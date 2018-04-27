HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'Abdullah Gül' uyarısı

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 07:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti yöneticilerini Abdullah Gül konusunda uyardı. Erdoğan, "Bu konuda polemiğe girmeyin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK ve MKYK toplantılarında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin seçime dönük çalışmaları değerlendirdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan şu talimatları verdi:

BİZ İŞİMİZE BAKACAĞIZ

('Gül aday olacak' iddiaları) Üzüldüm. Siz de polemiklere girmeyin. Kendi vizyonunuzu ve projelerinizi anlatın, işinize bakın. Yapacak bir şey yok. Her olanda bir hayır vardır. Hiç endişe etmeyin. Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını... Biz işimize bakacağız.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Yeni bir başlangıç yapacağız. İddialarımız olacak. Demokrasi ile ilgili sorunlarımız var. Bu konularda adım atılacak. Bunlar manifestoda olacak. Yatırımlarımız var, devam edenler var, yeni projeler de olacak.

HERKES TEMAYÜLE GİRSİN

Mutlaka temayül yapılsın. Bu konuda tecrübelerimiz var. Kısa süre içinde tamamlanacak. Daha sonra komisyonlarda değerlendireceğiz. Mevcut milletvekilleri hariç, eski bakan ve milletvekilleri de aday adayı oluyorsa, onlar da temayüle girecek. Ayrım yapılmayacak.

ADAYLIK GARANTİSİ YOK

Aday olmak isteyenle kamu görevlileri ile ilgili kimseye bir garanti vermedim. Bir memura adaylık garantisi diye bir şey yok. Ayrıca bürokratlar neyse bakan yardımcıları da aynı. Onların da garantisi yok.

TEŞKİLATLARI BOŞALTMAYIN

3 dönem kuralını mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışacağız. Teşkilatlardan da çok fazla aday olmasın. Teşkilatları boşaltmayın.

ADAY TANITIMI 29 MAYIS'TA

Erdoğan, propaganda döneminde mitinglerin yanı sıra televizyon programlarına da katılacak. AK Parti'nin takvimine göre aday tanıtımı ve seçim bildirgesi 29 Mayıs'ta Ankara Arena'da gerçekleştirilecek.

YENİ ZELANDA GENEL VALİSİ KÜLLİYE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşlar'nın 103. Yıldönümü etkinlikleri için Türkiye'ye gelen Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Eşi Emine Erdoğan ile Reddy'yi karşılayan Erdoğan, Reddy ve eşi David Gascoigne ile öğle yemeği yedi. Gün içinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Başbakan Yıldırım'ı Külliye'de kabul eden Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde ise seçim stratejisi toplantısına katıldı.

SEÇİM MARATONU İZMİR'DEN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasının startını İzmir'de yarın yapılacak mitingle veriyor. 6 Mayıs'ta İstanbul'daki kongrede seçim manifestosunu açıklayacak olan Erdoğan, cuma günü Ankara'da 'yol haritası'nı açıklayacak. Erdoğan, özellikle ramazan ayında 3 aşamalı seçim çalışması yapılması talimatı verecek. Gündüz vakti mitingler, akşam iftar programları, gece ise sahur programları düzenlenecek. Erdoğan'ın seçime kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.

ERDOĞAN 316 İMZA İLE ADAY GÖSTERİLECEK

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması için AK Parti milletvekilleri imza vermeye başladı. Milletvekilleri gelecek haftaya kadar imza verebilecek. Erdoğan'ın 316 AK Parti milletvekilinin imzasıyla Cumhurbaşkanlığı'na yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. Toplanan imzaların ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurulacak. Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na göre, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler cumhurbaşkanı adayı gösterilebiliyor.

BARTHOLOMEOS'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti. Görüşmede Bartholomeos, azınlık cemaatleriyle ilgili yapılan taşınmazların iadesi, Gökçeada'daki okullarda eğitimin başlaması, kiliselerde ibadet imkanı gibi açılımlar dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti. Bartholomeos, çökme tehlikesi olan Büyükada Rum Yetimhanesi'nin korunması, azınlık vakıflarının seçim mevzuatı ve yeniden Türkiye'ye yerleşmek isteyen Rumların vatandaşlık hizmetlerinin hızlandırılması için de Erdoğan'dan destek istedi.

Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!
İşte seçimlerde kullanılacak oy pusulası!İşte seçimlerde kullanılacak oy pusulası!
'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor''Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Abdullah Gül aday olacak mı Recep Tayyip Erdoğan ak parti

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'

İsrail'den İran'a: 'Yerle bir edeceğiz'

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor? İşte 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket

Kılıçdaroğlu neden aday olmuyor? İşte 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket

'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'

'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'

Aytun Çıray, Meral Akşener'in aday olmasını istemeyenleri açıkladı

Aytun Çıray, Meral Akşener'in aday olmasını istemeyenleri açıkladı

Vekillik için istifa dalgası

Vekillik için istifa dalgası

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün ilan edileceği tarih Resmi Gazete'de yayımlandı

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nün ilan edileceği tarih Resmi Gazete'de yayımlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifak konusunda noktayı koydu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ittifak konusunda noktayı koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.