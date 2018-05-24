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Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 09:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçlarına ilişkin yapılan son anket sonucunu açıkladı. Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP tarafından kurulan ve BBP'nin destek verdiği Cumhur İttifakı'nın oylarının önde gittiğini söyledi. Peki, diğer anket şirketleri seçim anketi sonuçlarına ilişkin ne diyor? 2018 seçim anketleri araştırmalarına ilişkin güncel bilgiler haberimizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendirdi. 24 Haziran seçimleriyle ilgili anket sonuçlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elinizde anket var mı? Ne diyor?" sorusuna "Var. Milletim durmak yok yola devam diyor" diyerek cevap verdi.

Anket sonuçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Ağustos’ta girdiğimiz o seçimde ilk turda seçildim. Karşımda da o zaman 14 parti vardı. Milletim bu evladını 10 Ağustos seçimlerinden tanıyor, biliyor. Ben inanıyorum ki benim milletim bu evladına, yanıltmadığı için sahip çıkacaktır. Yeni bir sistemle Türkiye’nin geleceğini inşa ve ihya ediyor. (Elinizde anket var mı?) Var. (Ne diyor?) Durmak yok yola devam diyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı-Erdoğan-24-Haziran-seçim-sonucuna-ilişkin-son-anket-sonuçlarını-açıkladı

SON SEÇİM ANKETLERİ SONUÇLARI

MAK DANIŞMANLIK

MAK Danışmanlık tarafından 13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşme yapıldı. Verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde Likert Metodu'nun kullanıldığı araştırmanın yüzde 1.3 yanılma / hata payı verildi. Ankete katılanların yüzde 53.5 erkek, yüzde 46.5'i kadınlardan oluştu.

"24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 48,5'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,5'i Muharrem İnce, yüzde 11,5'i Meral Akşener, yüzde 9' Selahattin Demirtaş, yüzde 2'si Temel Karamollaoğlu, yüzde 0,5 Doğu Perinçek cevabı veriyor. Kararsızların oranı ise yüzde 6...

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4
Muharrem İnce: Yüzde 23,9
Meral Akşener: Yüzde 12,3
Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2
Doğu Perinçek: Yüzde 0,6

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların oranı kararsızlar dağıtılmadan AK Parti 41.5, CHP yüzde 21.5, MHP yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 8, HDP 8.5, Saadet Partisi yüzde 2, HÜDA-PAR yüzde 0,5, diğer yüzde 2, kararsızlar ise yüzde 7.5 oldu.

Araştırma sonucuna göre AK Parti, batı illerinde 1 Kasım sonuçlarıyla kıyaslandığında ciddi oy kaybederken, Doğu ve Güneydoğu illerinde geçirgenliği olan HDP den oy alıyor. AK Parti, Cumhur ittifakında beraber olduğu MHP'ye ciddi oy kayışı yaşıyor. MHP ise önemli oranda İYİ Partiye seçmen kaybetmiş görülüyor. Son 2 seçimde 25 bandında seyreden CHP ise 2-3 puan aralığında İYİ Parti'ye seçmen kaptırmış görünüyor.

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda AK Parti yüzde 45, CHP yüzde 23,5, MHP yüzde 9, İYİ Parti yüzde 8,5, HDP yüzde 9, diğerleri yüzde 2,2 oluyor.

Anket verilerine göre, AK Parti ve MHP diyenlerin toplamının Recep Tayyip Erdoğan diyenlerden daha fazla olması AK Partili ya da MHP'lilerin bir kısmının Erdoğan’a oy vermeyeceklerini göstermektedir. Kararsız yüzde 6'lık seçmen kitlesinin matematiksel dağılımı durumunda bıçak sırtı (16 Nisan Referandumu benzeri) bir sonuç çıkabileceği, kararsız seçmenin çoğunlukla muhalif seçmenden farklı nedenlerle kanaatini ifade etmeyen seçmen olması ihtimalinde ise seçimin ikinci tura kalacağının habercisi bir araştırma sonucu ile karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı-Erdoğan-24-Haziran-seçim-sonucuna-ilişkin-son-anket-sonuçlarını-açıkladı1

MUHARREM İNCE ELİNDEKİ SON ANKET SONUCUNU AÇIKLADI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Elinizde yeni anket var mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Şu anda yüzde 30’un üzerindeyiz. İlk turda kafa kafaya sonuçla biteceğini düşünüyorum. İkinci tura kalmayacak. Destek korkunç, bir günde 3 milyon oldu. Yaşar Tüzün bakıyor, o yetkili.”

