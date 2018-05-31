Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Malatyalılar'a seslenen Erdoğan ''Yolda gelirken 'ortak paydamız Malatyaspor' diye bir pankart gördüğünü söyleyerek, Malatyaspor'a ne yaptınız? Ne yaptı ise AK Parti yaptı. 20 yıl öncesinin Malatyası'nı düşünüyorum, alt yapısı ile üst yapısı ile bambaşka bir Malatya var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da da yine milletimizden yatırım için destek istiyoruz. 24 Haziran'da güçlü hükümet için Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazırmıyız?'' diye seslendi.

Erdoğan ''Geçtiğimiz yıl Malatya'ya gelişimde 1 milyar 160 milyonluk yatırımların açılışını yapmıştık. Malatya yatırmlarının tutarı 16.5 katrilyon, bu CHP bu tür yatırımlar yaptı mı buraya?'' diye sordu.

ŞEHİR HASTANELERİ

Erdoğan konuşurken yağmur başlaması üzerine ''Şu rahmet, şu yağmura rağmen dim dik duruyorsunuz. 45 tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlardan biri de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir. Hedefimiz Malatya'yı sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri haline getirmek. Doğanyol, Kale ilçelerimizi de devlet hastanelerine kavuşturuyoruz.'' şeklinde seslendi.