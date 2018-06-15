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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 15.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'deki mitingde Suruç'taki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tutuklu Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, cuma namazının ardından, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ne giderek miting yaptı. Erdoğan'ın açıklamaları:

Karşımızda olanları görüyorsunuz değil mi? Bunların terörle mücadele, sağlık, turizm diye bir derdi var mı? Diyor ki biz kapatacağız. Yüksek hızlı treni kapatacağız diyor. 4. köprüyü ben yaparım diyor. Nereye yapacaksın? Çalışırız diyor.

Senin daha planın projen yok. Bu iş ustalık işi. Zira büyük Türkiye güçlü lider ister. Ustalık ister. Bir bakkal dükkanın olsa çırağa teslim eder misin? Etmezsin. Burası büyük Türkiye. Durup dururken gelmedik. 3,5 kat büyüttük. Yanı başımızda Sultangazi'de muhteşem bir hastaneyi yaptık. Biz konuşmayız, yaparız. Biz yaptık.

Biz göreve geldik okullarımızın sayısına bakın. Başta İnce olmak üzere bunların ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Bunların kitabında yok bizde var. Buradan sesleniyorum biz terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce başta olmak üzere diğerleri niye Edirne cezaevinde kalsın diyorlar.

DEMİRTAŞ TEPKİSİ

Nasıl bir insansın? Bunların partisi cezai konumu olmayan tutukluluğu olmayan başka bir adamı bulamıyor da bunu niye çıkarıyor? Dert başka. Gittiler ziyaret ettiler. Ben buradan Güneydoğulu kardeşlerime sesleniyorum bugüne kadar Kürt kardeşlerim dedim ayrım yapmadım. Bizim değerlerimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı yok. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik.

Dün Şanlıurfa milletvekiimiz esnaf ziyareti yapıyor. Ve ağabeyini öldürüyorlar. Şimdi bugün defnedildi. Şu anda başbakanımız bakanlarımız orada.
Barış diyorlar özgürlük diyorlar hepsi yalan. 8 gün sonra demokratik bir şekilde bunlara hesap sormaya var mıyız?

Demirtaş denen zat, Diyarbakır'daki kardeşlerimi sokağa döktü mü? 53 Kürt kardeşim öldürüldü mü? Kürt kardeşlerim bu oyunu siz bozacaksınız. Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış istiyor.

Göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolardı. Şu anda borcumuz yok.

Bu seçim bu ülkede 81 milyonun huzuru için. O Diyarbakır ne kadar güzel olmuş. Havaalanı yolu 4 giriş 4 geliş. İstanbul'da böyle yollar yok. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik ve böyle beraber devam edeceğiz.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Şu anda Kandil'i bombalıyoruz. Size bir kaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak inşallah. Rabbim Mehmetçiğimize güç, kuvvet versin. Mehmet'imizi korusun Allah'ımız. Afrin'e giremeyeceksiniz dediler gittik, terör koridorunu kaldırdık. Bir kaça güne kadar daha müjdelirimiz olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan Suruç

