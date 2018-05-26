Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Polis Teşkilatı ile iftar' programında Emniyet teşkilatı ile bir araya geldi. İftar sonrası Polis Teşkilatı mensuplarına seslenen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Güçlü bir emniyet teşkilatı ülkemiz için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü Türkiye, güvenlik tehditleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor.
Bir daha aranızda FETÖ gibi ihanet çetelerinin türemesine izin vermeyeceğinize inanıyorum.
TEHDİTLERLE EN ÖN CEPHEDE MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ
ASKERİ, İSTİHBARİ VE GÜVENLİK AÇISINDAN GÜÇLÜ OLMAK ŞARTTIR
ÜNİVERSİTE MAZUNU POLİSLERİN EMEKLİLİK MAAŞINA ZAM
SEÇİM GÜVENLİĞİ SİZLERE EMANET
Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum.
Hiç kimsenin, milletimizin helal lokmasına musallat olmasına izin vermedik. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi büyütürken, ekonomimizi güçlendirirken herkesin bundan hak ettiği payı almasını sağlayacağız.
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