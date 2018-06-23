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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Muharrem İnce'nin YSK açıklamalarına sert tepki gösterdi, partilileri ise uyardı. Erdoğan seçim güvenliğiyle ilgili olarak, 'Biz şu ana kadar güvenlik olarak her türlü tedbiri aldık' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'taki mitingde konuştu. Erdoğan, Muharrem İnce'nin 'YSK'nın önünde yatacağım' sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

(Muharrem İnce) Ben de diyor YSK'nın önünde yatacağım. Hayırdır ya, demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Şimdiden kendine göre tehdit sallıyor. Bay Muharrem biz hukuk devletinde yaşıyoruz, hukuk. Bu devlet guguk devleti değil. Biz CHP zihniyetinin, hatırlayın, açık oy, kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor, buna baktınız. Ondan sonra da tasnifini siz kendiniz yaptınız.

"ALLAH MUHAFAZA BİZİ ZORA SOKAR"

Biz şu ana kadar güvenlik olarak her türlü tedbiri aldık. Olmayan hiçbir siyasi parti yok. Ben milletime özellikle sesleniyorum, sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı alın sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimleri ak parti

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Atma recep din kardeşiyiz.adalet niree sen nire...
tayyip erdoganin agzindan hukuk ve adalet kelimeleri cikinca beni bir gulme tutuyor
al bendende o kadarr :)
@ata_ata_1997 REİS ZORDASIN FARKINDAYIZ.BU İŞİ TADINDA BIRAK DEDİK.
Sen bu milleti 17 yıldır çok yordun Çok bedel ödedim Sıra sende
işin bitti bay promter recep
tamam tamam
Oy çalınmazsa muhursuzler geçeriz sayılırsa tamamdir????
Erdoğan yarın akşam çıkarken sarayın anahtarını paspasın altına bırak
@mretp KAPI HİÇ KAPANMIYOR SARAYDA HERKESE AÇIK... DOKUZ KEZ GEL DEDİLER KEMALE HALK İZİN VERMEDİ..SEN VE SENİN KAFADAKİ ZİHNİYET VEREBİLİYORSA ANAHTAR SANDIĞIN İÇİNDE HADİ VERDE GÖRELİM..
acaba "" gel bakalım muharrem "" diyen kılıçdar şimdi de "" git bakalım muharrem "" deyip ysk yı mı işaret etti...ya da komutanı fetö "" yat bakalım muharrem "" diye emir mi verdi.. çünkü ince asla ve asla tek başına karar alıp uygulayacak kapasitede biri değil..ya kandilden, ya edirneden, ya da abd den kumanda ile çalışıyor...
kaybedecegini anlayan kim acaba rte. YSK 'ya gitmesi oy çalmaniza engel olacak diye korkuyosunuz. Korkun...!!!
Haydi güle güle git uğurlar olsun
Sakın katakulli yapma kaybettin.
TABİ TABİ..NASILDA HUKUK ADALET VARYA....HALA KONUŞUYORSUN YA PES VALLA PES.....NERDE HAK HUKUK NERDEEEEEEEE....
noldu recep her secim yaptigin gibi hileyle kazanma planlarin suya dusucek diyemi korktun ????????
25 HAZİRAN PAZARTESİ SABAHI UYANIP BİR BAKACAKLAR,REİSLERİ DEĞİŞMİŞ! BAKALIM O ZAMAN NE YAPACAKLAR! YETER ARTIK T A M A M!!!.
@northstar123 YATARKEN DUA OKUYUP UYU..HEP SABAH KALKTIĞINDA SAÇMA RÜYALAR ANLATIYORSUN..
özel sektördeki köle gibi kullandığın gariban asgari ücretli yarın sana hesabını soracak, hani şu işsizlik sigorta primi kesipte,, işsiz kaldığında binbir bahane ile maaş bağlamadığın köleler
bir korku var sanki resimiz de.
sus be bi sus artık.
EFENDİLER,DOLAR,EURO ALMIŞ BAŞINI UÇMUŞ!PATATES,SOĞAN OLMUŞ 7 LİRA!!! MİLLET AÇ,İŞ YOK,EKONOMİ DİBE VURMUŞ.DIŞ BORÇ 580 MİLYAR $. OYUMUZ MİLLET İTTİFAKINA! YETER ARTIK, T A M A M.
Yusuf yusuf
Arkadaş seçimi kaybederse hile var diye iptal edecek yol yapıyor.
