Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklıyor

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için kongrenin yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonu ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Gündüz saatlerinde trafiğe kapatılan Ataköy bağlantı yoluna kontrol noktaları kuruldu ve kongreye katılacak olan partililer bu kontrol noktalarından geçerek salona gitti. İşte kritik kongredeki tüm ayrıntılar...

MANİFESTONUN DETAYLARI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifesto merakla bekleniyor. Habertürk TV'den Murat Karataş'ın AK Parti kulislerinden edindiği bilgilere göre, manifestoda sadece Türkiye'ye değil, dünyaya dönük bir söylem olacak. Manifestoda yeni sistemin inşaasından bahsedilecek. Manifestonun yeni sistemin pusulası niteliğinde olacağı, Erdoğan'ın 'Güçlü Türkiye' vurgusu yapacağı belirtiliyor. Manifestoda 2023, 2053, 2071 hedefleri de anlatılacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, haftaiçinde manifesto ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarihe not düşülecek bir manifesto olacak." demişti.

YAĞMURLUK DAĞITILDI



İstanbul'da yağış etkkisini artırdı, polisler vatandaşları daha hızlı bir şekilde içeri almaya çalışıyor. Salon dışındaki vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı.