Cumhurbaşkanı-Erdoğan-24-Haziran-seçim-sonucuna-ilişkin-son-anket-sonuçlarını-açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını' programında Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendirdi. 24 Haziran seçimleriyle ilgili anket sonuçlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elinizde anket var mı? Ne diyor?" sorusuna "Var. Milletim durmak yok yola devam diyor" diyerek cevap verdi. Anket sonuçlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Ağustos’ta girdiğimiz o seçimde ilk turda seçildim. Karşımda da o zaman 14 parti vardı. Milletim bu evladını 10 Ağustos seçimlerinden tanıyor, biliyor. Ben inanıyorum ki benim milletim bu evladına, yanıltmadığı için sahip çıkacaktır. Yeni bir sistemle Türkiye’nin geleceğini inşa ve ihya ediyor. (Elinizde anket var mı?) Var. (Ne diyor?) Durmak yok yola devam diyor" ifadesini kullandı. SON SEÇİM ANKETLERİ SONUÇLARI MAK DANIŞMANLIK



MAK Danışmanlık tarafından 13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşme yapıldı. Verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde Likert Metodu'nun kullanıldığı araştırmanın yüzde 1.3 yanılma / hata payı verildi. Ankete katılanların yüzde 53.5 erkek, yüzde 46.5'i kadınlardan oluştu.

"24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 48,5'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 22,5'i Muharrem İnce, yüzde 11,5'i Meral Akşener, yüzde 9' Selahattin Demirtaş, yüzde 2'si Temel Karamollaoğlu, yüzde 0,5 Doğu Perinçek cevabı veriyor. Kararsızların oranı ise yüzde 6... Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4

Muharrem İnce: Yüzde 23,9

Meral Akşener: Yüzde 12,3

Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2

Doğu Perinçek: Yüzde 0,6 "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevapların oranı kararsızlar dağıtılmadan AK Parti 41.5, CHP yüzde 21.5, MHP yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 8, HDP 8.5, Saadet Partisi yüzde 2, HÜDA-PAR yüzde 0,5, diğer yüzde 2, kararsızlar ise yüzde 7.5 oldu. Araştırma sonucuna göre AK Parti, batı illerinde 1 Kasım sonuçlarıyla kıyaslandığında ciddi oy kaybederken, Doğu ve Güneydoğu illerinde geçirgenliği olan HDP den oy alıyor. AK Parti, Cumhur ittifakında beraber olduğu MHP'ye ciddi oy kayışı yaşıyor. MHP ise önemli oranda İYİ Partiye seçmen kaybetmiş görülüyor. Son 2 seçimde 25 bandında seyreden CHP ise 2-3 puan aralığında İYİ Parti'ye seçmen kaptırmış görünüyor.

"Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda AK Parti yüzde 45, CHP yüzde 23,5, MHP yüzde 9, İYİ Parti yüzde 8,5, HDP yüzde 9, diğerleri yüzde 2,2 oluyor. Anket verilerine göre, AK Parti ve MHP diyenlerin toplamının Recep Tayyip Erdoğan diyenlerden daha fazla olması AK Partili ya da MHP'lilerin bir kısmının Erdoğan’a oy vermeyeceklerini göstermektedir. Kararsız yüzde 6'lık seçmen kitlesinin matematiksel dağılımı durumunda bıçak sırtı (16 Nisan Referandumu benzeri) bir sonuç çıkabileceği, kararsız seçmenin çoğunlukla muhalif seçmenden farklı nedenlerle kanaatini ifade etmeyen seçmen olması ihtimalinde ise seçimin ikinci tura kalacağının habercisi bir araştırma sonucu ile karşı karşıyayız. MUHARREM İNCE ELİNDEKİ SON ANKET SONUCUNU AÇIKLADI



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Elinizde yeni anket var mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Şu anda yüzde 30’un üzerindeyiz. İlk turda kafa kafaya sonuçla biteceğini düşünüyorum. İkinci tura kalmayacak. Destek korkunç, bir günde 3 milyon oldu. Yaşar Tüzün bakıyor, o yetkili.”

ADİL GÜR - A&G ARAŞTIRMA



A&G Araştırma şirketinin sahibi Adil Gür, son seçim anketi sonucunu açıklayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. En son anket çalışmanız seçimlere ilişkin ne diyor? Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda mı tamamlanır yoksa 2. tura gider mi?" sorusuna Adil Gür şu yanıtı verdi: "Seçim takvimi belli olduğu günden bu yana çalışmaları sıklaştırmaya başladık. Hatta son bir ayda her hafta yapacağız. Ben 1.turda biteceğini öngörenlerdenim. Elbette ki seçime 40 gün varken kesinlikle böyle olacak demesi istatistik bilimiyle örtüşen bir şey değil. Ancak seçmen davranışının önümüzdeki günlerde değişmeyeceğiyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. 2007 Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle ilgili halk oylaması Türkiye’de iki bloklu bir siyasetin önünü açtı. Şimdi de siyasi partiler bir araya geldiler ve o iki blok içinde yer aldılar. Bir tarafta AK Parti ve MHP öbür tarafta CHP-İP-SP- DP gibi partiler var. Birinci tarafta problem yok. İki tane birbirine benzeyen parti var. Liderler biz ittifak yaptık demese bile seçmen tabanda ittifak yapıyor zaten. AK Parti ile MHP iki elma gibi birisi Amasya diğeri golden gibi. Ancak diğer ittifak blokunun içinde yer alan partiler birbirine benzemiyor. Biri elma biri armut biri ayva biri sebze. Buradan yola çıkarak bir öngörüde bulunuyor ve diyorum ki; cumhurbaşkanlığı seçimi 1. turda bitecek."