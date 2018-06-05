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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, konuşmasında kente 2. üniversite müjdesinde bulundu. Apolet tartışmasıyla ilgili olarak konuşan Erdoğan, 'Gidip de ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın o apoleti?' diye konuştu. Erdoğan, 'prompter' tartışmasının detaylarını da anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, apolet tartışmasıyla ilgili olarak Muharrem İnce'ye sert sözlerle yüklendi. Gündemdeki 'prompter' tartışmasına da değinen Erdoğan, o anlarda yaşananları anlattı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ey Bay Kemal, Ey Muharrem, çırak bile olamadınız, çırak bile. 2002 yılında her AB vatandaşı, mesela ortalama 100 avro gelir elde ederken bizim o zaman 35 avro gelir. Geçen yıl darbe girişimi başta olmak üzere onca olumsuzluğa rağmen aylık ortalam 100 avro kazanan AB vatandaşına karşı biz de 63 avro gelir elde eder hale geldik. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı?

Sizin otomobile kafanız basmaz. 2002 yılında 91 bin adet satılan Türkiye'de geçen yıl 723 bin otomobil satıldı.

"HER EVE BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ GİRİYORSA REFAH SEVİYESİ VAR"

Sizin otomobile falan kafanız basmaz. Geçtiğimiz yıl 723 bin otobüs satıldı. 91 bin nerede, 723 bin nerede? Hey gidi… Her eve otomobil giriyorsa, buzdolabı, çamaşır makinesi giriyorsa bir refah seviyesi var.

SAKARYA'YA ÜNİVERSİTE MÜJDESİ

Sakarya'ya 21 katrilyonluk yatırım yaptık. İnşallah ikinci üniversiteyi de kazandırıyoruz.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A MI TAKACAKSIN APOLETİ?"

Türkiye'ye Cumhurbaşkanı değil, bazıları kral olacaklarını sanıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun gel bakalım Muharrem diyerek CHP'ye aday yaptığı kişinin Afrin operasyonu komutanı Metin Temel Paşa ile ilgili hadsizliğini duydunuz değil mi? Sen apolet mi sökeceksin. Gidip de ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın o apoleti? Teröristten Cumhurbaşkanı adayı olmaz.

Beni alkışlamız, ya ben başkomutanım. Ey Muharrem sen kendini ne zannediyorsun ya? Dur bakalım. Sen daha çırak bile değilsin. Temel Paşa da orada protokoldeki yerini almış konuşmamda da alkışlanması gereken yerde alkışlamış niye rahasız oluyorsun? Cumhurbaşkanının kimsenin apoletini sökme yetkisi yoktur. Yargı yapar onu yargı.

