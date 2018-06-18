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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtlıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun mitinginde "Akşam ilginç bir canlı yayına katılacağım" demişti. Erdoğan, katıldığı yayında gençlerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gençlerin sorularını yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii binasında gerçekleşen buluşmada, çok sayıda gencin sorusunu yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın moderatörlüğünü bizzat yapıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Biz savunma sanayiinde yüzde 20'den 65'e çıktık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretir hale geldik. Hedef çok daha ileri gidebilmek ve bu başarılarımıza yeni başarılar ilave etmek suretiyle savunma sanayiinde kendimize yetebilme dışında ihracatta çok ciddi girdiler sağlamak. Bizim milli ve yerli projemiz var. Biz böyle çıktık. Biz o milli, yerli projemizle şu anda savunma sanayiinde rekabet alanının içerisindeyiz. Örneğin biz şimdi ATAK helikopterlerini yapıyoruz.

Nerelerden nereye geldik. Temennim odur ki sizlere şu anda üretim bandında olanları gezdirmek isterim. Burada 24 saat mesai var. Kapılarda dileniyorduk, ne olur bana bir tane helikopter ver. Nereden nereye geldik. Şimdi biz bunu aştık.

"2023'E KADAR 150 ÇOCUK KÜTÜPHANESİ KURACAĞIZ"

16 yılda biz hükümetimiz olarak 126 adet bilim ve sanat merkezi açtık. Şimdi bunun çok daha ilerisini Haliç'te açıyoruz. Haliç'teki tersaneyi buna dönüştüreceğiz. İstanbul Rami Kışlası'nı aynı şekilde kütüphaneye dönüştürüyoruz. 2023'e kadar 150 çocuk kütüphanesi kuracağız. Kodlama ve yazılım eğitimine ilkokuldan itibaren başlıyoruz.

erdogan genclerle bulstu

"DÜNYADAN HABERİ OLMAYINCA KEKİ BİR ŞEYLE KARIŞTIRIYOR"

Dünyadan haberi olmayınca keki bir şeyle karıştırıyor. Benim kızım Amerika'da tahsil yaparken, arıyorum soruyorum neredesin kızım, kütüphanedeyim diyor. Onlar için en isabetli çalışma yeri orası. Millet Kıraathaneleri bu işlevi görecek.

Elektrikli otomobili konuşuyoruz. Bunun yanında akıllı sürücü yazılımlı, aynı zamanda yine elektrik şarjlı akülü olanları konuşuyoruz. Bunlarla beraber bu adımı atacağız. Bursa'da otomotiv test merkezi kuracağız. Asgari 50 milyar euro katkı sağlayacak. Bunun farkında değiller.

"HEDEFİMİZ 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMAK"

Mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye istihdam sağlama bizim hedefimiz. İzmir'e teknoloji üssü inşa edeceğiz. Orada 40 bin kişiye istihdam sağlayacak. 114 organize sanayi bölgesi kuruyoruz. 1595 meslek lisesi, 370 özel meslek lisesi kuracağız. Hiçbir üniversite mezununa veya gence, yüzde yüz iş garantisi vermezler, veremezler. İş garantisi ehliyet, liyakat işidir. Gerçekten başarılıysa, ehliyet liyakatliyse onu da kaparlar.

Eğitim bütçesini, 16 yılda 9.3 milyar Türk lirasından 135 milyar Türk lirasına çıkardık. Biz, milli eğitim bütçesini bir numaraya çıkardık. İkiye sağlığı koyduk. 586 bin öğretmen ataması yaptık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 24'den 16'ya indirdik. Kız öğrencilerin okullaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 80'e çıkardık.

Ta Hakkari'den istediği üniversiteye girmek isteyen bir gencin bunu başarabilmesi mümkün müydü? Oradan fakir, garip İstanbul'a üniversiteye gidecek. Biz dedik ki o gelmesin, biz onun ayağına üniversiteyi götürelim.

"BİZE ÖĞRETİM ÜYESİ LAZIM"

Bize öğretim üyesi lazım. Ciddi çalışma lazım. Öğretim kalitesi ne kadar artarsa, öğrenci kalitesi o kadar artar.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
helal olsun sana be Reis soytarıları kaale almayıp gençlere yöneliyorsun
KENDİN PİŞİR KENDİN YE ................... YAKIŞIR
Ak gençlik soruyor desenize
Kim izliyor acaba????
bunu gizli tuttuguna gore sadece kendi teskilatindan gencler katilmis keske halka acik olsaydi
yeter yav dus artik bu milletin yakasindan butun televizyonlardsn 24 tolk shov yapsanda sana oy moy yok...
muhammer inceylede bi çıksan?
ne kadar şişirseniz de bu hamur reyting çekmiyor artık
kendin pişir , millete yedirmeye çalış ...
bedelli askerlik gelmez ise herşey bitti
Muharrem İNCE ile sizi herhangi bir kanalda aynı programda tartışırken görmek istiyoruz.
Komik..
bilim kurgu filmleri yanınızda halt yemiş
Ak gençlik ile keki birlikte pişirip birlikte yiyiyorlar anlaşılan..
gençlere sizi 65 yaşında emekliliğe mahkum ettim diyecekmisin
yiyorsa Muharrem Ince nin karşısına çıkta seni paçavraya çevirsin. prompterle olmuyor o işler almış karşısına çoluk çocuğu milleti kekliyor .. ..
kindar gençlik!..
bu saatten sonra uzaya 8 şeritli yol yapsan yok gaydası
keşke sadece ak gençlik olmayaydı,bize de kendisine birtakım sorular sormak isterdik.hazırlanmış ve çalışılmış soru kolaydır.Maçan yiyorsa sürpriz yerlerden soralım.Yer mi,yemez
sorular ve cevaplar önceden bellidir zaten akp gencleri gercek bir tartisma programina asla cikamassin en basit örnegi tv de sayin ince ile cikamaman gibi
sabahları sana vereyim geceleri biriktiririm ben kıpır kıpır sabah yaparım tanrıyla aram yok zaten ben de sana tapayım :)))) muharrem ince
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