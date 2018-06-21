Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta flaş açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
Kahramanmaraş; şairler, ozanlar yurdu Kahramanmaraş. Sizleri gönülden selamlıyorum. Can Maraş, canan Maraş. Havası güzel, kendisi bir başka güzel Maraş. Bugün sizleri bir kez daha selamlıyorum. Dört aylık hasretin ardından bizi Kahramanmaraş'a kavuşturan rabbime hamdediyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki Maraşlılara selamlarımı gönderiyorum. Biliyorum duygulusunuz, ben de duyguluyum. Buradan inşallah Gaziantep'e geçeceğim. Dün Şanlıurfa ve Mardin'deydim. Gazilerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine uzun ömürler sunuyorum. Bundan 9 yıl önce burada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de yad ediyorum.
'MONTAJ DİYECEKLER'
Şimdi birileri çıkacak ne diyecek? Bu alana bu muhteşem topluluğa fotoşop diyecek. Şu mahşeri kalabalığa montaj diyecekler, bindirilmiş kıtalar diyecekler. Şu heyecanı türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Şimdi soruyorum bu meydanda fotoşop var mı Maraş? Bu meydanda montaj var mı Maraş? Bu meydanda bindirilmiş kıtalar var mı Maraş? Bu meydanda aslında aşk var, aşk.
Maraş işte bugün burada olduğu gibi daima bizimle oldu bizimle yürüdü. 2002'den beri Maraş tavrını her daim AK Parti'den yana koydu.
'CHP'Lİ KARDEŞLERİME SESLENİYORUM...'
CHP'li kardeşlerim icraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Biz icraatımızı söylüyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez.
'BUNLARIN İŞİ GÜCÜ YALAN'
Ne diyor Bay Kemal 'şehitlere engellilere yardım verilmiyor' diyor. Ya 3 kat trilyon yardım yaptık. Hesap ortada rakamlar ortada. Bunlar sabah yalan akşam başka yalan söylüyorlar. Bunların işi gücü yalan. Bu adamlara ülke teslim edilir mi?
'MUHARREM'LE İLGİLİ ÇIKANLARI DUYUYORSUNUZ'
Son günlerde bay Muharrem'le ilgili çıkanları sosyal medyadakileri duyuyorsunuz. Bunlarda her numara var. Adam daha dershanedekilerin sigorta pirimmlerini ödememiş. Bunlara onun için bir Osmanlı tokadı gerekir.
Bizden buradaki en önemli sorunlarından biri ulaşımdı. Biz bu ulaşım noktasında devrime imza attık. Maraş'ta 4,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 12 adet yol projemizin çalışmaları devam ediyor.
'BENİM MİLLETİM YIKIM EKİBİNE GEREKEN DERSİ VERECEK'
Kardeşlerim karayollarında olduğu gibi demiryollarında da büyük bir yenilik yaptık. Türkiye'yi hızlı tren ile tanıştırdık. Hızlı tren hattımızı 1213 kilometreye taşıdık. Kahramanmaraş'ı da hızlı trenle buluşturacağız. Kahramanmaraş Nur Dağı hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Bu iş plan işi, proje işi. Lafla değil icraat, icraat icraat. Elbistan içme suyu isale hattının ihalesini yapacağız. 5 baraj, 4 gölet yaptık. Biz yapım ekibiyiz onlar yıkım ekibi. Ne diyor yaptırmam. Neyi yıkıyorsun ya, neyi yıkıyorsun. İşte pazar akşamı benim milletim yıkım ekibine gereken dersi verecek.
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