Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıklıyor

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için kongrenin yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonu ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Gündüz saatlerinde trafiğe kapatılan Ataköy bağlantı yoluna kontrol noktaları kuruldu ve kongreye katılacak olan partililer bu kontrol noktalarından geçerek salona gitti. İşte kritik kongredeki tüm ayrıntılar...
MANİFESTONUN DETAYLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifesto merakla bekleniyor. Habertürk TV'den Murat Karataş'ın AK Parti kulislerinden edindiği bilgilere göre, manifestoda sadece Türkiye'ye değil, dünyaya dönük bir söylem olacak. Manifestoda yeni sistemin inşaasından bahsedilecek. Manifestonun yeni sistemin pusulası niteliğinde olacağı, Erdoğan'ın 'Güçlü Türkiye' vurgusu yapacağı belirtiliyor. Manifestoda 2023, 2053, 2071 hedefleri de anlatılacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, haftaiçinde manifesto ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tarihe not düşülecek bir manifesto olacak." demişti.
YAĞMURLUK DAĞITILDI
İstanbul'da yağış etkkisini artırdı, polisler vatandaşları daha hızlı bir şekilde içeri almaya çalışıyor. Salon dışındaki vatandaşlara yağmurluk dağıtıldı.
BAŞBAKAN YILDIRIM: 24 HAZİRAN BİR MİLATTIR
Başbakan Binali Yıldırım, AK PArti İl Kongresi öncesi açıklamalarda buludu.
Başbakan'ın açıklamaları şöyle;
Bugün 24 Haziran'a giden yolda İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki; burası Türkiye'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık. Receğ Tayyip Erdoğan Pınarhisar'a gönderilirken, bu şarkı burada bitmez dedik ve kutlu yürüyüşü İstanbul'dan başlattık. AK Parti İstanbul'da doğdu Türkiye'ye yayıldı. Bugün sadece AK Parti istanbul kongresini yapmıyoruz. Bugün ülkemizi aynı zamanda 2023'e taşıyacak o büyük manifestoyu da yol haritasını da genel başkanımız milletmizle paylaşacak. Milletimiz için ülkemiz için hayırlı olsun.
'24 HAZİRAN BİR MİLATTIR'
16 Nisan'da milletimiz 'durmak yok yola devam' dedi. Kutlu yürüyüş bugün 24 Haziran'da 2023'e doğru emin adımlarla devam ediyor. 24 Haziran Türkiye için bir milattır. Vesayetin yok olması için önemli bir tarihdir. Kutlu yürüyüş cumhuriyetimizi,n 100. yılına giderken daha güçlü bir şekilde devam ettirilmesine var mıyız? 24 Haziran'ın ayak seslerini İstanbul'dan duyuyoruz.
'ŞER ODAKLARI BİR ARAYA GELDİLER'
Bu seçim çok daha önemlidir. Bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenlere meleket sevdalarıyla yola çıkan cumhur ittifakın dersini vereceği bir seçimdir. Bayrağımıza kalkan elleri kıracağımız önemli bir tarihtir. Bu seçimde de yeni bir gün, aydınlık yarınlar İstanbul'dan başlayacaktır.
Ayrıntılar geliyor...
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