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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Sakın gündeminizde bile tutmayın

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında partilileri uyararak "Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle siyaset yaptığını sananların durumunu milletim ibretle izliyor. Bunu sakın gündeminizde bile tutmayın, kim olursa olsun hiç önemli değil" dedi. CHP liderine bir çağrıda bulunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, partililere uyarıda bulunarak, "Dalaverelerle siyaset yaptığını sananların durumunu milletim ibretle izliyor. Bunu sakın gündeminizde bile tutmayın, kim olursa olsun hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları:

AK Parti, MYK ve MKYK'ya kadar, il başkanlarından belediye başkanları toplantılarına kadar tüm kurumsal istişare mekanizmalarını hassasiyetle işleten bir partidir. Bizim siyasetimizin temelinde ortak akıl vardır, demokrasi vardır. Genel Başkan olarak konusuna göre hangi yetkili kurullarımızda değerlendireceksek müzakere etmeden herhangi bir karar aldığımız baki değildir.
Tüm bu değerlendirmelerin sonunda alınan karar ise şahsım başta olmak üzere herkes için bağlayıcıdır.

ÇOK SERT 15 MİLLETVEKİLİ AÇIKLAMASI

Erken seçim kararı sırasında tüm bu mekanizmaları harekete geçirdik. Siyasette hiç kimse layusel değildir. Siz bakmayın bazılarının tek adamlıkla suçlamalarına bu ülkede diktatör görmek isteyen bir gecede 15 milletvekiline, partisine ve milletimize gerekçe göstermeden siyaset mühendisliği ile zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. Sen bunları ağlatarak gönderiyorsun. Diktatörler bunu yapar.

"1.5 YIL DAHA KOLTUĞUMUZDA OTURABİLİRDİK"

1.5 yıl daha koltuğumuzda oturabilirdik ama dert koltuk değil. Ülkede huzur, refah nasıl olacak, bu. Hodri meydan mı diyorsun, işte meydan. Erken seçim demek, bu 1.5 yıldan vazgeçmek anlamına gelmiyor. Bizim her fırsatta milletimize seçimleri zamanında yapma taahhüdümüz var.

Uzun süreli erken seçim havasının çok ağır maliyetleri olacağı için bu gündemi süratle kaldırmaya karar verdik. 17 Nisan'da yapılan çağrıya, 18 Nisan'da tarihi ile birlikte vererek ülkemizi bu tartışmadan çıkarmış olduk. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

Ne şekilde bu noktaya gelinmiş olursa olsun erken seçimleri milletimizle bir kez daha hasbihal etme vesilesi olarak görüyoruz. Artık 2 kongremiz var. Bir tanesi İzmir, bir tanesi de İstanbul. Bu arada, hepsiyle birlikte kadın kollarımız, gençlik kollarımız da kongrelerini aynı heyecan ile gerçekleştirdi.

Türkiye'de milli egemenliğe, millet iradesinin üstünlüğüne en çok önem veren, bu kavramlara en çok vurgu yapan parti AK Parti'dir. Milletimiz de bizim bu samimiyetimizi karşılıksız bırakmadı.

"SAKIN GÜNDEMİNİZDE BİLE TUTMAYIN"

Rahmetli Menderes'in uğrunda dar ağacında son nefesini verdiği, rahmetli Özal'ın nice saldırılara göğüs gerdiği bu davanın asli sahibi milletimizin kendisidir. Hikmetini kendilerinden başka kimsenin çözemediği dalaverelerle siyaset yaptığını sananların durumunu milletim ibretle izliyor. Bunu sakın gündeminizde bile tutmayın, kim olursa olsun hiç önemli değil.

Muhalefetin Sorosları olduğunu da unutmayın. Buradan ilan ediyorum. Yine başaramayacaksınız.

"CUMHURBAŞKANI TANIMI YAPIYOR, SEN BU TANIMIN TA KENDİSİSİN"

Ana muhalefetin başındaki zat kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Bulamadın mı bir tane? Bulamazsın, senden daha iyisi yok. Sende her numara var. SSK'yı ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Asabiyet, sinirlenmek buysa sende var, rahatlıkla grup toplantından bütün partililerini kovup dışarı atabiliyorsun. Herhalde bir tane bulacak. Bunların ne projeleri, ne vizyonları, ne renkleri var.

Senin ortaya çıkaracağın aday ne diyecek? Türkiye'yi 3.5 kat büyüttük. Benim milletim yaşadıklarını görüyor. AK Parti iktidarlarında milli gelirimizi 11 bin dolar seviyesine çıkarttık. Biz yaptığımızı konuşuyoruz. Peki, senin çıkaracağın aday neyi konuşacak? Sadece kuru kuru vaatler yapacaksın. Millet uyar, kanar diyeceksin. Benim milletim artık bu dümenlere gelmiyor. Önümüzdeki dönemde bunu 25 bin dolara kadar ulaştırmayı hedefliyoruz.