Askerlik süresini düşürmeyin parası olanın hem parasını hem oyunu alacaksınız ama askerlerden ailesinden de oy alamayacaksınız
Etekler tutuşuyor...
bu ülke adaleti buldum dediği gün inşallah kaybetmez biz chp zihniyetinin adaletini çok iyi biliyoruz Allah korusun tekrar o zihniyeti yaşamaktan
İnsanları bir birine düşürdün inşallah kurtuluruz senden.
"necipfazil74" SENİN GÖZLERİN VAR,AMA GÖREMİYORSUN,KULAKLARIN VAR,AMA DUYAMIYORSUN..SAHİ BEYNİN VAR MI ACABA KULANASIN? NE ALGISI? SENİN YANDAŞ KANALLARIN VERMESE DE,HADİ BAKALIM YÜREĞİN YETİYORSA GİT MALTEPEYE DE GERÇEKLERİ GÖR!!! O MUHTEŞEM VATANSEVERLERİ GÖR Kİ UTAN! SAHİ SENDE UTANMA DA YOKTUR ŞİMDİ!!! YETER ARTIK, T A M A M.
boş konuşuyor değeri yok
Hukuk devletini guguk devleti yapan siz değil misiniz. Sayın Erdoğan ileri demokrasi liginden bahsediyor. Halkın oyları ile kendi seçtiği belediye başkanlarını, başbakanı seçimsiz değiştirirseniz, kendi aralarında öğretim üyeleri ve öğrencilerin oylamalarında 1.sıra adayları yerine, çok daha gerilerde yer alan adayları ve hatta aday bile olmayan rektörleri üniversitelerin başına getirirseniz, sonra ileri demokrasi hedefi vermekle ileri demokrasiye giremezsiniz. Bunları yaptıktan sonra hukuk devletinden bahsedemezsiniz.
hukuk devleti????
HIRSIZ RECEP HUKUKTAN BAHSEDİYOR..BU ÜLKEDE HUKUK OLSAYDI SENİN HAPİSTEN ÖMÜR BOYU ÇIKMAMAN GEREKİRDİ ERCEPP...
Bu adam naaılsa gidecek, asıl üzücü olan ona körükörüne itaat eden turk halkının yarıya yakınını naapcaz..
bız senın nasıl guvenlık aldıpını çok ıyı bılıyorız çalmak sızın guvenlık anlayışınız
HUKUK DEVLETİ Mİ .........!
NİYE SİZİN BİR YARANIZ FALAN MI VAR GİDER SOKAKTA YATAR SİZE NE YSK GÖREVİNİ LAYİKİYLE YAPTIDA BİZ Mİ ENGEL OLDUK. BÖYLE AÇIKLAMALARA NİYE GEREK DUYUYORSUNUZ SAYIN CB NIM. SİZİ CHP UYARDI GÜCÜNÜZE GİDER PARTİLİ CB OLMASIN HİÇ BİR SORU SORMAYALIM SİZ NE İSTESENİZ YAPIN BURASI NEDE OLSA BABANIZIN ÇİFTLİĞİ. HA BİDE ÜLKEYİ ÖYLE ŞİRKET GİBİ YÖNETME MANTIĞI YANLIŞTIR BU YANLIŞTAN DÖNERSİNİZ DİYE UMUYORUM. TEK DİLEĞİN KİM GELİRSE GELSİN ÜLKE İÇİN HAYIRLI OLSUN DİLİYORUM. ALLAH DOĞRUNUN YANINDADIR.
sizin sayenizde ne hukuk nede adalet kaldı
YATACAK YERIN YOK HACI YA :)))
geçen referandumda mühürsüz oyların kabulünü emrini ben veremedim sayın cumhurbaşkanım atı alan üsküdarı geçti diyende ben degildim
Sayın Cumhur Başkanım; Bu en son yaptığımız Referandum seçiminde mühürsüz oylar yasal olmadığı halde geçerli sayıldı mı? Sayıldı. Yok efendim o adamlar bilmem kaç km. yol gelmiş oy kullanmış mış. Şimdi o adamların oyları boşa mı gitsinmiş miş. Kanun bahane tanımaz kardeşim. Oraya yazdıysan uygulayacaksınız. Hapisanelerde hırsızlık suçundan bir sürü insan yatıyor. Neden hırsızlık yaptın diye gidin sorun, onların da karnım açtı, borcum çoktu, işim yoktu diye bir sürü bahanesi var. O zaman bir bahanesi olupta, hırsızlık yapan, adam öldüren insanlara da ceza vermeyin. Öyle şey olurmu hiç?
AKP NİN SALTANATIN ÇÖKÜŞÜ
EH CANIM BENİM, SEN MALTEPE MİTİNG ALANININ 5 TE BİRİNİ DOLDURAMAYACAGINI ANLAYINCA, İNCE YE BIRAKTIN...HEMDE 9 MİLYON KATİL-HIRSIZ-UĞURSUZ ARAP-AFGAN-KIRGIZ-AFRİKALI MÜLTECİYE RAĞMEN....SENİN SADECE MÜLTECİLERİ YURDA SOKMAN , İSTİFA SEBEBİ.. NERDE BİR HIRSIZ-KATİL-DOLANDIRICI-HİZBULLAHÇI-İŞİDÇİ VE TARİKATÇİ GÖRSEM AKP YE OY VERİYOR....LANET YARIN BİTECEK
çalışanlar için emeklilik yaşını indir , emekli olanların yerine genç işsizler gelsin ..
reis başkan ince belediye başkanı
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