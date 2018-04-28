Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın ya. Niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu? Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Gel aday ol” diyerek yüklendi. Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda şu mesajları verdi:

DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN



Genel Başkan olarak görevim partimizin ve milletimizin ortak hissiyatına ve beklentilerine en uygun çözümleri bulmak ve formüle etmektir. Siz bakmayın bazılarının Ak Parti’yi, ‘tek adamlıkla’ suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır. Bunları sen seçmedin? Bunları kim seçti? Millet. Ve sen bunları ağlatarak, kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun, gönderiyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi? Ama diktatörler bunu yapar.