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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehir Mitingi'nde konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada 'Bu cumhur ittifakı kolay kurulmadı beraber koruyacağız. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara sandıkta gereken dersi vereceğiz' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

3 yıl aradan sonra Nevşehir'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nevşehir bugün destan yazıyor. Nevşehirli kardeşlerimiz bizle oldukça daha ne vuslat isteyelim. Şu muhabbeti gördükten sonra daha ne isteyelim? Bize Nevşehir yeter. Sizlerden aldığımız güç ve cesaretle istikbale yürüyoruz.

'CUMHUR İTTİFAKI KOLAY KURULMADI'

Kardeşlerim bu yola çıkış bir cumhur ittifakıdır. Bu cumhur ittifakını beraber koruyacağız. Araya tabanda fitne fesat sokmak isteyenlere aman ha fırsat vermeyeceğiz. Bu cumhur ittifakı kolay kurulmadı. Bununla birlikte sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara sandıkta gereken dersi vereceğiz.

'GELİN HELALLEŞELİM'

Ülkemizde husumeti değil muhabbeti güçlendireceğiz. Barışın dayanışmanın mücadelesini vereceğiz. İşte bugün Nevşehir'deyiz. Ben gönül diliyle konuşuyorum. 81 milyona gelin helalleşelim diyeceğiz.

Kesinlikle kinin nefretin boy vermesine müsade etmeyeceğiz. İşte bunun için her gittiğimiz yerde 'Vakit Türkiye Vakti' diyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinde 'Vakit Kardeşil vakti' 'Vakit Nevşehir Vakti' diyoruz. Bu kardeşlik ve birlik demek.

24 Haziran'da Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Nevşehir'de sandıkları patlatıyor muyuz? Güçlü Meclis ve güçlü Türkiye diyor muyuz? 2002'den beri girdiğimiz seçimlerde Nevşehir daima AK Parti'nin milli iradenin kalesi oldu. Referandumda da yüzde 65,6'da cumhurbaşkanlığı sitemine de 'evet' dedi. Bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.

' BUNLAR YIKIM EKİBİ'

Kimse Türkiye'nin eski güvensiz kaoslu istikrarsız günlerine döndüremez. Milli iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına kimse göz yumamaz. Buna rağmen muhalefet eski sisteme dönmekten söz edebiliyor. Kendilerince tezgah kuruyorlar tezgah. Kapalı kapılar ardında hesap yapıyorlar. Biz bunlara boşuna 'yıkım ekibi' demiyoruz. Türkiye'nin önünü açacak hiçbir projeleri yok. Eskiden hatırlayın 2. köprü yapılırken komünistler vardı 'İstemezük' diyordu.

Biz onların yapacağım dediklerini zaten çoktan yaptık. 18 yaş altındakileri ücretsiz sağlıktan yararlandıracağız diyorlar. Ya sen uyuyor musun? 16 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bile bilmiyorlar. Bunlar nasıl vekillik yapmış, hayret. Kıfayetsizlikleri her yerde kendisini belli ediyor. Beyannamelerinde terörle ilgili tek bir satır yok. İnce'den terörle ile ilgili tek bir söz duydunuz mu? O 53 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olanı ziyaret ederek başka bir şey yapacağını düşünüyor. Bunlarda bol bol yıkım var, şehir hastanelerinin kapılarına kilit vurmanın derdi var. 3 havalimanının 29 Ekim'de açılışı var, biz yıkacağız diyor. Neyi yıkacaksın ya? Dünyanın en büyük havalimanı olacak. Ey İnce ve diğerleri sizin hayatınızda böyle bir şey yok ya.

'O APOLETLERİ MİLLET TAKTI'

Afrin'i teröristlere dar eden komutanımızın apoletlerini sökeceklermiş. 6-7 Ekim'de milleti birbirine kırdıranları mahkemeden kaçırma sözleri var. Siz o apoletleri sökemezsiniz, o apoletleri millet taktı. Benim katıldığım yemek esnaf ve sanatkarlar odasının bir yemeğiydi. Ben kimim Başkomutanım, bunu Anayasa söylüyor. Ama beyefendi rahatsız oldu. Bay Muharrem önce bunu öğren, sen çırak bile olamadın. Bunlar Türkiye'yi Pensilvanya'daki şarlatana altın tepside sunmak istiyor.

'GEREKİRSE ORAYA DA GİRERİZ'

Ne dediler, Afrin'e girmeyin, talimatı verdim girdik. Kandil, Sincar soruyorlar, gerekirse oraya da gireriz. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürme vaadi var. Nevşehir, 24 Haziran'da yıkım ekibini sandığa gömüyor muyuz?

'BU YALANCILAR DİYOR Kİ...'

Bu yalancılar diyor ki çiftçiler aç, biz bir katrilyon destek verdik. Nevşehir'de yeni ahır ve ahılların yapımına yüzde 50 hibe sağlıyoruz. Nevşehir'e teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. Verdiğimiz 205 trilyon lira teşviklerden 134 bin iş veren ve sigortalı yararlandı. Bütün bunları hep birlikte yaptık. Önümüze çıkarılan engelleri hep birlikte aştık. Türkiye'yi Avrupa'nın 6, dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi haline getirdik.

