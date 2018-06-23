HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin seçim çağrısına cevap: Kaybettiğini şimdiden anladı!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Esenyurt Mitingi'nde çok sert yüklendi. Erdoğan, İnce'nin seçim çağrısı ile ilgili, "Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya. Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Burası hukuk devleti hukuk. Guguk devleti değil bay Muharrem" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin seçim çağrısına cevap: Kaybettiğini şimdiden anladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Mitingi'nde Muharrem İnce'ye yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'nin "Gün ışımadan okulların bahçesinde olun. Bir gün uyumayın bir şey olmaz. Sandık başlarından ayrılmayın." çağrısını sert sözlerle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin sözlerine yanıtı şu şekilde:

"KAYBEDECEĞİNİ ŞİMDİDEN ANLADI"

"Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya. Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? YSK'nin önüne gidip tehdit sallıyor.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Bay Muharrem biz hukuk devletindeyiz. Bu devlet gukuk devleti değil. Şunu da bil siz o CHP zihniyetinin açık oy kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor buna baktınız. CHP'ye oy verip vermediğine baktınız. Tasnifini kendiniz yaptınız. Ak parti iktidarından 16 yıldır böyle bir şey oldu mu? Ama siz yaptınız yaparsınız. Biz şu an itibariyle bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldık.

"GÜVENLİKÇİ GELİR MÜDAHALE EDER"

Sandık güvenliği her sandıkta her partinin temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun. Her partide olmayan hiçbir siyasi parti yok. Kaldı ki 100 metre mesafeydi kaldırdık onu sandık görevlisi hemen oradaki güvenlik ekibine haber verdiği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu başardık. Tüm Türkiye'ye şu anda ekranları başındaki milletime sesleniyorum. Oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale eder.

Milletime AK Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar. Sakın.. Çok daha farklı olan reform niteliğindeki Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek. Muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkacak. Bu farklı sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Seçim yasakları resmen başladı! 24 Haziran seçim yasakları nelerdir?Seçim yasakları resmen başladı! 24 Haziran seçim yasakları nelerdir?
Seçime saatler kala İYİ Parti'de istifa! Uşak İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya partisinden istifa etti!Seçime saatler kala İYİ Parti'de istifa! Uşak İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya partisinden istifa etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran 24 haziran seçimi cumhurbaşkanı seçim CHP

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İlginizi Çekebilir

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Seçim yasakları resmen başladı! 24 Haziran seçim yasakları nelerdir?

Seçim yasakları resmen başladı! 24 Haziran seçim yasakları nelerdir?

Seçime saatler kala İYİ Parti'de istifa! Uşak İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya partisinden istifa etti!

Seçime saatler kala İYİ Parti'de istifa! Uşak İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya partisinden istifa etti!

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce: Çocuğumu Allah korusun

Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce: Çocuğumu Allah korusun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.