Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Ömer Halisdemir eleştirisi!

24 Haziran Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine artık sayılı günler kala liderler meydanlarda konuşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
MUHARREM İNCE'YE HALİSDEMİR ELEŞTİRİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuuvetler Komutanlığı'nda darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra darbeciler tarafından şehit edilen Niğdeli Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmediği için Muharrem İnce'yi eleştirdi.
"PENSİLVANYA'YI İNCİTMEMEK İÇİN HALİSDEMİR'İN KABRİNE DAHİ UĞRAYAMIYOR"
Erdoğan konuşmasında, "Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor." ifadelerini kullandı.
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