Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'taki mitingde konuştu. Erdoğan, Muharrem İnce'nin 'YSK'nın önünde yatacağım' sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

(Muharrem İnce) Ben de diyor YSK'nın önünde yatacağım. Hayırdır ya, demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Şimdiden kendine göre tehdit sallıyor. Bay Muharrem biz hukuk devletinde yaşıyoruz, hukuk. Bu devlet guguk devleti değil. Biz CHP zihniyetinin, hatırlayın, açık oy, kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor, buna baktınız. Ondan sonra da tasnifini siz kendiniz yaptınız.

"ALLAH MUHAFAZA BİZİ ZORA SOKAR"



Biz şu ana kadar güvenlik olarak her türlü tedbiri aldık. Olmayan hiçbir siyasi parti yok. Ben milletime özellikle sesleniyorum, sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı alın sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar.

