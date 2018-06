Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin seçim çağrısına cevap: Kaybettiğini şimdiden anladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Mitingi'nde Muharrem İnce'ye yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'nin "Gün ışımadan okulların bahçesinde olun. Bir gün uyumayın bir şey olmaz. Sandık başlarından ayrılmayın." çağrısını sert sözlerle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin sözlerine yanıtı şu şekilde:

"KAYBEDECEĞİNİ ŞİMDİDEN ANLADI"



"Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya. Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? YSK'nin önüne gidip tehdit sallıyor.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"



Bay Muharrem biz hukuk devletindeyiz. Bu devlet gukuk devleti değil. Şunu da bil siz o CHP zihniyetinin açık oy kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor buna baktınız. CHP'ye oy verip vermediğine baktınız. Tasnifini kendiniz yaptınız. Ak parti iktidarından 16 yıldır böyle bir şey oldu mu? Ama siz yaptınız yaparsınız. Biz şu an itibariyle bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldık.