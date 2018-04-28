Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın ya. Niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Gel aday ol” diyerek yüklendi. Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda şu mesajları verdi:
DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN
Genel Başkan olarak görevim partimizin ve milletimizin ortak hissiyatına ve beklentilerine en uygun çözümleri bulmak ve formüle etmektir. Siz bakmayın bazılarının Ak Parti’yi, ‘tek adamlıkla’ suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır. Bunları sen seçmedin? Bunları kim seçti? Millet. Ve sen bunları ağlatarak, kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun, gönderiyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar.
KİRLİ PAZARLIK
Seçim ittifaklarını hukuki zemine kavuşturduk. Bu süreçte ana muhalefet partisi ve artık onun tabii müttefiki haline gelmiş bölücü örgütün güdümündeki partiyle, onlara sonradan eklemlenen bir başka partinin örtülü ittifakıyla da karşılaştık. Biz milletimizin gözü önünde ittifak yaparken onlar kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklarla bu süreci sürdürmeyi tercih ettiler.
BU TANIMIN TA KENDİSİ
Bakıyorsunuz ana muhalefetin başındaki zat kendilerine göre cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın. Niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Gel aday ol, niye olmadın? Halen arayıştasın. Bulamadın mı bir tane? Bulamazsın çünkü senden daha iyisi yok. Sende her numara var, akşam başkasın, sabah başkasın. SSK’yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Asabiyet, sinirlenmek buysa nurun ala nur sende var. Rahatlıkla grup toplantından bütün partililerini kovup dışarı atabiliyorsun. Çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaktır. Bunların ne projeleri ne vizyonları ne de renkleri var.
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