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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ikinci tur' açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 15:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşmasında 24 Haziran seçimlerini işaret eder, 'İnşallah işimizi ikinci tura falan bırakmayalım' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ikinci tur' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitingindeki konuşmasında, 24 Haziran seçimlerini hatırlatarak 'İnşallah işimizi ikinci tura falan bırakmayalım. Buna var mıyız?' dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Biz proje ekibiyle çalışıyoruz. Onlar bir araya gelip yıkım ekibi olarak gözlerini köprülerimize, hastanelerimize dikmiş durumdalar.

İnşallah 24 Haziran'da bu zihniyeti benim milletim nereye gömecek. Sandığa. Sizden bunu bekliyorum. Meydanlarda açık açık, seçildikleri takdirde tüm yatırımları durduracaklarını söylüyorlar.

"SAADET PARTİSİ'NE GÖNÜL VEREN KARDEŞLERİMİZE SESLENİYORUM"

Sen onu ziyaret edeceğine gel, adaletten yana ol. Biz sizi zaten tanıyoruz. Siz değil misiniz, Ankara'dan İstanbul'a demokrasi adı altında terör örgütleri ile yürüyüş yapan. Gelin, 24 Haziran'da bunlara sandıktan gereken cevabı hep beraber veriniz. Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Kim kimle beraber görün.

'İKİNCİ TUR' AÇIKLAMASI

7 Haziran'da ortaya çıkan tabloyu hatırlıyorsunuz değil mi? İnşallah işimizi ikinci tura falan bırakmayalım. Buna var mıyız?

CHP'YE TEPKİ

Seçim beyannamesini Cumhurbaşkanı adayı okumuyor, genel başkan açıklıyor. Diğer adaylarla pazarlığı Cumhurbaşkanı adayı değil, genel başkan yapıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimi muharrem ince ikinci tur

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