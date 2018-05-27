Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde flaş kur açıklaması

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;
Yiğitler kahramanlar şehri Isparta, seni bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Muhteşem bir kalabalık hemen şuracıkta bizi selamladılar. Bizi coşkuyla bağırlarına basan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rahmetiyle gönüllerimize huzur katan Ramazan-i şerifinizi tebrik ediyorum. Peygamber efendimizin 'ümmetimin ayı' diye müjdelediği bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.
Hükümetine geleceğine sahip çıkan bir Isparta görüyorum. 24 Haziran'da 'vakit Türkiye vakti' diye haykıran bir Isparta görüyorum. Sormak istiyorum. 24 Haziran'da irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mıyız? 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye var mıyız? Güçlü bir Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? İnşallah iyi olacak. Isparta'da bu iş Allah'ın izniyle bitti.
'ASLA ÇALIŞMAKTAN KORKMADIK'
Bilmeyenlere bildiklerinizi anlatacaksınız. Allah'ın takdiri, aziz milletimizin teveccühüyle 16 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. Milletimizin refahı için gayret gösteriyoruz. Ispartamız gelişsin, güçlensin, tarımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde hak ettiği konuma gelsin diye 2002 Kasım'ından beri aralıksız ter döküyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık.
Makamların mevkilerin koltukların bizi hedefimizden saptırmasına asla fırsat vermedik. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak bugün de bu meydanda inanın ilk günkü gibi heyecanlıyız. İlk günkü aşkla, 81 milyonun her bir ferdine ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz.
Türkiye pek çok rekora imza attı. Yatırımlarda, ekonomide, sağlıkta cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerini gerçekleştirdik. Eğitimde anlatmama gerek var mı? Kitaplarımız ücretsiz, okullarımız fiziki mekanlar olarak gayet iyi.
AFRİN'DE 4480 KUZEY IRAK'TA 405 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türkiye 16 yıldsa pek çok rekora imza attı. Ulaşımda yatırımda sağlıkta savunma sanayiinde eğitim de Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik.Bölücü örgütünden FETÖ'süne onca saldırıya rağmen birliki beraberlik ve kardeşlikten taviz vermedik. Şuan itibariyle Afrin'de 4480'ini etkisiz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz mehmedimizin kanını yerde bırakmadık. Kızey Irak'ta 419, yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik.
BU İŞ ÇIRAKLARLA OLMAZ
Çıraklarla bu iş olmaz bu iş yürekle olur, kürekle olmaz. Bunlar Afrin'de ne işiniz var diyordu? Kimler diyordu biliyorsunuz dimi? Bugün dünyanın dört bir yanında dostlarımız ülkemizin başarılarıyla gurur duyuyor.
Çıkmış birileri "kurmuş şuymuş buymuş" diyor. Geçin bu işleri, bizi manipilasyonlarla kurlarla vuramazsınız. Çıkmış birisi de diyor biz Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, yatırımalrı durduracağız. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Biz herşeyin bütçekdeki parayla yapılmacayacağını bilen insanlarız.
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