş.
Halkımız inşallah pusula sırasını şaşırmaz..Çok güzel bir kura olmuş Hayırlı olsun..
ince adamın dibi.inşallah diplomalı ,vizyon sahibi ,etkili,yetkili,vatansever insanlar geçer her işin başına.
Allahın işi ne bak seçim sonucunu belli etmiş
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