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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için büyük müjde: Araçlar sokaklara park etmeyecek, ortak park alanları olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 20:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa'da halka hitap etti. Erdoğan, ''Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil.'' müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için büyük müjde: Araçlar sokaklara park etmeyecek, ortak park alanları olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitinglerinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil." dedi.

Erdoğan konuşmaısna şöyle devam etti:

"Bu pazar aynı zamanda Mart 2019'un işaret fişeğidir. Onu da bilin."

"Şu anda 40 milyon turiste gidiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda 40 milyon turiste gidiyoruz. Ne kadar aleyhe çalışırsa çalışsınlar turistler geliyor. Niye? Türkiye bir başka ülke." dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sn. Cumhurbaşkanım Biz Türk Milleti için en büyük müjde Sizi torun sevmeye evinize göndermektir. Uğurlar olsun
Yenimi aklıan geldi! 30 sene önce belediye başkanıyken niye yapmadın diye sorarlar adama!
chp vb zihniyetler bu ülkede ne işe yarar? m.ince şiirinde ne diyor ellerin kadın kokuyor, kadına dese saçma, erkeğe dese saçma, böyle bir cümle niye kurulmuş olabilir?
İSPARK.. PARA VER.. ARAÇ KULLANMIYORUM.. BIRAKTIM.. TRAMVAYA GİT ÇOCUKLARLA... GÖREVLİ.. HOP. DUR.. NEDEN.. ÇOCUĞA.. AKBİL.. KAVGA ETTİM KAÇ KERE.. YOK YAHU.. ÇOCUK ÇALIŞIYORMU?? ABİ.. EMİR BÖYLE... ÇALIŞMAYAN. ÖĞRENCİ ÇOCUKTAN.. PARA İSTERSENİZ... BU ÇOCUK.. BÜYÜYÜNCE... DEVLETİNE VERGİ VERMEZ.... AYRICA KARŞI. GELİR...
YER VARDA BİZ PARK ETMEDİK SAHİLLER DOLACAK YER AÇILACAK
REİS ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN UZUN ÖMÜRLER VERSİN...
ben cennette tapu istiyorum. arabam yokki park edeyim. of of bu seçim vaadleri gerçek olsa cennet olur turkiye fakir insan kalmaz
Yalanını seveyim,her yeri beton yaptınız İstanbul'da nerede yer kaldı parsellemediginiz,insanda biraz utanma olur artık.
kesin para ile olur o parklar. parasını da katar falan yer.
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