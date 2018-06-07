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Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 18:43 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde, TRT'de propaganda konuşması yapmak üzere başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ad çekildi. Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası belirlendi, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'ye propaganda konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya sokulmadı.

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

YSK'de çekilen kura ile cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propagandanın başlayacağı 17 Haziran 2018 Pazar günü ile son günü 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları saptandı.

Buna göre, 17 Haziran'da sırasıyla Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener; 23 Haziran'da ise sırasıyla Karamollaoğlu, Akşener, Erdoğan, Perinçek ve Demirtaş TRT'de konuşma yapacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'ye propaganda konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya sokulmadı.

Kuranın ardından YSK'nin konuya ilişkin kararı da hazırlandı. Karara göre, konuşmalar adayların isteğine uygun olarak yayından önce ses ve görüntü cihazı ile tespit edilebilecek, adaylar propaganda konuşmalarının ses ve görüntü tespiti sırasında isterlerse Oto-q cihazından da yararlanabilecek.

Ayrıca konuşmasını canlı yayın olarak yapmak isteyenler yayın saatinden en az 15 dakika önce TRT'deki YSK üyesine başvuracak. Hangi sebeple olursa olsun bu süreye uymayanlar, o günkü konuşma haklarını kaybetmiş sayılacak.

Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek, Türk bayrağı, konuşmacının arkasındaki panoya veya ekrana net olarak görülebilecek biçimde asılacak veya ekrana verilecek.

Radyo ve televizyon konuşmaları, TRT Haber Televizyonu ile Radyo 1, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanacak.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ TRT'DE YAPACAKLARI KONUŞMALARIN SIRASI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de 17 Haziran Pazar günü saat 20.00'den itibaren yapacakları propaganda konuşmalarının sıralaması şöyle:

Birinci Konuşma Doğu Perinçek - saat 20.31-20.41

İkinci Konuşma Recep Tayyip Erdoğan - saat 20.42-20.52

Üçüncü Konuşma Selahattin Demirtaş saat - 20.53-21.03

Dördüncü Konuşma Temel Karamollaoğlu saat - 21.04-21.14

Beşinci Konuşma Meral Akşener saat - 21.15-21.25

Cumhurbaşkanı adaylarının 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak konuşma sırası ve saatleri ise şöyle:

Birinci Konuşma Temel Karamollaoğlu - saat 17.06-17.16

İkinci Konuşma Meral Akşener - saat 17.17-17.27

Üçüncü Konuşma Recep Tayyip Erdoğan saat - 17.28-17.38

Dördüncü Konuşma Doğu Perinçek saat - 17.39-17.49

Beşinci Konuşma Selahattin Demirtaş saat - 17.50-18.00.

TUTUKLU DEMİRTAŞ'IN KONUŞMASI

Bu arada, YSK kararına göre, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın, 17 Haziran'da TRT'de yayınlanacak konuşmasının kayda alınması 13 Haziran Çarşamba günü 10.00-11.00 saatleri arasında TRT'nin Oran'daki S1 stüdyosunda yapılacak. Demirtaş'ın, 23 Haziran'da yayınlanacak konuşması ise 22 Haziran Cuma günü 14.00-15.00 saatleri arasında yine Oran'daki S1 stüdyosunda kayda alınacak.

PROPAGANDA KONUŞMALARI DA BELİRLENDİ

YSK tarafından siyasi partilerin yapacakları propaganda konuşmaları da kurayla belirlendi. Bu kuraya göre ise 17 Haziran'da sırasıyla Saadet Partisi, MHP, İYİ Parti, HDP, CHP, HÜDAPAR, AK Parti ve Vatan Partisi temsilcileri, 23 Haziran'da ise Vatan Partisi, İYİ Parti, AK Parti, HDP, CHP, HÜDAPAR, Saadet Partisi ve MHP temsilcileri konuşacak.

AK Parti iktidar, CHP ana muhalefet partisi sıfatıyla, MHP ve HDP ise Mecliste grubu bulunan siyasi partiler sıfatıyla 18-19-20 ve 21 Haziran tarihlerinde de ilave propaganda sürelerini kullanacak.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
selo baskanin yanina gidersiniz artik.. sacmaliga bak
yaw hapisteki adama guvenip cumhurbaskani adayi yapan hukumetten ne hayir gelirki o adamin. nasil aday olmaya hakki varki
büyük çoğunluk TRT izlemiyorki ????
Sıralamada akp çıktığı zaman yırtıyordunuz kendinizi cumhurbaşkanlığımda ince çıktı şimdi neden sesiniz çıkmıyor yırtıldınız dikiyorsunuz herhal
MUHAREM İNCE TRTNİN CANLI YAYININA İHTİYACI YOK Kİ
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