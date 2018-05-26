HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

SEÇİM HABERLERİ  | 26.05.2018 22:04 | Son Güncelleme

Bu akşamki iftar programında polislerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim bildirgesinde yer alan ek göstergelerin 3600'e çıkarılacağı müjdesini hatırlattı. Erdoğan, üniversite mezunu polislere de "Emekli maaşlarınızı yüzde 20 oranında artıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Polis Teşkilatı ile iftar' programında Emniyet teşkilatı ile bir araya geldi. İftar sonrası Polis Teşkilatı mensuplarına seslenen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Güçlü bir emniyet teşkilatı ülkemiz için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü Türkiye, güvenlik tehditleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor.

  • Bir daha aranızda FETÖ gibi ihanet çetelerinin türemesine izin vermeyeceğinize inanıyorum.

  • Yaşadığımız ihanetin ve acının büyüklüğüne rağmen asla duygularımızı aklımızın önüne geçirmedik.

TEHDİTLERLE EN ÖN CEPHEDE MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ

  • Terörden düzensiz göçe, uyuşturucu ticaretinden insan kaçakçılığına kadar küresel güvenliği etkileyen pek çok sorunla doğrudan yüzleşiyoruz. Ülkemiz yanında bölgemizin güvenlik, huzuruna tehdit oluşturan bu problemlerle en ön cephede mücadele yürütüyoruz.

ASKERİ, İSTİHBARİ VE GÜVENLİK AÇISINDAN GÜÇLÜ OLMAK ŞARTTIR

  • Sadece coğrafi olarak değil aynı zamanda stratejik bakımdan da küresel güç mücadelelerinin kavşağında olan bir ülkenin, askeri, istihbari ve güvenlik açısından güçlü olması şarttır. Bu alanların herhangi birinde yaşanacak bir eksiklik, ihmal ve sorunun devletimize ve milletimize çok ağır maliyetleri olacaktır.

ÜNİVERSİTE MAZUNU POLİSLERİN EMEKLİLİK MAAŞINA ZAM

    • Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkartıyoruz.
  • Yüksek Öğrenim mezunu polis memurlarımızın emekli olduklarında alacakları maaşlarda yüzde 20 artışa gidiyoruz.

SEÇİM GÜVENLİĞİ SİZLERE EMANET

  • Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum.

  • Hiç kimsenin, milletimizin helal lokmasına musallat olmasına izin vermedik. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi büyütürken, ekonomimizi güçlendirirken herkesin bundan hak ettiği payı almasını sağlayacağız.

  • Önümüzdeki 28 gün başta emniyet teşkilatımız olmak üzere, devletimizin ilgili birimleri için zorlu ve yorucu bir dönem olacaktır. Seçim sürecini dinamitlemek için şer odakları hiç boş durmayacaktır. Türk demokrasisine leke çalmak amacıyla birileri muhakkak akla hayale gelmedik yöntemlere, iftiralara başvuracak. Devletimizin tüm kurumlarının sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirerek, bu süreci inşallah alnımızın akıyla atlatacağımıza inanıyorum.
    PARTNERRamazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...Ramazan'da cinsel ilişki nasıl yaşanmalı iftardan sonra sakın...
    • AK Parti ve CHP'nin seçim beyannamesindeki farklar! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken tabloAK Parti ve CHP'nin seçim beyannamesindeki farklar! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken tablo
    Türkiye'deki Suriyeliler 24 Haziran seçimlerinde kime oy verecek? Türkiye'deki Suriyeliler 24 Haziran seçimlerinde kime oy verecek?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    cumhurbaşkanı erdoğan polis ek gösterge karar müjde emekli maaş zam artış 24 haziran erken seçim

    En Çok Okunan Haberler

    Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

    Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

    İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

    İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

    Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

    Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

    Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

    Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

    Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

    Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

    İlginizi Çekebilir

    Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

    Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

    24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

    24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

    YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

    YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

    24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

    24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

    Okuyucu Yorumları 1 yorum
    Yalan konuşuyor.Yapacak adam şimdiye kadar elli defa yapardı.Unutmayın CHP'nin katsayı 3600'çıkarılsın teklifi yine aynı adamın emriyle ret edilmişti.
    Diğer Haberler
    AK Parti ve CHP'nin seçim beyannamesindeki farklar! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken tablo

    AK Parti ve CHP'nin seçim beyannamesindeki farklar! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken tablo

    Türkiye'deki Suriyeliler 24 Haziran seçimlerinde kime oy verecek?

    Türkiye'deki Suriyeliler 24 Haziran seçimlerinde kime oy verecek?

    Bingöl'de İYİ Partili Abdurrahim Ariç'in ardından SP'li Vural Koşunkartay da adaylıktan çekildi

    Bingöl'de İYİ Partili Abdurrahim Ariç'in ardından SP'li Vural Koşunkartay da adaylıktan çekildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

    Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesi açıkladı! İşte seçim vaatleri: Af, askerlik, üniversite sınavı...

    Devlet Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesi açıkladı! İşte seçim vaatleri: Af, askerlik, üniversite sınavı...

    Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı jest

    Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı jest

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.