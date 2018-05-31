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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çırağa dükkan, bunlara ülke teslim edilmez

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 21:18 | Son Güncelleme

Malatya'da TESK iftarında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez" dedi. Erdoğan, vatandaşlara "sistem dışındaki" paralarını da varlık barışından faydalanarak Türkiye'ye getirmelerini tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da TESK Esnaf İftarı programında konuştu. Katıldığı bir canlı yayında çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinin ardından, yeni dönemin isminin 'büyük ustalık' dönemi olacağını açıklayan Erdoğan, rakibi Muharrem İnce'yi ise çırak olarak tanımlayıp "Çırağa dükkan teslim edilmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

IMF kapılarında yalvaran bir ükeden insani yardımlar konusunda rekor kıran bir ülke olduk.

ZEYTİN DALI'NDA 4500 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Silah, mühimmet desteğine muhtaçken en büyük operasyonları yöneten bir Türkiye'ye kavuştuk. Fırat Kalkanı operasyonunda özellikle Cerablus'da attığımız adımlar ortada. 3 bin DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik. Bölücü terör örgütü halk üzerinde baskı kurma noktasında tükendi. O dağlar mezarları oldu. Artık Mehmetçiğimiz Cudi'de ve diğer yerlerde bunların inlerine girdi. Onlar kaçtı Mehmedimiz kovaladı. Bizim de şehidlerimiz oldu. Ama onlar 10 kat, 15 kat etkisiz hale getirildi. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan edecek kadar alçaklaşmasına rağmen bir tek canlının zarar görmesine izin vermedik. Bugün Afrin'de emniyet var, huzur var.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik.

ÇIRAĞA DÜKKAN TESLİM EDİLMEZ

Çırağa dükkan teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz., siyasette hiçbir başarısı ve tecrübesi olmayanlara da ülkenin yönetimi verilmez.

PARALARINIZI BANKALARA YATIRIN

Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim.