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
tek amacin hdpyi baraj altinda birakip ordan gelecek 60-70 milletvekili ile grup cogunlugu kazanmak. ben hdpyi desteklemiyorum ama sizin gibi hep cikar pesinde kosan insanlardan da tiksiniyorum. hicbir zaman türkiyenin iyiligi icin calismadiniz. hep kendiniz hep kendiniz. ama artik TAMAM
sen hdp yi desteklemediğini san muhalefette olupta meral muharrem temel e oy vereceksen haliyle hdp yede oy vermiş olacaksın görmüyormusun hepsi selo yu hapisten çıkartma peşinde hatta bu pkk lıyı başkan yardımcısı yapmak istiyorlar srn daha hala uyu ...
@kral1000di birazda başkaları kendine çalışsın diyorsan ne anlıycan sen bu işten?TAMAM deyince kendin gibimi sanıyorsun oy vereceklerini?
türk kürt ayrımını da yapan sensin. alevi sünni ayrımını yapan de sensin. hergün sana biat etmeyenleri ötekikeştiren de sensin...sabah akşam yalan söyleyende sensin bıktık senden artık. BIKTIK
kaybedersem senle ekrana cikip oyle emekli olurum dedi bay recep laf carpitma
bayram şekeri gibi süprizlerle gidin bakalım.. sonumuz iyi olsunda
2 turda demirtaşı cıkartacagım süpriz bu
kandile karadan gireceğiz galiba seçim öncesi. oy oranını düşük gördükçe müjde üstüne müjde veriyorlar. 2. tura kalınca neler vaad edecek bakalım. ikinci turda daha çok atıp tutacaklar ya da bi oyun çevirecekler. başka kurtuluşları yok.
acaba yalan söylemediği bir konuşması var mı... Benimle istediğin kanalda yüz yüze hesaplaş sonra yenilirsem bırakırım dedi. çıkacak mısın? hayır. çırak diyorsun kendini usta sanıyorsun,usta çıraktan kaçar mı dedi,kaçıyorsun. milletimizden aldığın oylarla sana oy vermeyenlere zulmediyorsun sonra da inşallah bu seçimden sonra huzur diyorsun. şimdi neyi bekliyorsun. Aziz milletim sevgili AKP seçmeni kardeşlerim hepimize yazık bırakalım artık inadı çocuklarımıza yazık vesselam.
Sürprizi ben söyleyeyim, açılacak kıraathanelerde kol böreği de vereceğiz????????????
Burda bile yalan yaaaaaa.Muharrem İNCE tek şartla bırakırım dedi yüreğin varsa benle TV ye çıkarsın kaybedersem bırakırım dedi.Dansöz gibi kıvırıyor her it osurmasında yalan söylüyor.Bayram günü dini bıraktım bunun yüzüne
aman aman sen müjde verme şimdi de ateri salonumu açacan yoksa :)TAMAM erduvan TAMAM
şimdiye kadar niye bu müjdeler verilmediki. Ha bu arada vallaha seçim sonrası ülke batıkkkk. iyi bayramlar.
yav hadi bırak bu işleri bıktık senden düş artık milletin yakasından
milletvekili mi tefeci mi ?
Millet kumarhanesi de istiyoruz gariban kıbrısa gitmesin
tarafsızlık üzerine namus yemini edip tutmayan kim.diploması olmayan kim.baskın seçimle oyları almak için düzenbazlık yapan kim.mavi marmarada 9 kişi şehit ettirip sıkışınca giderken banamı sordunuz diyen kim.devleti cemaate teslim eden kim.kozmik odayı düşmana açan kim........
AZICIK CESARETİN VARSA MEYDANLAR GENİŞ ATIP TUTUYORSUN ÇIK TV KARŞISINA 81 MİLYON İZLESİN MEYDANLARDA TAŞIMALI 2000-3000 kişilik boş beleş insanlara atıp tutucağına çık tv ye .
Çarpıtmayın muharrem ince promterini danışmanlarını topla gel istediğin kanalda ekonomi dış politika vs ülke sorunlarını tartışalım Korkma!dedi bu şartla siyasetten çekileceğini söyledi Ama bu davete hiç cevap ve re me di niz zzzzzzz
insallah bu mujdeler icinde Sma tip3 hastalarinin Spinraza yi almalari da vardir.
Arkadaş şu at gözlüğünü herkes çıkarsın. Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinde kurulmuş bir ittifakın şansı yok. Seçim stratejisini bunun üzerine kurarsan kaybedersin. Yapmanız gereken terör örgütleri ile aranıza mesafe koymak. Gerçekçi vaatler. Yapılanı yıkacağız demiyeceksin. Yapılmış Allah razı olsun. Biz daha iyisini yapacağız diyip halkı ikna etmek. Şu anda yaptığın seçim propagandası zaten cepte olan seçmen için. Sen Akparti seçmeninden oy almak istiyorsan dediklerimi yapacaksın. Yoksa Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde saygıyla eğileceksin.
