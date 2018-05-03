Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin adayı olarak açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

16 Nisan'ı hazırlayan 15 Temmuz hain darbe girişimi de dahil, süreç boyunca yaşadığımız gelişmeler oldu. Halkımız hükümet değişikliğini onayladı. Daha güçlü hükümet, daha güçlü Meclis'e ait Türkiye'nin kapılarını açtı.

Bizim adayımız milletin adamıdır. İttifakla aldığımız kararla Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz.

