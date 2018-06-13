Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye tarihinde bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ovit Tüneli açılış töreninin ardından Rize mitinginde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlar;

Anayurdum, baba ocağım Rize'ye soruyorum; 24 Haziran'da güçlü meclis için şahsımı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Rize kararını çoktan vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanında bizim hemşehrimiz var mı? Hepsini tek tek telefonla arayacaksınız. Yurtdışını arayacaksınız.

Trabzon'a uğradım orası da hınca hınç doluydu. Ardından bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasal projenin açılışını yaptık. 2012 yılında ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Maliyeti 1.5 katrilyon, 6 yılda bitti. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Arabayla tünelin içerisinden gittik, geldik. Ama ne güzellik, ne mutluluk. dünyada bu eşi benzeri az olanlardan.

İNCE'YE 'BEYAZ TÜRK' YANITI

Çıkmış diyor ki, ‘Ben zenci Türklerdenim Erdoğan beyaz Türk’ Yahu ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman 'Beyaz Türk' olmakla övünmedim. Bu milletin hizmetkarı olarak övündüm.