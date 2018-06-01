Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'de propaganda tarih ve saatleri belli oldu

Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, radyo ve televizyonda propaganda yapacak Cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu’na, propaganda sürecinin ilk günü 10 ve son günü 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işi anlatan 2 konuşma hakkı tanınacak. Adaylar, propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üzere propagandalarını görüntülü olarak da verebilecek. Adaylar propaganda haklarını TRT’nin birden fazla kanalına dağıtabilecek. Özel radyo ve televizyonlarda adayların propaganda konuşmaları TRT’de uygulanan usul ve esaslara göre yapılacak. Bu yayınlardan ulusal nitelikte olanlar YSK tarafından, yerel kanal ve radyolar ise İl Seçim Kurulları tarafından denetlenecek. Adayların propagandaları “görüntülü” ve “görüntüsüz” olarak ikiye ayrılırken, görüntüsüz propaganda, adayın konuşması, görüntülü propaganda ise Cumhurbaşkanı adaylarının yaptıkları, yapacakları icraatı görüntüye yer vermek suretiyle anlatmaları olarak tarif edildi. Cumhurbaşkanı adayları ilk gün veya son gün görüntülü propaganda yapabilecek.

SIRA KURA İLE BELLİ OLACAK



Propaganda için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının yayın sıraları, adayların birer temsilcisi ve TRT temsilcisinin önünde Yüksek Seçim Kurulu'nca yapılacak kura ile saptanacak. SON TARİH 6 HAZİRAN



Radyo ve televizyonda propaganda yapmak isteyen adayların taleplerini 6 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar bildirmeleri gerekirken, ad çekme işlemi ise 7 Haziran Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise adaylar 1 Temmuz Pazar günü saat 17.00’ye kadar YSK’ya taleplerini bildirecek. Ad çekme işlemi de 2 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’te yapılacak. PROPAGANDALAR 17-23 HAZİRAN ARASINDA YAPILACAK



Adayların propagandalarını 17 Haziran Pazar günü ile 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00 arasında yapacakları bildirilirken, seçimin ikinci tura kalması halinde ise propagandaların 4 Temmuz Çarşamba günü ile 7 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’e kadar yapılacağı ifade edildi. SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDALARI



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propagandaların gün ve yayın saatlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan 670 sayılı YSK kararında, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun kapsamında, seçime katılan siyasi partilerin oy verme günün önceki 7’inci günden itibaren, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’e kadar radyo ve televizyonda propaganda yapabileceği bildirildi. Buna göre, seçime katılan siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere programlarını ve yapacakları işi anlatan iki konuşma, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin her birine ilaveten 10’ar dakikalık propaganda, iktidar partisine ilaveten 20 dakika propaganda, ana muhalefet partisine ise ilaveten 10 dakikalık propaganda hakkı verilecek. Siyasi partiler, propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üzere propagandalarını görüntülü olarak da verebilecek. Partiler, propaganda haklarını TRT’nin birden fazla kanalına dağıtabilecek. Özel radyo ve televizyonlarda siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT’de uygulanan usul ve esaslara göre yapılacak. Bu yayınlardan ulusal nitelikte olanlar YSK tarafından, yerel kanal ve radyolar ise İl Seçim Kurulları tarafından denetlenecek.