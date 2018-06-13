Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye tarihinde bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ovit Tüneli açılış töreninin ardından Rize mitinginde konuştu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlar;
Anayurdum, baba ocağım Rize'ye soruyorum; 24 Haziran'da güçlü meclis için şahsımı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Rize kararını çoktan vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanında bizim hemşehrimiz var mı? Hepsini tek tek telefonla arayacaksınız. Yurtdışını arayacaksınız.
Trabzon'a uğradım orası da hınca hınç doluydu. Ardından bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasal projenin açılışını yaptık. 2012 yılında ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Maliyeti 1.5 katrilyon, 6 yılda bitti. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Arabayla tünelin içerisinden gittik, geldik. Ama ne güzellik, ne mutluluk. dünyada bu eşi benzeri az olanlardan.
Çıkmış diyor ki, ‘Ben zenci Türklerdenim Erdoğan beyaz Türk’ Yahu ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman 'Beyaz Türk' olmakla övünmedim. Bu milletin hizmetkarı olarak övündüm.
Bakanlıkta evrakları incelediler (Kılıçdaroğlu) 'ben de okudum gördüm ki FETÖ'nin Türkiye'ye gönderilme noktasında üzerine düşeni yapmıyor' her zaman doğruyu söylemez bunu da söyleyeyim. Muhalefet şehir hastanelerini kapatmanın vaadini verirken biz ekonomimizi yüzde 7.4 oranında büyüttük.
Bay Kemal, Bay Muharrem'i başından savmak için aday yaptı. Biz, Allah'ın izniyle cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Muhalefet milletin önünü açacağına sürekli paçasından çekiyor. Milletimiz böyle bir muhalefeti hak etmiyor. Sen tanklardan kaçtın korkaklar zafer anıtı dikemez.
Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir. Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. Başörtüsü özgür olmasın diye imza atan bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor.
Bay Muharrem Edirne'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışırken biz vatandaşımızı yol eziyetinden kurtardık. Bay Muharrem, ABD'den gelecek yeni telefonu bekleyedursun biz, dün Azerbaycan, KKTC, Ukrayna, Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla beraber Türkiye bölgesini, enerji merkezine dönüştüren TANAP Projesi'ni hayata geçirdik. Bunlar neyin hayır neyin şer olduğunun da farkında değil. Amerika ile uğraşırken varsa şunu bir çıkarın ya Bay Kemal başka konuşuyor, Bay İnce başka konuşuyor.
Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir. Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. Başörtüsü özgür olmasın diye imza atan bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor. (Başörtüsü konusunda) Neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı takiyedir, omurgasızlıktır, iki yüzlülüktür.
Çalışmalar başladı. Ülkemizde ilk defa hibrit ameliyathane de yer alacak. Bu hastanemiz yakın coğrafyamızdan gelecek yabancı hastalara da hizmet verecek. İhtiyaç sahiplerini asla kaderlerine terk etmedik. Rize'nin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Rize-Artvin havalimanı 2021'de hizmete açılacak. Organik çaya geçeceğiz
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