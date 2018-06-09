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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde müjdeleri peş peşe sıraladı!

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Ankara 19 Mayıs Stadı’nda düzenlediği mitingde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Ankaralılara peş peşe müjdeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde müjdeleri peş peşe sıraladı!

Ankara 19 Mayıs Stadı’nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankaralılara 3 tane müjde vereceğini duyurarak bunları art arda sıraladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşması;

recep tayyip erdoğan

ANKARA'YA 55 BİN KİŞİLİK YENİ STADYUM

"Şimdi geliyoruz yeni müjdelerimize. Bunlardan ilki Ankara' ya kazandıracağımız 55 bin kişilik yeni stadyumumuzdur. Bu stadın yerine uluslararası karşılaşmalara uygun şampiyonlara ev sahibi yapacak bir stad yapmayı planlıyoruz. Bu vesileyle Süper Lig’e çıkan Ankara Gücü takımımıza da başarılar diliyorum.

recep tayyip erdoğan

AKYURT'A FUAR ALANI İNŞAA EDİLECEK

İkinci müjdemiz fuar alanı. Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz. İhalesi yapıldı, önümüzdeki günlerde inşasına başlanıyor ve bir yılda tamamlanacak.

recep tayyip erdoğan

"İNGİLİZ'İN HYDE PARK'I VARSA, BİZİM DE ANKARA'DA PARKIMIZ OLACAK"

Üçüncü müjdemiz, millet bahçesi. Millet bahçemizin bir ucu Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki kavşaktan başlayacak, eski hipodrom alanını, Atatürk Kültür Merkezi'ni, yeni yapılacak stadı, Arena Spor Salonu'nu, Gençlik Parkı'nı içine alıp yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını, adliye binasının bulunduğu alanı da kuşatarak Melike Hatun Camisi'ne ve oradan Ulus'taki heykele kadar uzanacak. İşte böyle dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz. Artık yeşil Ankara olacak. Bu alan içindeki kullanılan tesisler kalacak, gereksiz olanlar ortadan kaldırılacak. İngiliz'in Hyde Park'ı varsa, bizim de Ankara'da millet bahçemiz olacak.

recep tayyip erdoğan


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