'PROMPTER' TARTIŞMASI

Korumaları selfie yapan bir yapan genci sahneden atıyor. Bunun bir de sosyal medyası var. Geçen gün öyle diyor. Prompterı unutmuşum. Duydunuz mu? Ben unutmadım, prompterın dersini veririm sana. Ben kanaat önderleri ile iftarda yanımdaki hocaefendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler, onu sandalyesine göndermediler, bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım, tekrar yerine götür. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır, bay Kemal, bay Muharrem.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
senden bir halk olmaz AKP genel başkanı, seni niye cumhurbaşkanı yaptılar ki, bu milleti böl kin nefret saç diyemi, yazıklar olsun
Bu kadar basitlik hiç yakışmıyor, insan biraz daha medeni olur, hernekadar rakip dahi olunsa da!!!!!
aç aç üniversiteler artik puan istemiyor kalite yok iş yok güç yok fabrika açta mesleğimizi yapalım kaç üniversiteli kendi işini yapıyor
tayyip bey her isimli dalga geçiyor. kemal için keMAL deyimi kullanıp mal diyor.muharrem ismi bir ay ismidir.iş kendine gelince polislere talimat verip sabaha karşı evinden alıp bölücülük ile suçluyor.burdan söylüyorum ATATÜRKE DE küfür edecek fakat yasalar var edemiyor.ben şahsen böyle başkan istemiyorum...
sen osloda haburda ejdatın saraylarında takıntınn apoletleri
Apoleti generalden söküp teröriste takmak sana mahsus. Şemdin Sakık'ın şahitliğiyle Türk Ordusunun en üstü İlker Başbuğ'u terörist diye hapse attıran sen değil misin.
Teyyo yine kılıfına uydurmuş.İlim ehliymiş.Hangi ilim?Atomu mu parçalamış.8 sene önce duvarlara astırdın yerli uçak ürettik diye.Yalancımısın şakacı mısın?
en azından sayın ince fetöye takmayacak.
Düşün artık şu milletin yakasından
NE YAZIK Kİ KARDAK KAYALIKLARINA ÇIKAN KOMUTANI SAHTE DELİLLER İLE HAPİSTE YATIRAN, ÜLKENİN GENEL KURMAY BAŞKANINI TERÖRİST ŞEREFSİZLERİN GİZLİ TANIKLIĞI İLE 5 YIL HAPİSTE YATIRIP BU DAVALARIN SAVCISI OLAN KİŞİLER ÇIKMIŞ ŞİMDİ NELER SÖYLÜYORLAR!! SORMAZLAR MI ADAMA SEN GENEL KURMAY BAŞKANININ APOLETLERİNİ APO İTİNE TAKMAK İÇİN Mİ SÖKTÜN DİYE!!!
nasıl bir devire denk geldik arkadaş 28 yaşındayım anneme babama bakıyorum evi geçindirmeye çalılıyoruz,borç ödemeye çalışıyoruz kendi hayatımı yuvamı falan geçtim artık bunlar benim için hayalden öte,sene olmuş 2018 ülkeyi yöneten insan evde beyaz eşya varsa refah seviyesi yüksektir diyor,ne diiyim inşallah bu zihniyet saç kurutma makinesine muhtaç kalır :)))
evde buzdolabı var da bide kapağını açın bakın içinde ne var
Bi Ab vatandaşı aylık ortalama 3000 avro alıyor maaş evet yalancı recep 3000 avro yaklaşık 15500 tl yapıyor sen 63 avro diyorsun tr de diimi aylık 1890 avro yapar tl ye çevir 10172 tl yapar bir memur 25 yıllık 3500 tl alıyor sen bu milleti aptal ve enayi yerine koymaktan vazgeç emi 16 yıldır yalanlarınla dürüstlük palavralarınla milleti kandırdın yol diyorsun köprü diyorsun tünel diyorsun devletin kasasından bir kuruş harcamadan birilerine yaptırdın sonrada 48 yıl bunların işletmesini yapanlara bıraktın millete attığın kazıklar yetmedi bide bunları döşedin vatandaşı vergi manyağı yaptın
bunları prompterden mi okuyor?
Hacı dayıyla baş başa verip Bunumu uydurabildiniz.başka bişey bulamadınızmı.
her eve çamaşır makinası girmiş buzdolabı girmiş miş yok bide girmeseymiş vay be hangi devirde yaşıyoruz...
BUNU ANCAK AKTROLLER YER BİZ YEMEYİZ
bi açık oturum olsa da kim prompterden konuşuyor kim konuşmuyor şu millet öğrense..
Engin alan ayağa kalmadı diye cezasını çekiyor diyen TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan kimdir? Işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz...
Tayyip Erdoğan 30 yıl öncesi ile şimdiyi kıyaslıyor, çamaşır bulaşık makinesini refah seviyesiyle ölçüyor. Yahu 600 liraya makine var şimdi teknoloji ilerledi, bu aletler artık basit şeyler.
Erdoğan konuşma ve diksiyonda ayrı bir yeteneğe sahip olduğunu her zaman ispat etmiştir.Muharrem ince mi ciğerden konuşuyor...Yalan Hayatı yalan bunların...
cumhurbaşkanı nın üslup problemi var. diğerleri aday. bari siz CB olarak güzel konuşma dersi verin. Ama yok.
Korkudan bu işler.korkudan.Gidrceksiniz tamam artık.Tamammmmm
o zaman prompter olmadan konuşda görelim reis. söylediklerin kendine ait değil. ONLAR ne yazıyorsa onu okuyorsun. iyi hatipsin reis. ama prompter olmayınca tıkanıyorsun. o yüzden hiç bi tv ye çıkmıyorsun. sorulacak sorular önceden ONLAR tarafından hazırlanıyor. yoruldun reis yoruldun. bizide yordun...
o zaman prompter olmadan konuşda görelim reis. bu ilk değil. konuştukların kendi sözün değil. yada çık tv de tartış neden korkuyorsun büyük reissss.
Çok kafa ütülüyorsun. Sonun aziz gibi olacak iyi hazırlan.
Kendisi ve sülalesi köşeyi dönmüş çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı neyinize yetmiyor diyor. İnsanların beyinleriyle alay ediyor ama beyni olmayan insan dolu ülke.
reis doların durumu be olacak? 500 milyar dolar cari açık ne olacak? bunlardan bahset,
Adam haklı. Muhalefeti bu kadar sığ yapmanın alemi yok.
Engin alan ayağa kalmadı diye cezasını çekiyor diyen TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan kimdir? Işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz...
Paşa ayağa kalkmadı diye yıllarca ceza evinde yatıran sen açılım deyip sayısız ŞEHİT e sebeb sen seloya apoleti takan sen haburda davul zurna ile karşılayan sen her seçim öncesi kandili bombalayan,illa bir avrupa ülkesi ile müslümanlık din ile kavga edip mağdur olan sen seksen bir ilin yetmiş dört tanesine fetocu emniyet müdürü atayan sen eeeee daha neeee..!
ulan yine hocaefendi var eyvah eyvah,ne zaman hocaefendi duysam aklıma darbe geliyor mazallah...
aya yol yapsa inanacak secmenimiz var diye damat söyledi. secmenimiz salaklar ne söylesek inanır diyor. buna da inanır sanıyor ama seçmenin damatin dediği kadar salak değil. camdan okuyor misin okumuyor musun sen onun cevabını ver. yüz yüze hesaplasir misin inceyle onun cevabını ver. yazmazlarsa konuşur musun onun cevabını ver. ülke krize girmiş nasıl çıkacak onun cevabını ver. bırak artık bu mahalle ağzını...
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