Hangi hedeflerimiz ulaştıysak omuz omuza yaptıuk. Şimdi yeni hedeflerimiz için icazet istiyoruz. 2023 vizyonlarımız hedeflerimiz için sizlerden yetki istiyoruz. Durmak yok yola devam. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı yalnız bırakmayan Nevşehirli kardeşlerimizin Türkiye'nin kalkınma faaliyetlerini birkaç çırak tarafından durdurulmasına izin vermeyeceğini bilyorum. Yine Nevşehir'den rekor bekliyorum.


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erdoğan Nevşehir miting

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Hani emekliye 1000 tl veriyordun Arkadaşım 500 tl almış bu damı yalan çıktı şimdi dersin Chp nin yüzünden veya bay Kemal.
berbat bir yayındı rayting yerlerde geziyordu İYİ mi
Yayını kimse izlememiş :)
artık yorum yapmaya gerek bile duymuyorum
my net kimin davulunu çalıyon belli değil habercilik bu mu yahu
Nevşehir coşuyor açında izleyin orada %80 garanti! Ey muareemmmm bu yorumumu beğenmeseniz de KUDURACAKSINIZ :D #DEVAM REİS
Evet coşuyor zorla getirilen millet var orada herşeyi biliyoruz geçen gün akp mitingine gitmeyen 4 arkadaş vardı ertesi gün sabah işlerine son verildi.millet korkudan gidiyor. Ama halk sandıkta gereken cevabı verecek merak etme
BİR ESNAF OLARAK NE KADAR HAKKIM VARSA HARAM OLSUN MAHFETTİNİZ BİZİ HER SEÇİMDEN ÖNCE BİR MİLAT OLSUN HERKESİN CUMHURBAŞKANIYIM BEN HELALLEŞELİM BUNLARI DUYMAKTAN SIKILDIK ARTIK TAMAM !!
millet akp yi geri donusum kutusuna gonderecek gibi gorunuyor hayırlı forumlar
Cumhur ittifakına Millet gerekli cevabı sandıkta verecek.TAMAM
Yaw he he hadi güle güle #Umudumuz #Muharremİnce
Para lazım para Cumhur Millet itfikandan bana ne ? Gider paşa paşa vatandaşlık görevimi güvendiğim yere mühürlerim.PARA LAZIM PARA BİZE SİZLER GİBİ 45/50 MİLYAR ALMIYORUZ
Ne Yaptıysan Kendine Yaptın ,
apoleti ben takmadım,fetö taktı, sen taktın milletin üstüne atma
bu kez nevsehirde 3'vekilin 2 sini zor alirsin.Mhp avucunu yalar.
Ülkücüyüm, bir seçmen olaram vekillik seçiminde oyum mhp ama başkanlık seçiminde aynı fikirde değilim
@sachets GEL YAPMA KARDEŞ TÜRKLÜĞÜ AYAKLAR ALTINA ALAN ŞEHİDE KELLE DİYEN BAYRAĞIMIZA BEZ PARÇASI DİYENLERE OY VERME BİR DAHA DÜŞÜN
Millete rağmen iktidarda kalmaya çalışana ne denir?
Nice stand-up
HA HA HA 45 YILLIK MHP Yİ BİTİRENLER SİZLERİ HAYDA HAYDA BİTİRİR
Beşiktaş ve senol gunes den helallik isteyebilecekmisiniz..sayın reisi cumhurum siz gidin azizle şekip le helalleşin
Kim ne derse desin hiç bir ülkücü Milliyetçiliği ayaklar altına alan, Habur da davulla zurnayla PKK lıları karşılatan bir adama oy vermez. Partide MHP ye basar ama Başkanlıkta Ya İnce' ye verir ya da Temel' e verir.
tarafsiz adam istiyoruz herşeyi tek adama verecek degil bu millet sonra enistesi hisimlari dolar ak partiye
aklı olan inanın vermez bu akp ye ekonomi ortada. asgari ücret ortada. yerin metrelerce altında maden işçisi yıllarca çalışıp emekli olamıyor millet vekili 2 yılda emekli oluyor artık kanmayın bunlara yok köprü yaptım tünel yaptım hikaye bunlar adam köprü yaptırdıgı şirkete garanti geçiş sayısı veriyor geçmeyince senin benim vergimle. ödüyor iyi düşün ona göre oy kullanın
artik boş laflara karnimiz tok ayrimcilik yapiyorsunuz akp li insan öteki partiler vatan haini ilan ediyorsunuz
devletimize milletimize inşalah hayırlılara vesile olur önemli olan devlet kaybetmesin yoksa suriye gibi oluruz allah korusun. oyunlara gelmeyelim arkadaşlar birolalım diri olalım.
itle yatan bitle kalkar. gerci bunlar zaten uyuzdu yaw.
sonun geldi saray yavrusu
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