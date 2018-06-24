Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM Ayrıca AK Parti'ye yasama görevi konusunda da büyük bir sorumluluk yükledi. Oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerime hasreten şükranlarımı sunuyorum. Bunun yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum.

Seçimlerin gayri resmi sonuçları belli oldu. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı vazifesini tevdi etti.

Aziz milletim, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

Seçimi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

24 Haziran seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sandıkların yüzde 97,1'i açıklanırken, resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52 ile cumhurbaşkanı seçimini kazanıyor.

Bugün, Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesi ile sandığa gitmiş oyunu kullanmış, tercihini yapmıştır.

HİÇ KİMSENİN DEMOKRASİNİN GÜCÜNE ZARAR VERMEYECEĞNİ ÜMİT EDİYORUM



Demokrasilerde seçimler herkesin kazandığı günlerdir. Seçime katılan tüm Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Hiç kimsenin seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek demokrasinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum.

MESAJIMIZ GAYET AÇIKTIR



Mesajımız gayet açıktır. Türkiye yüzde 90'lara varan katılımla demokrasi zaferini dünyaya ilan etmiştir.

Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. YSK'dan il, ilçe seçim kurullarına, sandık başlarında görev yapan heyetlerden müşahitlere kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin devlet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Milletimiz sandıkta üzerine düşeni yapmıştır. Bundan sonra Cumhurbaşkanı ile Meclis'i ile daha çok çalışma zamanıdır.

ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ



Bu ülkede hiç kimsenin hayat biçiminden veya farklılıklarından dolayı horlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Milletimizden aldığımız bu destekle sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmeye çalışanlara cevabımızı çok daha güçlü şekilde vermeye devam edeceğiz.