Bunlar eğitimle ilgili ne diyecekler? Sağlıkla ilgili ne diyecekler? Kılıçdaroğlu'nun çökerttiği SSK'yı mı anlatacaklar? Ölülerimizi bile rehin aldıkları dönemi mi anlatacaklar?

Yeni bir şey geldi aklıma. Yürüyeceksin Kemal yürüyecek arkandan. Hamdolsun böyle bir durumun içindeyiz. O da sağolsun kırmıyor bizi geliyor arkamızdan. Ama Reyhanlı'ya değil, daha beri. Spor, sanat o camia yanında değil. Olur ya bir şeyler fark edilebilir. Önümüzdeki dönemde 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiamızı da hayata geçireceğiz. Bay Kemal, ülkemize gelen Suriyeli seçmenlere burayı dar etti. Gelir gelmez bunları geri göndereceğiz dediler.

Önümüzdeki dönemde daha çok demokrasi, daha çok özgürlük diyoruz. Daha geniş haklar diyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde daha fazla refah diyoruz. Hedeflerimize birer birer ulaşacağız.

Seçim bildirgemiz ve beyannamemizde çok daha fazlasını, manifestomuzla birlikte paylaşacağız. Diğerlerin ne vaadediyor. Her türlü karanlık oyunun başrolü olarak mı milletimizin önünü açacaklar? Birbirlerine milletvekili ikram ederek mi önünü açacaklar? Bunlara kalsa İstanbul Boğazı'nda bir inci gibi dizili köprüleri yıkarlar. Marmaray'ı imha ederler, Avrasya'yı imha ederler. Bunların dikili ağacı yok. Ekonomimizi IMF'ye teslim ederler. Biz tekrar tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek yolumuza devam edeceğiz. Milletimiz bir kez daha bunlara gerekli dersi verecekler.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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Okuyucu Yorumları 114 yorum
Sayın Cumhurbaşkanı siz zaten diktatörlüğü getitmişsiniz sizden başka kimse diktatör değil siz halktan o kadar korkuyorsunuz ki camiiye bile 10000 adamla gidiyorsunuz korkunun ecele faydası yok
Şurada kaç ay oldu belediye başkanlarını aglatarak istifa ettirdin ha benim akım senden ak diyene bak
@yasin_aydin bizde başarısız olanlar istifa eder veya görevden alınırlar. sizde bu işler nasıl işliyor? ağlamasınlar diye 10 seçim kaybeden koltuğa yapışıyor?
dünyanın uydusu ay mralin uydusu kmel
ahmet davutoğlu diyorum anlayan anladı????
hayırlı cumalar her keze başkanım hep atar yapıyonuz biraz sakin artık otobüslerde her yerde görüyorum her kez siyaset konuşur olmuş biraz örnek olmalısınız eski istanbulu özler olduk ALLAH ıslah etsin
peki ülkenin seçilmiş Başbakanı istifa ettirip Binaliyi yerine koyana ne dememiz gerekiyor....
@lorcin Utanmak büyük meziyettir. Bazılarının utanma duygusundan yoksun ve milleti aptal zannederek, GÜCÜNÜN SARHOŞLUĞUNDA hezeyan içinde bağırdığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Her türlü siyasi ahlaksızlığı yapmayı kendilerine tanınmış hak olarak görenleri Allah kahrınan kahhaar eylesin. Amin !
ALLAH askına bir gün konuşma da,Türkiye bir rahat nefes alsın.Bak ekonomi dipte,insanlar sana olan güvenlerini kaybetti.Bari artık suss.
istifa ettirilen belediye başkanlarına ne diceksin bay recep
Hı hı... Alkol alıp zil zurna dolaşanlar da "ben sarhoş değilim" diyorlar.
Diktatör dediğin adam seçilmiş başbakanı ve belediye başkanlarını bir gecede istifa ettirir, damadını bakan yapar. Paralel yapının yardımı ile iktidara gelir. Kendisine kontrollü darbe düzenletir. Milletin parasını Man adasına kaçırır. Kendisine sahte üniversite diploması çıkartır . Kendisine oy vermeyen kişiye vatan haini muamelesi eder. Evet tam Kılıçdaroğlu'nu anlatmış.
ATES BACAYI SARMIS
ülkenin refahını huzurunu düşünüyormuş. 16 senedir neden sağlanmadı peki? dolar petrol altın almış başını gitmiş. et süt vs. gıda ürünleri almış başını gitmiş. maaşlar neredeyse yerinde sayıyor. alım gücü azalmış. bu nasıl ferahlık sayın diktatör olmayan Cumhurbaşkanı?
bir mhp li olarak yanındayım reis
