Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

Erdoğan, cuma namazının ardından, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ne giderek miting yaptı. Erdoğan'ın açıklamaları:
Karşımızda olanları görüyorsunuz değil mi? Bunların terörle mücadele, sağlık, turizm diye bir derdi var mı? Diyor ki biz kapatacağız. Yüksek hızlı treni kapatacağız diyor. 4. köprüyü ben yaparım diyor. Nereye yapacaksın? Çalışırız diyor.
Senin daha planın projen yok. Bu iş ustalık işi. Zira büyük Türkiye güçlü lider ister. Ustalık ister. Bir bakkal dükkanın olsa çırağa teslim eder misin? Etmezsin. Burası büyük Türkiye. Durup dururken gelmedik. 3,5 kat büyüttük. Yanı başımızda Sultangazi'de muhteşem bir hastaneyi yaptık. Biz konuşmayız, yaparız. Biz yaptık.
Biz göreve geldik okullarımızın sayısına bakın. Başta İnce olmak üzere bunların ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Bunların kitabında yok bizde var. Buradan sesleniyorum biz terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce başta olmak üzere diğerleri niye Edirne cezaevinde kalsın diyorlar.
DEMİRTAŞ TEPKİSİ
Nasıl bir insansın? Bunların partisi cezai konumu olmayan tutukluluğu olmayan başka bir adamı bulamıyor da bunu niye çıkarıyor? Dert başka. Gittiler ziyaret ettiler. Ben buradan Güneydoğulu kardeşlerime sesleniyorum bugüne kadar Kürt kardeşlerim dedim ayrım yapmadım. Bizim değerlerimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı yok. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik.
Dün Şanlıurfa milletvekiimiz esnaf ziyareti yapıyor. Ve ağabeyini öldürüyorlar. Şimdi bugün defnedildi. Şu anda başbakanımız bakanlarımız orada.
Barış diyorlar özgürlük diyorlar hepsi yalan. 8 gün sonra demokratik bir şekilde bunlara hesap sormaya var mıyız?
Demirtaş denen zat, Diyarbakır'daki kardeşlerimi sokağa döktü mü? 53 Kürt kardeşim öldürüldü mü? Kürt kardeşlerim bu oyunu siz bozacaksınız. Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış istiyor.
Göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolardı. Şu anda borcumuz yok.
Bu seçim bu ülkede 81 milyonun huzuru için. O Diyarbakır ne kadar güzel olmuş. Havaalanı yolu 4 giriş 4 geliş. İstanbul'da böyle yollar yok. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik ve böyle beraber devam edeceğiz.
"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE MÜJDELERİMİZ OLACAK"
Şu anda Kandil'i bombalıyoruz. Size bir kaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabbim Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin. Mehmet'imizi korusun Allah'ımız. Afrin'e giremeyeceksiniz dediler gittik, terör koridorunu kaldırdık. Bir kaça güne kadar daha müjdelirimiz olacak.
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