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
bu halk HIRSIZ a bile ülke teslim etti
zamanında kendin çıraktın biz sana bu dükkanı teslim ettik
Sende çırak olarak gelmedin mı,nankorun önde gelenisin.
USTALIK donemi bitti seni emeklilikte yaşa takilanlar EYT grubuna davet ediyoruz
sen çıraklıktan başlamadın herhalde.
boynuz kulagi gecti tayyip senin devrin bitti
devam
ÜSTÜMÜZDE USTALAŞILDI TABİ. DÜŞE KALKA ÇEKE ÇEKE BÜYÜDÜK
son videolarını izledim sayın erdogan bir suçluluk piskolojisi içerisindeymiş gibi davranıyor çünkü sayın ince erdoganın yaptıgı bütün dalevereleri anlatıyor hiç durmadan sayın inceye laf atıyor sayın incede cevabını veriyor tabi yenilen pehlivan güleşe doymazmış
oda birşeymi CUMHURBAŞKANI ilkokul diplomasıyla ülke yönetiliyor bu ülkede..çırakmış
şimdi inceyi okudum oglu askere gidecekmiste anasi demiski devreye gir
Çıksın şu iftar ziyafetlerin kaynağını açıklasın... Tüyü bitmemiş yetim hakkıyla oy dilenilmez. Haram lokma ile oruç açılmaz. O iftara katılanlar haram yiyor bunu bilin....
türkiyeyi bayırdın ne biçüm ıstasın çıraklar senden iyidir
tayyip zeytin 40 tl peynir 45 tl sana oy yokkkkk.. artık aptal değiliz
Sayın adam ,İnceye lakap takana kadar 450 milyar dolar dış borç,600 milyar iç borç aldın .Milletin malını sattın.O paraları ne yaptın.Onun hesabını anlat.Üstelik köprü ve yollara da para vermediğini söylüyorsun.O da yalan.Çünkü araç geçti parası ödüyorsun.
sizde çok masraflısınız ülke artık masraflarınızı karşılamaktan yoruldu ha
ANADOLUDA BÜTÜN DÜKKANLARI ÇIRAKLAR AÇAR. MEMLEKETTEN Bİ HABER İKTİDARDAKİLER
Dunyanin en unlu ustalari, bir donemin cevval ciraklaridir. Ayni sey en unlu hirsizlar icin de gecerlidir.
Az çekilin de güneş görsün ülke
ustayı gördük yeter artık..
sen direk ustamı oldun????
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin bu seçim zalim ile mazlumların secimi işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!.......
İktidarınızda, en iyi işlerin çıraklık döneminizde yapıldığını biliyoruz. O halde sayın İnce de gayet iyi işler yapabilir.
SANA 17 YILDIR EDİLDİĞİNE GÖRE, HERKESE EDİLEBİLİR
seviyeli bir seçim olur inşaallah dürüstlük kazansın
Hak yemekte ustasın, çalmakta ustasın, kandırılmak ta ustasın. Sen en iyi kepenkleri indirmeden dükkanı çırağa teslim et.
sen direk usta olarakmi geldin basimiza bela oldun kendi agzinla diyorsun ciraklik donemimiz bitti usta olduk diye demekki 16 sene once millet bu yanlisi yapmis 16 sene once bu memleketi recep adinda ciraga teslim etmis
babasida demiski bahtina ne cikarsa girmemis neyse sunu demek istiyorum bu memleket düzelmez gariban yine ezilsin bastakiler atini istedigi gibi oynatsin eşit adaletli namuslu bir türkiye dilegiyle
ÜLKEYİ DÜKKAN OLARAK GÖRDÜĞÜNE GÖRE SANA KALSA DÜKKAN SENİN. İŞTE BURDA YANILDIN. DÜKKANDA YAŞAYAN MİLYONLARIN DÜKKANI VE BU DÜKKAN KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİLDİR. SON KARAR MİLLETİNDİR.
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin bu seçim zalim ile mazlumların secimi işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!....
BIKTIK SENDEN BIKTIK
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin bu seçim zalim ile mazlumların secimi işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!...
bu halk sana bu hukumeti teslim ettiginde ne dedin ciraklik donemi ustalik donemi demedinmi simdi bu ne demek oluyo ince ince korku sarmis :-)
başka bir işin mi var. işin gücün hizipçilik ara açma, kin nefret. gerçek devlet adamı nasıl olmalı. 1- ağzından çıkanın sorumlusudur. bırakın yanlış çirkin kelimeyi her kelimenin hesabını yaparak ahlaklı düzgün örnek kelimeler kullanmalı. zira o devleti temsil eder devletttin ciddiyeti saygınlığı kelimelerle ölçülür. 2- asla hedef göstererek konuşmaz çünkü liderdir onu çocuklarda örnek alır vatandaşta iyi bir örnek kişi kalıbında olmalı. 3- lider herkesi temsil etmelidir. çünkü bulunduğu makam devleti temsil eder devlet vatndaşının hepsini kucaklar, benden senden dersen o halk bölünür.
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin bu seçim zalim ile mazlumların secimi işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!.............
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin bu seçim zalim ile mazlumların secimi işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!...
Lafa bak: " Siyasette tecrübesi olmayanlara.." Arkadaş adam yıllardır siyasetin içinde... Ülkeye cumhurbaşkanı seçmek için yeni kriter mi getirdin?? " eskiden cumhurbaşkanı olmayan ülkeye cumhurbaşkanı seçileme!" bu mu yani... Adam iyice uçtu ya.
Paramı bankaya yatırıyımda el koyun
Türkiye dükkân mı?Dükkânsa satacak mal kalmadı.İşte tam da bu yüzden ustanın işi bitti.Evdeki eşyalara sıra geldi.
CIRAKLIK USTALIK KALFA SANKI ELEMAN ALIP YETISTIRIYORUZ HAZIR OLMUSUNU ALAK BARI
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