ADİL GÜR - A&G ARAŞTIRMA

A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, son seçim anketi sonucunu açıklayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. En son anket çalışmanız seçimlere ilişkin ne diyor? Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda mı tamamlanır yoksa 2. tura gider mi?" sorusuna Adil Gür şu yanıtı verdi:

"Seçim takvimi belli olduğu günden bu yana çalışmaları sıklaştırmaya başladık. Hatta son bir ayda her hafta yapacağız. Ben 1.turda biteceğini öngörenlerdenim. Elbette ki seçime 40 gün varken kesinlikle böyle olacak demesi istatistik bilimiyle örtüşen bir şey değil. Ancak seçmen davranışının önümüzdeki günlerde değişmeyeceğiyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. 2007 Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle ilgili halk oylaması Türkiye’de iki bloklu bir siyasetin önünü açtı. Şimdi de siyasi partiler bir araya geldiler ve o iki blok içinde yer aldılar. Bir tarafta AK Parti ve MHP öbür tarafta CHP-İP-SP- DP gibi partiler var. Birinci tarafta problem yok. İki tane birbirine benzeyen parti var. Liderler biz ittifak yaptık demese bile seçmen tabanda ittifak yapıyor zaten. AK Parti ile MHP iki elma gibi birisi Amasya diğeri golden gibi. Ancak diğer ittifak blokunun içinde yer alan partiler birbirine benzemiyor. Biri elma biri armut biri ayva biri sebze. Buradan yola çıkarak bir öngörüde bulunuyor ve diyorum ki; cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda bitecek."

"VATANDAŞIN YÜZDE 50'Sİ HÜKÜMET SORUMLU DİYOR"

Puan aralığına ilişkin ise Adil Gür, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 50-55 arasında bir oyla almasını bekliyorum. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. 2-3 aydır Türkiye 15 Temmuz’un ikinci kalkışmasıyla karşı karşıya. Bu silahlı bir kalkışma değil ekonomik. Türkiye’de para piyasalarında aylardır inanılmaz bir mücadele yürütülüyor. Döviz piyasalarıyla oynanıyor, Türkiye’den para çıkışı sağlanmaya çalışılıyor. Bu 15 Temmuz’un ikinci ayağı, paralı kalkışması. Hükümetin dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum çünkü vatandaşın %50’si para piyasalarındaki olumsuz gelişmede hükümeti sorumlu görmese de %50’si hükümet sorumlu diyor. Vatandaş için cari açık, büyüme rakamları bir şey ifade etmez. Vatandaş önce cebine sonra dolar kuruna bakar. Hükümet dövizle ilgili alınabilecek tüm tedbirleri almaya çalışıyor."


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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ya siz nasil bir mantik la ulke yonetiyorsunuz diyorsunuz merkez mudahele etti faiz yukseltti dolar dusuyor yine doviz cikiyor hem faiz yukselttiniz hem doviz artmaya basladi yine 4.750 bandina cikiyor .lutfen rica ediyorum birakin su koltuk sevdasini artik baskalari sart oldu battik ya ulkenin kasasi bitmis hala durmak yok yola devam nasil der bu halk nasil aklimi sagligimi kaybedicem ya dagittiginiz kumanyelere icine bisimi siringaliyosunuz halk bu gercegi nasil gormez nasilllll
eğer bu anketler doğruysa bu ülke elden gitti demektir.. 25 hazirandan sonra ne devlet kalır ne de memleket!!
yalan bu anket
SN.RTE'NİN YENİ İŞİ HERHALDE ANKETÇİLİK OLACAK.HAYIRLI OLSUN EFENDİ M BAŞARILAR DİLERİZ
e bahçelinin adı yok nezaketen yazar bi insan
DURMAK YOK ALLAHIN İZİNİ İLE YOLA DEVAM .......
He he #TAMAM# biz de bu algıya inandık..!
Dolar karşısındaki TL'nin erimesinde halk hükümeti değilde dış güçleri sorumlu görüyorsa bu onların eğitim, kültür ve IQ seviyesini gösterir. Bir ülkenin para birimi DOLAR'a karşı dik durabilmesi için DIŞA bağımlı, elindekini satan, üretim yapmayan değil tam aksi olması gerekir. Bunu da yapamıyorsan dolar karşısında paran erir. Hükümet 90 yıldır yapılanları sattı sürekli şuan barajın altında boğulup kalacak seçimde hükümete geçen
KENDİ ANKETİNDE BİLE %51 ÇIKIYORSA DURUM VAHİM..
Bugün doları düşürmek için kaç puan faiz arttıracaksınız. 1 saat için 15 kuruş arttı. Hayırdır. Faiz arttırdınuz, birde bu faiz arttırımı ile enflasyon hesapla, kaç çıkacak bakalım enflasyon.
HALK DURMAKSIZIN YOLUNMAYA DEVAM EDEMEYİZ DİYOR ENİŞTE .ANKETİ YANLIŞ OKUMUŞSUN .MİLLET CEPHESİ YÜZDE 80 ŞU ANDA .
Tayyibin karşısında ekmeleddin bile %38 almış.İnce ve Meral Akşener karşısında %51 alamaz.
Birinci ağızdan yapılan algı göreceğiz bakalım anket yalanlarınizi
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