Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; 3 yıl aradan sonra Nevşehir'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nevşehir bugün destan yazıyor. Nevşehirli kardeşlerimiz bizle oldukça daha ne vuslat isteyelim. Şu muhabbeti gördükten sonra daha ne isteyelim? Bize Nevşehir yeter. Sizlerden aldığımız güç ve cesaretle istikbale yürüyoruz. 'CUMHUR İTTİFAKI KOLAY KURULMADI'



Kardeşlerim bu yola çıkış bir cumhur ittifakıdır. Bu cumhur ittifakını beraber koruyacağız. Araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu cumhur ittifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara sandıkta gereken dersi vereceğiz. 'GELİN HELALLEŞELİM'



Ülkemizde husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz. Barışın dayanışmanın mücadelesini vereceğiz. İşte bugün Nevşehir'deyiz. Ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz. Kesinlikle kinin nefretin boy vermesine müsade etmeyeceğiz. İşte bunun için her gittiğimiz yerde 'Vakit Türkiye Vakti' diyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinde 'Vakit Kardeşil vakti' 'Vakit Nevşehir Vakti' diyoruz. Bu kardeşlik ve birlik demek.

24 Haziran'da Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Nevşehir'de sandıkları patlatıyor muyuz? Güçlü Meclis ve güçlü Türkiye diyor muyuz? 2002'den beri girdiğimiz seçimlerde Nevşehir daima AK Parti'nin milli iradenin kalesi oldu. Referandumda da yüzde 65,6'da cumhurbaşkanlığı sitemine de 'evet' dedi. Bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. ' BUNLAR YIKIM EKİBİ'



Kimse Türkiye'nin eski güvensiz kaoslu istikrarsız günlerine döndüremez. Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına kimse göz yumamaz. Buna rağmen muhalefet eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. Kendilerince tezgah kuruyorlar tezgah. Kapalı kapılar ardında hesap yapıyorlar. Biz bunlara boşuna 'yıkım ekibi' demiyoruz. Türkiye'nin önünü açacak hiçbir projeleri yok. Eskiden hatırlayın 2. köprü yapılırken komünistler vardı 'İstemezük' diyordu. Biz onların yapacağım dediklerini zaten çoktan yaptık. 18 yaş altındakileri ücretsiz sağlıktan yararlandıracağız diyorlar. Ya sen uyuyor musun? 16 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bile bilmiyorlar. Bunlar nasıl vekillik yapmış, hayret. Kıfayetsizlikleri her yerde kendisini belli ediyor. Beyannamelerinde terörle ilgili tek bir satır yok. İnce'den terörle ile ilgili tek bir söz duydunuz mu? O 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı ziyaret ederek başka bir şey yapacağını düşünüyor. Bunlarda bol bol yıkım var, şehir hastanelerinin kapılarına kilit vurmanın derdi var. 3 havalimanının 29 Ekim'de açılışı var, biz yıkacağız diyor. Neyi yıkacaksın ya? Dünyanın en büyük havalimanı olacak. Ey İnce ve diğerleri sizin hayatınızda böyle bir şey yok ya.