He yav gavur diyerek küfür ettğiniz ve ettirdiğiniz noel babaya döndündünüz be 16 yılda 1 fabrika bile açmadın ekonomi boka sardı pkk ile masaya oturdun feto ile sarmaş dolaş oldun öpülünce evlenecektik kandırıldım dedin şimdi hediyeler dağıtan noel babanıza döndünüz nerdeydin senin deyiminle atı alan üsküdarı geçti güle güle paranda var iyi tatiller biz gene parasızlıktan köye gidebilirsek mutlu olacağız fakat sensiz diye düşünüyorum
sırf muhalif olacağım diye terör destekçiliği hdpye yanaşma bu muhaliflik değildir. binlerce insanımızı öldürdü bu hainler hiçbir gerekçe bunlarla yanyana durmanın bahanesi olamaz. bende söylüyorum buradan akp bana göre bu çağın gerisinde mantalite olarak ama sırf böyle diye ben kalkıp hdpye demrtaşa bilmem hangi bölücüye yanaşmam. yok stratejik oymuş falan. bunun bahanesi yok. arada binlerce askerimizin kanı var. kendinize gelin. hadi içimizde mlyonlarca bölücü var onları biliyoruz ama bu muhalif ayağına bunlara yanaşanlar benim insanım olamaz. başka çözümler üretin bunlarla yanyana durmayın!
tek derdin hdp ama üzülme canem benim hdp seçimde barajı aşacak NOKTA
Allah 1 Dediğine İnanırım (Derse ) Başka bir dediğine inanmam Artık TAMAM Hayvan Terli Yemiyor
bize en büyük müjde senin defolup gitmen olur
Senin en iyi müjdeni vede sürprizini gördük. Kıraathane yapacağım diye boş işlerle uğraşıyorsun. Ekonomiyi canlandırma adına hiç bir girişimin yok. Nede olsa yükünü tuttun. Türk halkı başının çaresine baksın değil mi? Milleti kutuplaştırmada üstüne yok. Her hüner mevcut sende. Allah'ın izni ile İnşallah son seçimin olur da bir daha ekranlarda görmeyiz seni...
izleyenler arasında suriyeli pkklı . işidçi ve el nusracı dolu...yuhhhhhh
16, 17 yıldır başımızdasın takım küme düşmüş hala müjdeden bahsediyorsun.bu millet sana 17 sene tahammül etti bi işi beceremedin eline ayagına bulaştırdın aldatıldın defalarca, artık millet senden ehliyetini teslim alacak.
akpppp gidiyooorrr gidiyorrr istedihin kadarr müjdee verrr
Senin fetöcü komutanların binlerce insanı ilçesinden şehrinden etmedi mi yani,ya israile esada laf atarken kendine bak çadırlarda kalan sivil insanların üzerine kepçelerle gittiniz orda da rahat bırakmadınız, batıdaki insanlar görmese de burdayız biz komşu köyde bir insan ölse haberimiz olur senin fetöcü komutanlar katiller Kürt öldürecek haberimiz olmayacak mı ? meclisi bombalamasalardı hepsi kahraman olurdu değil mi tayyipp asıl teröristleri biliyoruz ya herro ya merro !
Baş komutan sadece MUSTAFA KEMAL ATATÜRK tür gerisi yalan
Ne mübarek seçimmiş be... Müjde üstüne müjde anlaşılan iyice köşeye sıkıştın. Reis Meydanlarda gölge dansı güzelde bu hünerlerini birde birebir ince ince ringde göstersen. Bol keseden açıkta atmak güzel.
CHP Atatürk'ten miras, başımızın üstüne. Ama chp bu kafayla hiç bir zaman iktidarda olamayacak. Ancak Atatürk fikirleri nezaman ki partiye hakim olursa, nezaman terör ile arasına mesafe koyarsa, nezaman ki başına ahlaklı insanlar gelirse, nezaman ki gerçekten HALK partisi olursa, vatandaşa koyun diyip tepeden bakmayı bırakırsa, ozaman CHP iktidara gelir.
yalan söylemiyecekmisin yoksa süroriz bu mu
bizim bakkal amca yaşlandı, ve müşteriye pahali satmaya başladı. tedarikçiler beni kandırıyor bende fiyata otomatik yansıtıyorum dedi. kimse o bakkala gitmiyor.. çırağı market açtı. yaşlı yorgun bakkal ise, yazlığına çekildi herkez mutlu
Benim Fikrim Herkes Vicdanını Mukayese Edip Öyle Oy Kullansın Bu Ülkede Binlerce Şehit Verdik O Şehitlerimizin Kemiklerini Sızlatmayalım Bugün Teröre Fetoya Destek Verenler Ve Onları Destekleyenler Bugün Gelip Bu İnsanlar Ülkemi Yönetecekler Hadi Ordan Ulan Sizler Ülkeyi Satarsınız Bugün Kalkmış Utanmadan Cumhurbaşkanı Adayı Olmuşlar. Bugün bu ülkede Huzur İçinde yaşıyorsak bunu Sayım Recep Tayyip ERDOĞAN'A borçluyuz Kimse Nankörlük Etmesin.
bu adama oy verin iyi oynatıyor
Adamın Dibi
sanırım,emeklilere,yetimlere,garip gurebaya ve asgari ücretlilere müjde vericek,durmak yok,tamam.
ben söyleyim kesin başka yollar daha yapılacak yaşasın
Müjdeyi Şapkalılar daha iyi anLar.Cahille sohbeti kestim :)
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