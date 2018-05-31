Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çırağa dükkan, bunlara ülke teslim edilmez

Silah, mühimmet desteğine muhtaçken en büyük operasyonları yöneten bir Türkiye'ye kavuştuk. Fırat Kalkanı operasyonunda özellikle Cerablus'da attığımız adımlar ortada. 3 bin DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik. Bölücü terör örgütü halk üzerinde baskı kurma noktasında tükendi. O dağlar mezarları oldu. Artık Mehmetçiğimiz Cudi'de ve diğer yerlerde bunların inlerine girdi. Onlar kaçtı Mehmedimiz kovaladı. Bizim de şehidlerimiz oldu. Ama onlar 10 kat, 15 kat etkisiz hale getirildi. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan edecek kadar alçaklaşmasına rağmen bir tek canlının zarar görmesine izin vermedik. Bugün Afrin'de emniyet var, huzur var.

IMF kapılarında yalvaran bir ükeden insani yardımlar konusunda rekor kıran bir ülke olduk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da TESK Esnaf İftarı programında konuştu. Katıldığı bir canlı yayında çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinin ardından, yeni dönemin isminin 'büyük ustalık' dönemi olacağını açıklayan Erdoğan, rakibi Muharrem İnce'yi ise çırak olarak tanımlayıp "Çırağa dükkan teslim edilmez" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik.

ÇIRAĞA DÜKKAN TESLİM EDİLMEZ

Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz., siyasette hiçbir başarısı ve tecrübesi olmayanlara da ülkenin yönetimi verilmez.

PARALARINIZI BANKALARA YATIRIN

Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim.

