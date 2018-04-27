SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Sakın gündeminizde bile tutmayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, partililere uyarıda bulunarak, "Dalaverelerle siyaset yaptığını sananların durumunu milletim ibretle izliyor. Bunu sakın gündeminizde bile tutmayın, kim olursa olsun hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları: AK Parti, MYK ve MKYK'ya kadar, il başkanlarından belediye başkanları toplantılarına kadar tüm kurumsal istişare mekanizmalarını hassasiyetle işleten bir partidir. Bizim siyasetimizin temelinde ortak akıl vardır, demokrasi vardır. Genel Başkan olarak konusuna göre hangi yetkili kurullarımızda değerlendireceksek müzakere etmeden herhangi bir karar aldığımız baki değildir.

Tüm bu değerlendirmelerin sonunda alınan karar ise şahsım başta olmak üzere herkes için bağlayıcıdır. ÇOK SERT 15 MİLLETVEKİLİ AÇIKLAMASI



Erken seçim kararı sırasında tüm bu mekanizmaları harekete geçirdik. Siyasette hiç kimse layusel değildir. Siz bakmayın bazılarının tek adamlıkla suçlamalarına bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline, partisine ve milletimize gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ile zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. Sen bunları ağlatarak gönderiyorsun. Diktatörler bunu yapar.

"1.5 YIL DAHA KOLTUĞUMUZDA OTURABİLİRDİK"



1.5 yıl daha koltuğumuzda oturabilirdik ama dert koltuk değil. Ülkede huzur, refah nasıl olacak, bu. Hodri meydan mı diyorsun, işte meydan. Erken seçim demek, bu 1.5 yıldan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Bizim her fırsatta milletimize seçimleri zamanında yapma taahhüdümüz var. Uzun süreli erken seçim havasının çok ağır maliyetleri olacağı için bu gündemi süratle kaldırmaya karar verdik. 17 Nisan'da yapılan çağrıya, 18 Nisan'da tarihi ile birlikte vererek ülkemizi bu tartışmadan çıkarmış olduk. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ne şekilde bu noktaya gelinmiş olursa olsun erken seçimleri milletimizle bir kez daha hasbihal etme vesilesi olarak görüyoruz. Artık 2 kongremiz var. Bir tanesi İzmir, bir tanesi de İstanbul. Bu arada, hepsiyle birlikte kadın kollarımız, gençlik kollarımız da kongrelerini aynı heyecan ile gerçekleştirdi. Türkiye'de milli egemenliğe, millet iradesinin üstünlüğüne en çok önem veren, bu kavramlara en çok vurgu yapan parti AK Parti'dir. Milletimiz de bizim bu samimiyetimizi karşılıksız bırakmadı.

"SAKIN GÜNDEMİNİZDE BİLE TUTMAYIN"



Rahmetli Menderes'in uğrunda dar ağacında son nefesini verdiği, rahmetli Özal'ın nice saldırılara göğüs gerdiği bu davanın asli sahibi milletimizin kendisidir. Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle siyaset yaptığını sananların durumunu milletim ibretle izliyor. Bunu sakın gündeminizde bile tutmayın, kim olursa olsun hiç önemli değil. Muhalefetin Sorosları olduğunu da unutmayın. Buradan ilan ediyorum. Yine başaramayacaksınız. "CUMHURBAŞKANI TANIMI YAPIYOR, SEN BU TANIMIN TA KENDİSİSİN"



Ana muhalefetin başındaki zat kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Bulamadın mı bir tane? Bulamazsın, senden daha iyisi yok. Sende her numara var. SSK'yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Asabiyet, sinirlenmek buysa sende var, rahatlıkla grup toplantından bütün partililerini kovup dışarı atabiliyorsun. Herhalde bir tane bulacak. Bunların ne projeleri, ne vizyonları, ne renkleri var.

Senin ortaya çıkaracağın aday ne diyecek? Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. Benim milletim yaşadıklarını görüyor. AK Parti iktidarlarında milli gelirimizi 11 bin dolar seviyesine çıkarttık. Biz yaptığımızı konuşuyoruz. Peki, senin çıkaracağın aday neyi konuşacak? Sadece kuru kuru vaatler yapacaksın. Millet uyar, kanar diyeceksin. Benim milletim artık bu dümenlere gelmiyor. Önümüzdeki dönemde bunu 25 bin dolara kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunlar eğitimle ilgili ne diyecekler? Sağlıkla ilgili ne diyecekler? Kılıçdaroğlu'nun çökerttiği SSK'yı mı anlatacaklar? Ölülerimizi bile rehin aldıkları dönemi mi anlatacaklar? Yeni bir şey geldi aklıma. Yürüyeceksin Kemal yürüyecek arkandan. Hamdolsun böyle bir durumun içindeyiz. O da sağolsun kırmıyor bizi geliyor arkamızdan. Ama Reyhanlı'ya değil, daha beri. Spor, sanat o camia yanında değil. Olur ya bir şeyler fark edilebilir. Önümüzdeki dönemde 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiamızı da hayata geçireceğiz. Bay Kemal, ülkemize gelen Suriyeli seçmenlere burayı dar etti. Gelir gelmez bunları geri göndereceğiz dediler.