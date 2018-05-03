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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin adayı olarak açıklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 12:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde resmen AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

16 Nisan'ı hazırlayan 15 Temmuz hain darbe girişimi de dahil, süreç boyunca yaşadığımız gelişmeler oldu. Halkımız hükümet değişikliğini onayladı. Daha güçlü hükümet, daha güçlü Meclis'e ait Türkiye'nin kapılarını açtı.

Bizim adayımız milletin adamıdır. İttifakla aldığımız kararla Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyoruz.

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24 haziran Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Reis seni başkan yapacağız
tezeğin ham hali kokuyorsunuz artık.
aaaa çok şaşırdım gerçektenmi?
Allah sonumuzu hayır etsin...
Bilmediğimiz haberleri yayınla mynet haber bunu herkes biliyor zaten.
buyuk surpriz oldu cok sasirdik! tekadam tek gorus tek yol hersey tek.bu gidisle onumuze yaprak elimize mizrak alp mozambige gideriz ancak.
dün haberlerde izledim bir baba bi köprüye çıkmıştı.. bugün kızımın doğum günü buda cebimdeki son para diye 50 kuruşu gösterip ben nasil babayim diye ağlıyordu. içim parcalandi. polisler zor ikna etti. kaç kişi duydu o acı çığlığı?
EE,ekonomiyi batırdın,işsizligi arttırdın,her gün şehit haberlerini durduramadın,herkesle kavga ettin,dar gelirli emekliyi inlettin....Sana niye oy verelim.
Ne sürpriz? Zaten bütün bu hengame onun yeniden başkan olması için değil mi?
Binbircinali Kendini CB adayı ilan etseydin, tabi olmaz meclisinizin kararı ile rte (!)
ee napalım yani?
bunu bilmeyen yoktu zaten bu millete başka şeylerle gelin artık
Aman nasılda sürpriz oldu ya
süprizz bizde bahçeli olacak sandıydık hoş akp ekonomiyi bahçeliye yıkar geçerdi
Kulları aksini idda edemezlerki zaten :) bunun son dakikasımı olur :D bilmediğimiz birşey söyleyin.
sürpriz olmamış aaaaaa?
Chp adayı 25 haziran sabahı açıklasın
çok büyük ters köşe yapmışlar la cidden
Hadiiii canııımmm aaaaaaa cok sasirdik supriz oldu yahu
Böylece siyasi hayatı noktalandı. Milletvekili de olamayacak.
O nun koltuğu bırakmak istemeyeceğini alem biliyor.Ama halkta yapması gerekeni biliyor.
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