Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde flaş kur açıklaması

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Yiğitler kahramanlar şehri Isparta, seni bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Muhteşem bir kalabalık hemen şuracıkta bizi selamladılar. Bizi coşkuyla bağırlarına basan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rahmetiyle gönüllerimize huzur katan Ramazan-i şerifinizi tebrik ediyorum. Peygamber efendimizin 'ümmetimin ayı' diye müjdelediği bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

Hükümetine geleceğine sahip çıkan bir Isparta görüyorum. 24 Haziran'da 'vakit Türkiye vakti' diye haykıran bir Isparta görüyorum. Sormak istiyorum. 24 Haziran'da irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mıyız? 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye var mıyız? Güçlü bir Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? İnşallah iyi olacak. Isparta'da bu iş Allah'ın izniyle bitti.

'ASLA ÇALIŞMAKTAN KORKMADIK'

Bilmeyenlere bildiklerinizi anlatacaksınız. Allah'ın takdiri, aziz milletimizin teveccühüyle 16 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. Milletimizin refahı için gayret gösteriyoruz. Ispartamız gelişsin, güçlensin, tarımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde hak ettiği konuma gelsin diye 2002 Kasım'ından beri aralıksız ter döküyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık.