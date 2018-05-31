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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan ''Ortak noktamız Malatyaspor'' şeklinde bir afiş gördüğünü söyleyerek, muhalefete ''Siz Malatyaspor'a ne yaptınız'' diyerek seslendi ve Malatya'ya yapılan yatırımların tutarının 16.5 katrilyon olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Malatyalılar'a seslenen Erdoğan ''Yolda gelirken 'ortak paydamız Malatyaspor' diye bir pankart gördüğünü söyleyerek, Malatyaspor'a ne yaptınız? Ne yaptı ise AK Parti yaptı. 20 yıl öncesinin Malatyası'nı düşünüyorum, alt yapısı ile üst yapısı ile bambaşka bir Malatya var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da da yine milletimizden yatırım için destek istiyoruz. 24 Haziran'da güçlü hükümet için Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazırmıyız?'' diye seslendi.

Erdoğan ''Geçtiğimiz yıl Malatya'ya gelişimde 1 milyar 160 milyonluk yatırımların açılışını yapmıştık. Malatya yatırmlarının tutarı 16.5 katrilyon, bu CHP bu tür yatırımlar yaptı mı buraya?'' diye sordu.

ŞEHİR HASTANELERİ

Erdoğan konuşurken yağmur başlaması üzerine ''Şu rahmet, şu yağmura rağmen dim dik duruyorsunuz. 45 tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlardan biri de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir. Hedefimiz Malatya'yı sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri haline getirmek. Doğanyol, Kale ilçelerimizi de devlet hastanelerine kavuşturuyoruz.'' şeklinde seslendi.

''Onlar laf üretir. Bay Kemal'in SGK Başkanı olduğu zamanki görüntüleri vermeniz lazım'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüntülerin ekrana yansıtılmasını istedi. ''Geçtiğimiz 16 yılda 2 katrilyonluk kaynak kullanarak şehirdeki tüm yetimlerin, yaşlıların, şehitlerin yanında olduk. Bu da Bay Kemal'in Genel Başkan olduğu zamna ki hastanelerin hali.'' diyen Erdoğan ''Faturayı da diğer hastanelere kasiyor. Sen önce sorumlusu olduğın hastanelerin durumuna bak. '10 yıl önce daha iyiydi, şimdi benim genel müdürlüğümde daha kötü oldu.' diyor. Zavallı, zavallı. Şikayet makamında değil şikayetleri düzeltme makamındasın Bay Kemal.'' şeklinde devam etti.

HIZLI TREN VE YENİ HAVALİMANI TERMİNALİ

Erdoğan ''Malatya hızlı tren konforunu kullanacak illerimiz arasında yer alıyor. İnşallah en yakın zamanda hızlı trenin inşaasına başlanılacak. İş bilenin kılıç kuşananın. Malatya'ya yeni bir havalimanı terminal binası kazandırıyor, 2020 yılında hizmete alıyoruz.'' şekline konuştu.

ÇİFTÇİYE DAİR

Erdoğan ''Ülkemiz tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek. Bu borsadan faydalanacak olan Malatya kayısısı başta geliyor. Hazır mıyız? 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?'' dedi.

Erdoğan çiftçiye ve kayısı tüccarına dair de ''Malatya'daki çiftçiye verdiğmiz destek 1.2 katrilyonu buldu. Meyve sebze ticareti babadan kalma usul ile yapılmıyor. Lisanslı depoculuğu geliştiriyoruz, bunun için depo yapımının teşviki ve kiralarının karşılanması için pek çok projeyi hayata geçirdik.'' ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'YE SESLENDİ

Erdoğan ''Eyyy Kemal Efendi senin buraların ne işe yaradığından haberin yok. Sadece 2017'de inip kalkan uçak sayısı 220 bini geçti. Bu kafaya Türkiye emanet edilir mi? Bir de cumhurbaşkanı adayları var. Neymiş köprü yapmak kolaymış, 4. boğaz köprüsünü de o yaparmış. İlk Köprüde Demirel'in, 2.'de Özal'ın 3. Köprüde de benim karşıma dikildiniz. Biz kendi seçim bildirgemizi adete baştan sona teknoloji, bilişim, sanayi, tasarım, robot kavramları ile donatmışız, onlar ya bir kaç ifade ile geçiştirmiş ya da hiç adını bile anmamışlar. Mesela savunma sanayiinden bahsetmemişler. Senin fizik öğretmeni olman bu işleri halletmeye yetmez.'' dedi.

Erdoğan ''Bugün 60 bin istihdamı ile yüzde 88 kapasite kullanım olanağı ve 124 tasarım merkez ile gurur verici otomotiv sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Kardeşlerin bu vesile ile kendilerini yerli otomobil konusunda bilgilendirmiş olalım. Tesla otomobil var ya onun patronu benim ziyaretime geldi. Bu konuları onunla konuştuk. Şimdi diyor ki Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Muharrem Efendi bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti, sen yönetilensin biz yöneten.'' ifadelerini kullandı.

BANA İCAZETİ HALKIM VERDİ

Erdoğan Pensilvanya'dan icazet aldı sözlerine dair ''Ben Pensilvaya'daki adamdan neden icazet alacağım ki. Yol arkadaşlarımla oturduk konuştuk kararı verdik cezaevinden çıktık partimizi kurduk. Siz de 16 ay sonra bizi başkan yaprtınız. Bana icazeti halkım verdi. Onlar bu işten anlamöaz. Onlar halk ifadesini partilerinin tabelalarınan kullanırlar. Dün söylediğini bugün itiraz etmeyi, milletimizle kavga etmeyi bilir.'' dedi.

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
yavas ol reis okadar cok mujde veriyorsunki daha birine sevinmeden oburu geliyor mujdelere biraz ara verde doya doya sevinelim...
Koyun olma insan ol koyun olmaktan çık önce sonra insan olmak için attığın adıma sevin
Haberin basligina aldanip girdim ama hep bos vaatlerden baska birsey degil .
abd ile anlaştınız doları düşürdünüz şimdilik seçimden sonra ne olacak peki açıklasanıza?????????????
6 sıfırı atın da konuşun hesabını yapamıyorum
siz yorumları seciyororsunu mynet.kaç kez yorum yaptım paylaşmadınız neden kitlere kadro deyince hükümeti tutuyorsynuz yazık size
yeter artık be yeeter, her gün aynı nakarat. bıktık artık TAMAM
başkan iyi tamam yol yaptın hastane yaptın da üretim ne olacak
16 yıldır neden yapmadın ? ülke kan ağlıyor insanlar çöpten ekmek topluyor
insan ayırıcı müjdeyi malatyaya vermiş, türk halkına değil. yanılmayın.
birak bu boş vaatleri yalandan kim ölmüş
malatya senden önce de düzgün bir şehirdi
o zaman Samsunspor'un bu halede olmasının sebebi sensin oy yok sana.
yatırımları iktidar yapar muhalefet değil yeter artık kandırmayın bu milleti. 16.5 katrilyonu nereye harcadınız siz onu açıklayın o zaman
abdestsiz atıyor. ben adıyaman da bir şey görmedim. şansın yok fetö beraberliğiniz sonunuz olacak.
Biri katrilyonun ne olduğunu buna anlatmamış sallıyor .
sana kimin icazet verdiğin Herkes çok iyi biliyor o yüzden hiç konuşma bence
sgk müdürü öü hastane yapar yoksa müdürlük dönemindeki iktidar mı?
malatyayı devamlı sağcı partiler yönetti daha onu bilmiyor
ne kadar sallarsan salla halk doydu yalanlara millet gönderecek seni valla
Erdoğan düşmanları bu müjdelere çıldırıyor kimyaları bozuluyor.şu seçim gelsede boylarının ölçülerini alıp kıçlarınının üstüne otursalar..
cebinden mi verdin bi de muhalefete çamur atiyorsun TAMAM.
VİTESİ BOŞA ATIN ARAÇ DUVARA ÇARPTI. ÜRETMEYEN EKONOMİ, EKONOMİYİ ÖLDÜRDÜ. DOLAR GELDİĞİ NOKTA EKONOMİN İYİMİ KÖTÜMÜ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR. RT EFENDİ
Senin gerçek yüzünü gördü bu millet senden bu milletin umudum kalmadı senin bu Türkiye'de yaşama şansı yok gibi geliyor bana Ben bir imam hatipli olarak Allah'a Kur'an'a yemin olsun
Iyi guzel MUJDE de biz niye sevinemedik..,mujde olan ne.Mesela ne gibi yatirim yapildi,mesela fabrikami acildi,malatyada ellibin issiz vardida on binemi dustu On bin yoksul aile vardida o ailelermi kalkindi
eğitim araştırma hastanesi kazandırdık diyor beyler devlet hastanesinin ismi değişti sadace eğitim hastanesi oldu sağlık turizmi yapacağız diyor maltyayı ya bir araştırma hastanesi ilemi hızlı teren bunu geçen seçimde söz vermişti yine geldi söz verdi gelen kalabalıktan belli on bin kişi eski kalabalık nerede bir düşün
erdoğandan yalan üstüne yalan. dalavere üstüne dalavere. hırsız
Kardeşim iktidar partisi akp değil mi? Malatya da AKP hakim değil mi? Belediye de sizde her şey sizde, muhalefet ne yapabilir? Böyle aptalca bir soru olabilir mi?
YETER BE YETER YANLIZ SEN ÖVÜNÜYON KÖPRÜ YOL HASTANE YAPTIM DİYE SATTIKLARINLA DA ÖVÜN CALIŞAN PARA KAZANAN BAŞTA ŞEKER FABRİKALARI SATTINI DA DE TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ BATIRAN TEK ADAM RTE DIR BEŞTEPELİ RTE
sürekli göz boyamak için yapılmış şeyler onları bizim veriglerimizle yapıyorsun. ama halkını aç bırakıyorsun aççç. polisa memura ona buna 3500 tl maaş asgeri ücretle eşşek gibi çaışan bizlere 1500 tl .. sonra tabi polis memur sana verir oyu....
müjde müjde sizlereee bakıyorum malatyalı olarak maltyada hiç bir şey bu ahalide alkışlıyor allah aşkına bir bakın ne diyor da
Müjde tayyip'i yeni yaptığımız uzay aracıyla şuyumuzla buyumuzla Plüton'a göndereceğiz orda müjdeler verecek uzaylı kardeşim ah ah bizim allahımız var onların f-35 mi var dileniriz onların tankı mı var göğsümüzle siper oluruz:)
RTE: Enflasyon o kadar yükselecek ki, 6 sıfır daha atacağız.
yaaa yapıtında babanın parasıyla mı yaptın 16 yıldır yapamamışın şimdi çıkmışın cak cık deyip vaatlerde bulunuyorsun milletin aklı ile alay ediyorsun millette akıl olsa sana oy vermez
Allah aşkına vatandaş için ne var emekli için işci için gariban için ne var herşey herşey rant sgk nın çu an borcu 34 milyar zatwn bu borç değil dimi
çiftçi'ye 1,2 katrilyon testek veriliyormuş ..yıllardır çiftçilik yaparım bu 1,2 katrilyon destek nereye gider anlamadım. bütün çiftçiler alıyorda benim mi haberim yok .....
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