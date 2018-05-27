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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde flaş kur açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2018 15:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Isparta mitinginde konuştu. Erdoğan, "Çıkmış birileri "kurmuş şuymuş buymuş" diyor. Geçin bu işleri, bizi manipilasyonlarla kurlarla vuramazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde flaş kur açıklaması

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Yiğitler kahramanlar şehri Isparta, seni bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Muhteşem bir kalabalık hemen şuracıkta bizi selamladılar. Bizi coşkuyla bağırlarına basan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rahmetiyle gönüllerimize huzur katan Ramazan-i şerifinizi tebrik ediyorum. Peygamber efendimizin 'ümmetimin ayı' diye müjdelediği bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

Hükümetine geleceğine sahip çıkan bir Isparta görüyorum. 24 Haziran'da 'vakit Türkiye vakti' diye haykıran bir Isparta görüyorum. Sormak istiyorum. 24 Haziran'da irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mıyız? 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye var mıyız? Güçlü bir Türkiye'nin yolunu açıyor muyuz? İnşallah iyi olacak. Isparta'da bu iş Allah'ın izniyle bitti.

'ASLA ÇALIŞMAKTAN KORKMADIK'

Bilmeyenlere bildiklerinizi anlatacaksınız. Allah'ın takdiri, aziz milletimizin teveccühüyle 16 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. Milletimizin refahı için gayret gösteriyoruz. Ispartamız gelişsin, güçlensin, tarımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde hak ettiği konuma gelsin diye 2002 Kasım'ından beri aralıksız ter döküyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık.

Makamların mevkilerin koltukların bizi hedefimizden saptırmasına asla fırsat vermedik. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak bugün de bu meydanda inanın ilk günkü gibi heyecanlıyız. İlk günkü aşkla, 81 milyonun her bir ferdine ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz.

Türkiye pek çok rekora imza attı. Yatırımlarda, ekonomide, sağlıkta cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerini gerçekleştirdik. Eğitimde anlatmama gerek var mı? Kitaplarımız ücretsiz, okullarımız fiziki mekanlar olarak gayet iyi.

AFRİN'DE 4480 KUZEY IRAK'TA 405 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye 16 yıldsa pek çok rekora imza attı. Ulaşımda yatırımda sağlıkta savunma sanayiinde eğitim de Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik.Bölücü örgütünden FETÖ'süne onca saldırıya rağmen birliki beraberlik ve kardeşlikten taviz vermedik. Şuan itibariyle Afrin'de 4480'ini etkisiz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz mehmedimizin kanını yerde bırakmadık. Kızey Irak'ta 419, yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik.

BU İŞ ÇIRAKLARLA OLMAZ

Çıraklarla bu iş olmaz bu iş yürekle olur, kürekle olmaz. Bunlar Afrin'de ne işiniz var diyordu? Kimler diyordu biliyorsunuz dimi? Bugün dünyanın dört bir yanında dostlarımız ülkemizin başarılarıyla gurur duyuyor.

Çıkmış birileri "kurmuş şuymuş buymuş" diyor. Geçin bu işleri, bizi manipilasyonlarla kurlarla vuramazsınız. Çıkmış birisi de diyor biz Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, yatırımalrı durduracağız. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Biz herşeyin bütçekdeki parayla yapılmacayacağını bilen insanlarız.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bütün kalbimle Yüce Rabbimin inşallah senin çeneni kapatması için dua ediyorum. Yalanlarından dolanlarından bıktık artık...
kuru boşverelim evet ama o zaman benzine mazota gıda ya zam yapma zararımızı karşıla maaşlarımızı dolara endeksle .o zaman söz kuru boşvericez..
Ben bu adamı görmekden ve duymakdan sıkıldım artık.Bu yalanların nezaman bitecek. Düş artık yakamızdan...
başkanım kurmuş murmuş diyosunuz ama daha 25 gün önce 4 tü dolar nasıl olcak bu iş 16 senede çözemediniz 24 haziranı niye bekliyosunuz her şey vu vatan için deyilmi çözünde görelim hemen. ha siz gelmişsiz ha başkası saygılar
sen ayakkabı kutularındaki deste deste dolarları bozdurucakmısın bay recep
Adam görün Lider görün azim görün,işte gelecegin umudu Vatanımızín garantisi helalll olsun sana sonuna kadar seninleyiz
memleketi betona gömdünüz. yapılanları da bizim vergilerle değil yap işletçilere verdiniz milleti de tahattüt olarak gösterdiniz. şimdi geçmediğimiz köprünün vergisini veriyoruz. peki bunları da vatandaşa yüklüyorsanız bizim vergiler nerede satılan o kadar fabrika paraları arazi paraları nerede. bizi kıskanıyorlar mış. şimdi herşeyi dış güçlere bağlayanlar o zaman ecevit e niye sahip çıkmadınız. en çok eleştiren hakaret edenler akp seçmeniydi. siyasetçiler hala ağzından düşürmüyor ecevit i. sizde dış güç oluyorda ecevit te niye olmuyor. üstelik siz herşeyi sattınız onarağmen krize soktunuz
Memleket mah voldu. 2002 2018 insanlık bitti yok oldu. Terör adam öldürme katili tecavüzcüsu aldı başını gitti. Devletin tüm malları yandaşlara pes geç çekildi. Dolar eoru faiz aldı başını gitti. Asgari ücret taşeron işsizlik millet aç susuz. Adalet Asker hakim savcı eğitim ayaklar altında. Sağ sol kürt türk alevi sünni kardeş ama Akp ile herkes bir birine düşman gözü ile bakar oldu. Suriyeli Filistinlisi Türk lerden üstün hale geldi. Etin kilosu 120 tl. Ev lirası 1200 tl elektirik su gaz ekmek parası ile 1800 tl asgari ücret ise 1600 tl. TEK ÇARE. CHP. herkesi tek vucud.
Ekonomi çok iyi tabi esnaf. Eve ekmek getiremez oldu kirmizi et alan Yok
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