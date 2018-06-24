HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 17:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki evinden Huber Köşkü'ne gitmek üzere çıktı. Dışarıda bekleyen vatandaşların yoğun sevgi gösterileri üzerine aracını durduran Erdoğan, halkı selamladı.

"BİR ŞEY SÖYLEMEK İÇİN ERKEN, İYİYİZ"

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun destek verdiği görüldü. Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi.

Erdoğan daha sonra aracına binerek seçim sonuçlarını takip etmek üzere Huber Köşkü'ne gitti.

haber içi banner1

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Başbakan Yıldırım'dan oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından açıklamaBaşbakan Yıldırım'dan oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından açıklama
Türkiye sosyal medyadaki bu skandal seçim görüntülerini konuşuyorTürkiye sosyal medyadaki bu skandal seçim görüntülerini konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama 24 haziran seçim 2018 24 Haziran genel seçimleri sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sandık başkanı tutanağı göstermedi!

Sandık başkanı tutanağı göstermedi!

Bir skandal seçim görüntüsü de Kars'tan! Muhtar oy kullanımı sırasında seçmen kağıdı dağıttı

Bir skandal seçim görüntüsü de Kars'tan! Muhtar oy kullanımı sırasında seçmen kağıdı dağıttı

Muharrem İnce'nin açıklamasının ardından polisten YSK önünden ayrılın anonsu

Muharrem İnce'nin açıklamasının ardından polisten YSK önünden ayrılın anonsu

2018 seçim sonuçlarında bir ilk! Fatih Portakal canlı yayında açıkladı

2018 seçim sonuçlarında bir ilk! Fatih Portakal canlı yayında açıkladı

Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!

Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!

Erdoğan seçimi nerede takip edecek?

Erdoğan seçimi nerede takip edecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.