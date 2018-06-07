Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

YSK'de çekilen kura ile cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propagandanın başlayacağı 17 Haziran 2018 Pazar günü ile son günü 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları saptandı.

Buna göre, 17 Haziran'da sırasıyla Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener; 23 Haziran'da ise sırasıyla Karamollaoğlu, Akşener, Erdoğan, Perinçek ve Demirtaş TRT'de konuşma yapacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'ye propaganda konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya sokulmadı.

Kuranın ardından YSK'nin konuya ilişkin kararı da hazırlandı. Karara göre, konuşmalar adayların isteğine uygun olarak yayından önce ses ve görüntü cihazı ile tespit edilebilecek, adaylar propaganda konuşmalarının ses ve görüntü tespiti sırasında isterlerse Oto-q cihazından da yararlanabilecek.

Ayrıca konuşmasını canlı yayın olarak yapmak isteyenler yayın saatinden en az 15 dakika önce TRT'deki YSK üyesine başvuracak. Hangi sebeple olursa olsun bu süreye uymayanlar, o günkü konuşma haklarını kaybetmiş sayılacak.