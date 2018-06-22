Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için büyük müjde: Araçlar sokaklara park etmeyecek, ortak park alanları olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitinglerinde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil." dedi.
Erdoğan konuşmaısna şöyle devam etti:
"Bu pazar aynı zamanda Mart 2019'un işaret fişeğidir. Onu da bilin."
"Şu anda 40 milyon turiste gidiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda 40 milyon turiste gidiyoruz. Ne kadar aleyhe çalışırsa çalışsınlar turistler geliyor. Niye? Türkiye bir başka ülke." dedi.
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