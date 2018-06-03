Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da 24 Haziran seçimi öncesi net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; Bugün Diyarbakır'da tarihe geçeceğine inandığım bir miting gerçekleştirdik. Diyarbakır bizi bugün büyük bir hasretle bağrına bastı. Sıcağa ve oruca rağmen miting meydanını hınca hınç dolduran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Diyarbakır'ın tarihi duruşuyla kardeşliğimize uzanan ellere cevap verdiğine inanıyorum. 'İLK ÖNCE DİYARBAKIR'DA BOZGUNA UĞRAYACAKTIR' Diyarbakır'da Milli irade gaspçılarına çok güzel cevap verildi. Birilerinin arka bahçesi olmadığını haykırdı. CHP ile bir olup siyaset mühendisliği yapanların hesabı ilk önce Diyarbakır'da bozguna uğrayacaktır. Yavrularını kızlarını dağlara kaçıranların kim olduğunu iyi bilen kardeşlerim bunun hesabını soracaktır. Burası artık kimlik siyaseti üzerinden bölücülük yapanların değil kardeşliğin şehirdir. Hans'a George'a İslam düşmanı emperyalistlere taşeronluk devri kapanmıştır. Diyarbakır'da artık bodrum katlarında teröristlerin ayakçılarının tokatlandığı dönem sona ermiştir. '24 HAZİRAN KAVGALI SİYASET TARZININ MEZARA GÖMÜLDÜĞÜ GÜN OLACAKTIR'

Belediyelerin imkanlarının teröristlerin emrine verildiği dönem sona ermiştir. Diyarbakır bir şahlanışın arifesindedir. Kendileri zevk içerisinde sürerken Diyarbakırlı gençleri dağa gönderen terör baronlarına bir şamar olacaktır. 24 Haziran Kürt kardeşlerimizin değerleriyle kavgalı siyaset tarzının mezara gömüldüğü gün olacaktır. 16 yıllık iktidar dönemimizde ırkçılık, ayrımcılık yapmadık. Oy versin vermesin 81 milyonun tüm fertlerini kökenine, meşrebine bakmadan kucakladık. Her kesimin kendi kimliğini özgürce ifade edebildiği bir atmosferi tesis ettik. İlk günden beri Türkiye'yi özgürlükler bakımından dünyanın süper ligine taşıma mücadelesi veriyoruz. Nice reformu hayata geçirdik. 28 Şubat darbecilerinin devrettiği enkazı temizleyerek demokrasi standartlarını yükselttik. Vatandaşının hizmetkarı olan yeni bir yönetim paradigmasını uygulamaya koyduk. Risk aldık, tehdit aldık, yoldan dönmedik. Eski Türkiye'nin dışlayıcı dilini ortadan kaldırarak kucaklayıcı söylem inşa ettik. İnkar, ret, baskı politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere rafa kaldırdık. PKK'nın desteklediği malum partinin bizim değerlerimizle İslam'la uzaktan yakından bir alakası var mı?

'BUNLAR ATEİST' Bunlar ateist, dini suistimal eden tipler. Ölümü öldürmeliyiz, korkuyu korkutmalıyız. Bunu yapmazsak buralarda cirit atarlar. Hükümetimiz tavrını ortaya koydu. Şuralarda evlerin altında tünellerle birbirlerine bağlanmamışmıydı?, mezarlıklarda mahkemeler oluşturmadılar mı, Kürt kardeşlerimi haraca bağlamadılar mı? Güvenlik güçlerimiz el ele verdile rbu işin üzerine gittik şuanda geldiğimiz nokta ortada. Benim vatandaşıma Kürt, Türk, Roman ne olursa olsun düşman olanlar bizim de düşmanımızdır. Hepsi Batı'nın oyuncakları, maşası. Onların talimatlarıyla hareket ediyorlar. Kuzey Suriye'de saldıranlar bu ülkenin dostu mu? Kürtmüş onların Kürt'lükle alakası yok. ABD 5 bin tır silahı teslim etti bunlara. Susalım mı, duralım mı? Gereği neyse onu yapmak zorundayız. Bu ülkede kimse kalkıp da birilerinin talimatıyla bize yön veremeyecek. Gereğini yapıyoruz yapacağız. 'SIRA ORAYA DA GELECEK' Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Mehmedimiz, komandolarımız hep birlikte Afrin'de zaferi yakaladılar. Bazıları Kandil'den atıp tutuyor. Sıra oraya da gelecek. Analar ağlamasın diye demokratik açılımı çözüm sürecini biz devreye aldık. Terör sorununu bu ülkenin gündeminden kaldırmak için terör örgütünün ihanetlerine rağmen bu süreci devam ettirdik. Kürt kardeşlerimin sıkıntılarını çözmeye çalıştık. Yüzlerce düzenlemeyi hayata geçirdik.