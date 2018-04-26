Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdullah Gül'ü ikna için bu isimleri yollamış

HaberTürk'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdiği öğrenildi.
BİRLİKTE SALONA GİRMİŞLERDİ
Geçtiğimiz gün düzenlenen Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte giriş yapmıştı.
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