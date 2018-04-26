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Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdullah Gül'ü ikna için bu isimleri yollamış

SEÇİM HABERLERİ  | 26.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdiği öğrenildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdullah Gül'ü ikna için bu isimleri yollamış

HaberTürk'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ikna için ziyarete gönderdiği öğrenildi.

ABDULLAH GÜL

BİRLİKTE SALONA GİRMİŞLERDİ

Geçtiğimiz gün düzenlenen Erbakan Ödülleri Törenine katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte giriş yapmıştı.

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erdoğan Abdullah Gül erken seçim 20218 24 Haziran erken seçimleri

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Hulisi AKAR bu ziyareti yaptıysa derhal o Üniformayı çıkarıp AKP ye katılmalıdır.
Reys ikna icin kimseyi kimsenin yanina göndermez... Hak adalet yerini bulacak! Reys bütün İSLAM alemi doğa ediyor sana Allah seni başımizidan eksik etmesin İNŞALLAH!!!
Genelkurmay başkanı siyasi arenada boy gösteriyor şaka mı bu,oldu oldu istifa edip aday adayı olsaydın sayın komutanım.
abdullah gulde biraz gurur varsa erdoganin yuzune bile bakmaz,erdoganin adamlari daha bugun gulun fetocu oldugunu soyledi ama nerde insanlarda ar haya kalmamis.
sadece patrikler koltukla gomulurdu.
yanlismi okudum g.kurmay baskanini ikna icin gulemi gondermis vay askerim vay senide gelecegine alet etti ya pes yani...
eğer gül de biraz onur varsa inadına aday olur ona daha önce ne hakaretler ettiler. ..
ülke tımarhaneye döndü!!! bu ne saçmalık, bu nasıl bir devlet yönetimi?? genel kurmay başkanı siyasi işlerde aracılık görevi mi görüyor? Türk ordusu kullanılarak cumhurbaşkanlığına aday olacaklar üzerinde baskı yapılıyor resmen.. bu mu demokrasi, bu mu hukuk devleti... tam anlamıyla ortadoğu yada uganda modeli!!
Eger dogruysa yaziklar olsun koskoca Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Baskani Erdoganin ayak oyunlarina alet olan bir zavalli gibi
Ben sayın Gül"ün yerinde olsam aday olurum.Akp seçmeninin içinde Abdullah Gül"ün ayrı bir yeri var Sayın cumurbaşkanı bu durumun farkında inşallah daha İYİ olur.
TİPİK AKP TAKTAKTİĞİ DAHA ÖNCE YAPTIKLAIR GİBİ ADAMA ŞANTAJ YAPIP KORKUTMAYA GİTMİŞLER HADİ KALIN SARAYIN KAPISINDAN BİR ( ANLADNIZSİZ ONU EE HULUSİNİN NE İŞİ VAR AMA EEE ONUD ABŞİLİTOZ ONU K OLTUGA KİM GETİRDİ ÖNCEKİNE AHLAKSIZCA KOMPLE DÜZENLEYIP YOKSA YOKSA SELFİC HULUSNIN GENEL KURBAY BAŞKANI OLMASI MUMKUNMU
Abdullah Gül biraz akillliysa bu numaraya gelmez
Genel kurmay başkanı nasıl gider siyasi işler için ????
yav arkadaş genel kurmay başkanını siyasette ne işi var olmassa genelkurmayıda akp ye direk bağlasınlar bu kadar yanlı çirkin siyaset olmamalı
AMERIKANIN PROJESİ BUNLARA OY VEREN YAZIKLAR OLSUN
Hulusi Akar ı mı? Şaka mı bu
demek ki yusuf yusuf....
Genel kurmay başkanı neden gidiyor? Asker kışlaya siyasetçi siyasete demiyor muydu?
son 15 yılda ülkenin düştüğü duruma bak, ne tarım kaldı,ne hayvancılık. zaten sanayii hiç yoktu, olan kamu alanlarıda satıldı, tek bir fabrika kurulmadı. milletin vergileri ile ayakta durmaya çalışan bir devlet. nasıl büyüyoruz anlamadım gitti. geçen tarımda Avrupa nin bir numarasiyiz diye konuşan Binali ağam herhalde bizimle eğleniyor
iftiralar almış başını gidiyor mıhalefetin çirkimliklerini saklamak için yüklenin başkana, güle davutoğluna neyaparsanız yapın tarih muhalefetin tüm pisliğini kaydediyor
muhalefetin ahlaksızlığına konuşmayın yalan dolanla genel kurmay başkanını gülü davutoğlunu karalayın yazıklar olsun size böyle hainlik görülmemişti sayenizde gördük
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