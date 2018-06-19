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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Ömer Halisdemir eleştirisi!

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 19:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Muharrem İnce'ye yüklenerek "Pensilvanya'yı incitmemek için Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edemedi." diye konuştu.

24 Haziran Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine artık sayılı günler kala liderler meydanlarda konuşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

MUHARREM İNCE'YE HALİSDEMİR ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuuvetler Komutanlığı'nda darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra darbeciler tarafından şehit edilen Niğdeli Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmediği için Muharrem İnce'yi eleştirdi.

"PENSİLVANYA'YI İNCİTMEMEK İÇİN HALİSDEMİR'İN KABRİNE DAHİ UĞRAYAMIYOR"

Erdoğan konuşmasında, "Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
reis onun ne oldugunu tüm dünya anladı yolun açık senin
Yaa offfff sıktın iyice
SAYIN CUMHUR BAŞKANIM ÖMER HALİS DEMİR BİR ALEVİ VE CHP LİDİR SİZDE BİLİYORSUNUZ ZİYARET EDİLECEKSE CHP LİLER ZİYARET EDER BUNU KİME ANLATMAYA ÇALIŞIYORSUN ANLAMIŞ DEYİLİZ AMA SİZ ONU KULLANARAK OY DEŞİRMEK İSTİYORSUNUZ MUHARREM İNCENİN BUNU KULLANARAK İNSANLARIN DUYGUSUYLA OYNAMAYACAGINI AYDIN DÜŞÜNEN İNSANLAR BİLİYOR SİZ SAKİN VE SERİN OLUN
tamam reis kızma tamam
Ne alaka sayın erdoğan
sen ne kadar iğrenç bir insansın ya
Sayın cumhurbaskanım, Siz 12 haziran tarihli Éskişehir mitinginizde kanlıpınar şehitliğini ziyaret ettiniz mi ?
Halisdemir sadece AKP'lilerin kahramanıdır da ondan.
şehit insanlar üzerinden siyaset yapacak kadar neyse devamını yazmayım allah ıslah etsin
ziyaret etse bu sefer seçim için oy için kabirleri ziyaret ettiler diyeceksin. ziyaret etmeyince de tühh vahh ziyaret etmedi deyip emzik istiyen bebeler gibi ağlıyacaksın. ayıp ayıp
anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.zarrab çuvalla rüşvet dağıtmış.züürt oğlanın gemicik filoları olmuş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.diktatör medyası kurulmuş.yetmemiş aydın doğan medyası gasp edilmiş.devleti cemaate teslim edeni ALLAH affetmiş.garip guraba fetö denilerek hapsedilmiş.balıkesir belediye başkanı ailesi tehdit edilerek,ağlatılarak istifa ettirilmiş.suruç devlet hastahanesinde esnaf baba oğul akplilerce infaz edilerek öldürülmüş.suriye ye terörist ve silah gönderilerek 1 milyon müslüman katledilmiş.hırsızlar polis,savcı ve hakimleri hapsetmiş.ADALET YOK EDİLMİŞ.
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile el ele fotoları olup TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan PAPA dostu alcaklardan TÜRK milletine HAYIR gelmez YÖRÜKLER olarak tek çare AKŞENER diyoruz!....
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA ile el ele fotoları olup TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan PAPA dostu alcaklardan TÜRK milletine HAYIR gelmez YÖRÜKLER olarak tek çare AKŞENER diyoruz !......
Adamda konusurken bildiğin iblis yüzü oluşuyor
cevabını verdi ince ince
reis yine tongaya bastı!
Bunun diploması sahte yani dolandırıcı,hırsızık var baştan sona kadar fetocü cumhuriyetide yıktı şimdide tek adam peşinde yürü git istemiyoruz ülkenin başına herşeyi musallat eden cahil dolandırıcıyı
kork allahda korkmayandan
ziyaret etmiş,CB nin danışmanları yanlış bilgi veriyor.
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş boynuna YAHUDİ tasmasi asılmış haburda pkkyi alkışlayıp şehide kelle apoşa sayın diyen megri diyerek TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan keşke YUNAN kazansaydı diyen TÜRK düşmanı ayetle alay eden makara yapan hırsızlığı belgeli vatikanda ailecek fotoğraf karelerinde yer alacak kadar PAPA dostu bir projedir... Işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!..
recep bey gerçekten bu seçim size pek yaramadı...
Hem ne istedinizde vermedik deyin sonrada darbeye zemin hazırlayın ülkenin tüm değerleriyle uğraşın millet sizi bu bataklıktan direnerek kurtarsın yazıklar olsun sizin gibi vatan düşmanlarına siz devletsiniz bunlar kim oluyorda taviz veriyorsunuz kabile devleti değilsinizki onun için ökonuşma hakkınız yok
Yalan söyleyip kendi yalanına inanma hastalığı neydi yahu.
SEÇMENLER ARTIK UCUZ SİYASETE PRİM VERMİYORLAR. YOLUN SONUNDA OLDUĞUNU SEN DE ÇOK İYİ BİLİYORSUN. ATAŞEHİR DE YOBAZLARIN SAĞA SOLA SALDIRILARI NE MAL OLDUĞUNUZU ÇOK İYİ İFADE EDİYOR. ÜLKEYİ GETİRDİĞİNİZ NOKTA BU İŞTE.
bir zamanlar şehit cenazelerinde ağlamak, slogan atmak yasaktı, hatta tören bile düzenlenmesine kızılıyordu.
kelle demiyor en azindan sehide senin gibi
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