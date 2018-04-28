HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 05:31 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sıraladığı kriterleri hatırlatan Erdoğan, “Bu tanım sana uyuyor. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun, gel, aday ol” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın ya. Niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Gel aday ol” diyerek yüklendi. Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda şu mesajları verdi:

DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN

Genel Başkan olarak görevim partimizin ve milletimizin ortak hissiyatına ve beklentilerine en uygun çözümleri bulmak ve formüle etmektir. Siz bakmayın bazılarının Ak Parti’yi, ‘tek adamlıkla’ suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır. Bunları sen seçmedin? Bunları kim seçti? Millet. Ve sen bunları ağlatarak, kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun, gönderiyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar.

KİRLİ PAZARLIK

Seçim ittifaklarını hukuki zemine kavuşturduk. Bu süreçte ana muhalefet partisi ve artık onun tabii müttefiki haline gelmiş bölücü örgütün güdümündeki partiyle, onlara sonradan eklemlenen bir başka partinin örtülü ittifakıyla da karşılaştık. Biz milletimizin gözü önünde ittifak yaparken onlar kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklarla bu süreci sürdürmeyi tercih ettiler.

BU TANIMIN TA KENDİSİ

Bakıyorsunuz ana muhalefetin başındaki zat kendilerine göre cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın. Niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Gel aday ol, niye olmadın? Halen arayıştasın. Bulamadın mı bir tane? Bulamazsın çünkü senden daha iyisi yok. Sende her numara var, akşam başkasın, sabah başkasın. SSK’yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Asabiyet, sinirlenmek buysa nurun ala nur sende var. Rahatlıkla grup toplantından bütün partililerini kovup dışarı atabiliyorsun. Çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaktır. Bunların ne projeleri ne vizyonları ne de renkleri var.

CHP'nin basın toplantısında gergin anlarCHP'nin basın toplantısında gergin anlar
İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!
'Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!''Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan kemal kılıçdaroğlıu erken seçim CHP

En Çok Okunan Haberler

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül aday olacak mı?

Seçim günü uygulanacak yasaklar nelerdir? İşte 24 Haziran erken seçimleriyle ilgili tüm detaylar

Seçim günü uygulanacak yasaklar nelerdir? İşte 24 Haziran erken seçimleriyle ilgili tüm detaylar

Başbakan Yıldırım'dan, Abdullah Gül'le ilgili sert sözler

Başbakan Yıldırım'dan, Abdullah Gül'le ilgili sert sözler

24 Haziran erken seçim yaklaşıyor! Peki yeni oy pusulası nasıl olacak? İşte detaylar...

24 Haziran erken seçim yaklaşıyor! Peki yeni oy pusulası nasıl olacak? İşte detaylar...

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.