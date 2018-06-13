HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye tarihinde bir ilk

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitinginde halka seslendi. Erdoğan, ''Çalışmalar başladı. Ülkemizde ilk defa hibrit ameliyathane de yer alacak. Bu hastanemiz yakın coğrafyamızdan gelecek yabancı hastalara da hizmet verecek. '' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye tarihinde bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ovit Tüneli açılış töreninin ardından Rize mitinginde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlar;

Anayurdum, baba ocağım Rize'ye soruyorum; 24 Haziran'da güçlü meclis için şahsımı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Rize kararını çoktan vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanında bizim hemşehrimiz var mı? Hepsini tek tek telefonla arayacaksınız. Yurtdışını arayacaksınız.

Trabzon'a uğradım orası da hınca hınç doluydu. Ardından bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasal projenin açılışını yaptık. 2012 yılında ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Maliyeti 1.5 katrilyon, 6 yılda bitti. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Arabayla tünelin içerisinden gittik, geldik. Ama ne güzellik, ne mutluluk. dünyada bu eşi benzeri az olanlardan.

İNCE'YE 'BEYAZ TÜRK' YANITI

Çıkmış diyor ki, ‘Ben zenci Türklerdenim Erdoğan beyaz Türk’ Yahu ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman 'Beyaz Türk' olmakla övünmedim. Bu milletin hizmetkarı olarak övündüm.

Bakanlıkta evrakları incelediler (Kılıçdaroğlu) 'ben de okudum gördüm ki FETÖ'nin Türkiye'ye gönderilme noktasında üzerine düşeni yapmıyor' her zaman doğruyu söylemez bunu da söyleyeyim. Muhalefet şehir hastanelerini kapatmanın vaadini verirken biz ekonomimizi yüzde 7.4 oranında büyüttük.

'KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ'

Bay Kemal, Bay Muharrem'i başından savmak için aday yaptı. Biz, Allah'ın izniyle cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Muhalefet milletin önünü açacağına sürekli paçasından çekiyor. Milletimiz böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Sen tanklardan kaçtın korkaklar zafer anıtı dikemez.

Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir. Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. Başörtüsü özgür olmasın diye imza atan bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor.

"BAY KEMAL BAŞKA KONUŞUYOR, BAY İNCE BAŞKA KONUŞUYOR"

Bay Muharrem Edirne'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışırken biz vatandaşımızı yol eziyetinden kurtardık. Bay Muharrem, ABD'den gelecek yeni telefonu bekleyedursun biz, dün Azerbaycan, KKTC, Ukrayna, Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla beraber Türkiye bölgesini, enerji merkezine dönüştüren TANAP Projesi'ni hayata geçirdik. Bunlar neyin hayır neyin şer olduğunun da farkında değil. Amerika ile uğraşırken varsa şunu bir çıkarın ya Bay Kemal başka konuşuyor, Bay İnce başka konuşuyor.

"MEYDANLARDA OLMADIK TAKLALAR ATIYOR"

Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir. Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. Başörtüsü özgür olmasın diye imza atan bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor. (Başörtüsü konusunda) Neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı takiyedir, omurgasızlıktır, iki yüzlülüktür.

ERDOĞAN'DAN MÜJDE!

Çalışmalar başladı. Ülkemizde ilk defa hibrit ameliyathane de yer alacak. Bu hastanemiz yakın coğrafyamızdan gelecek yabancı hastalara da hizmet verecek. İhtiyaç sahiplerini asla kaderlerine terk etmedik. Rize'nin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Rize-Artvin havalimanı 2021'de hizmete açılacak. Organik çaya geçeceğiz

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
24 Haziran seçimleri öncesi SAMER'den son anket! Kürt seçmenin tercihi ne olacak? İşte partilerin oy oranları!24 Haziran seçimleri öncesi SAMER'den son anket! Kürt seçmenin tercihi ne olacak? İşte partilerin oy oranları!
Muharrem İnce: ‘MİT, ‘Muharrem’i İzleme Teşkilatı’ mı?’Muharrem İnce: ‘MİT, ‘Muharrem’i İzleme Teşkilatı’ mı?’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan miting Rize Rize mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize' Rize'de konuşuyor

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ulkemın has evladı sarayda yaşıor. kimsenın hesabını soramadıgı ortulu odenekten GUNDE 6.7 MILYON TL harcıyor, camiye 46 araç 1 helikopterle gidiyor. T A M A M.
İnce bir de özgürlükten bahsediyor.2006 da Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasında,2008'de Kamuda başörtüsü meselesinde takındığı tavır ortada.Ayrıca bununla ilgili bir çok video var.yeniden 28 şubata dönmeyi arzulayanların adayıdır Muharrem.
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri öncesi SAMER'den son anket! Kürt seçmenin tercihi ne olacak? İşte partilerin oy oranları!

24 Haziran seçimleri öncesi SAMER'den son anket! Kürt seçmenin tercihi ne olacak? İşte partilerin oy oranları!

Muharrem İnce: ‘MİT, ‘Muharrem’i İzleme Teşkilatı’ mı?’

Muharrem İnce: ‘MİT, ‘Muharrem’i İzleme Teşkilatı’ mı?’

MHP'li milletvekili adayı Cemal Enginyurt'tan AK Partili vekillere ağır suçlamalar

MHP'li milletvekili adayı Cemal Enginyurt'tan AK Partili vekillere ağır suçlamalar

Muharrem İnce'den son dakika açıklamalar

Muharrem İnce'den son dakika açıklamalar

24 Haziran seçimleri öncesi flaş gelişme! HDP'den Levent Gültekin'in iddiasına yalanlama

24 Haziran seçimleri öncesi flaş gelişme! HDP'den Levent Gültekin'in iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.