Halkın seçtiği Belediye başkanlarını bir gecede ağlatarak görevinden etmeye Diktatörlük denmiyor o zaman. İlle de milletvekili olmalı yani...
konuş KONUŞ MEYDAN BOŞ KONUŞ BOLCA AMAN SUSMA....SAKIN HAA...
RTE sen var ya adamın dibisin,sen bu ülkenin geleceğisin, DAVAR lar eksilemeye başla
Erken seçimi İyi partiyi seçimlere sokmamak için yaptığınızı söyleseydiniz bir kaç dürüst lafınızdan biri olabilirdi.Ama şu bir gerçekki seçmeninizin belli bir kesimi sizin söylediklerinize çoktan ikna oldu.
dogruya dogru !!
Türkeşin oğlu kendi keyfiyle geldi bu siyasi ahlaksızlık değil diyorsun.)))Sizi gidi siziler...
kim benim hakımı yemişse kim bu ülkenin malını çalmışsa kim torpil yapıp işe girmişse boyunları altlarında kalsın cocuklarından hayır görmesinler iki cihandada iki yakaları bir araya gelmesin
bu kadar korkmayın. ve bu kadar değişken olmayın!!!!!! cumhur ittifakı gibi kirli bir ittifak yaptıktran sonra kımseye laf soylemeye hakkınız yok. dinime sövende müslüman olsa
@mustafa_kemal_2017 hangi din sizinki. niye dininize küfür ediliyor . haddinizi aşıp mahçup mu oldunuz . Allah sizi önce islah sonra affeder inşallah .
@mustafa_kemal_2017 değişkenlik gösterenleri gördük iki elleriyle bi aday çıkaramadılar iki eliyle bi .... doğrultamadılar
%60 oy alacağım diyen kendinden bu kadar emin olan neden etrafa bu kadar bağırıp çağırır , çık al o zaman seçimi.
@ktekirdagli_1963 sıkıntı yok demokrasiyi savunanlara demokrasi dersi veriyor anladın sen onu
suyun ısındı reyiz halk yemiyor artık eyyyyleri...başka başka damardan girecek taktikler geliştir...ARTIK BİRŞEYLERİN DEĞİŞMESİ LAZIM...ılımlı hoşgörülü tertemiz yeni bir sayfa açılmalı memleketin bekası için...
takiyye ve takunya...........!
yineee,YENİDEEEN..... tek başınaaaaa GÜZEL İNSAN ve diğer güzel insanlarla BİR OLUP GELİYORUZ İNŞAAAALH:)))
:))))))))))))))))))))))))))
Memleket yangın yeri olmuş siz hala koltuk derdi değil amacımız diyorsunuz.. Ben ülkeyi yönetmedim her şeyi sattım battık istifa ediyorum diyeceğine çemkiriyorsun
bukadar aciz bir siyaset olamaz.zamaninda sen o mevkiye nasıl geldin.ve belediye başkanlarını nasıl istifa ettirdin
REİS NE OLUR ÜLKE GERÇEKLERİNDEN BAHSEDELİM BİZLER GARİP GURABA FAKİR FUKARA EKMEĞİMİZİN EMEĞİMİZİN TARLAMIZIN TOPRAĞIMIZIN EVLATLARIMIZIN ŞEHİTLERİMİZİN GAZİLERİMİZİN DERDİNDEYİZ KOLTUKLAR SİZİN OLSUN EHLİYET VE LİYAKATIN AYAKLAR ALTINA ALINDIĞI YANDAŞLARINIZIN OLSUN HAKSIZ HUKUKSUZ İHALE ALANLARIN OLSUN MEMLEKETİMİZDE NEDEN ÜRETEN BİZLERİN ŞEKER FABRİKALARINI PEŞKEŞ ÇEKERCESİNE SATARSINIZ PANCAR BİZİM EKMEĞİMİZ EVLATLARIMIZ 10-11 YAŞLARINDA UYUŞTURCUYA İNTERNETE SİGARAYA BAŞLATILIYOR SİZ BUNLARDAN BAHSEDİN ÇÖZÜM ÜRETİN BİZE NE 105 KATLI REZİDANSLARDAN EYYYY REİS SİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ
@cumhurbveli sen git oyunu ver.
sokak ağzı ile vatandaş gaza getiriliyor. ülke yönetimi küheylanlikla bi yere kadar yönetilebilinir sonrası şuan olduğu gibi çıkmaz sokaktır. ama birleştirici üslup nezaket ilk başlarda verimsiz gibi gözüksede ekonomik ömrü kesinlikle argo yaklaşımdan kat ve kat fazladır. beton ekonomisi patlamak üzereyken devreye girildi ki daha ağır bedeller ödenmesin diye. bu kadar kin nefret siyasilerin sonunu getirir. bizi yönetenlerin bizi terörist ilan etmesinden bıktık usandık. bizi temsil etme yetisi artık kalmadı mevcut sistem tıkandı. saadetli günler diliyorum. hayırlı cumalar.
herkes kotu dalavereci bi tek tayyip iyi dusunce bu
@akin_gurpinar_1982 doğruya doğru tebrik ederim
Bu 15 vekil olayı chp nin siyasi hanesine kara leke olarak geçecektir..bu seçim arafesinde chp bu olaydan büyük yara aldı..siz vekilinizi ağlatarak bir yere gönderirseniz işte burda hak adalet yoktur zulum vardır.
ÖNEMLİ DEĞİLSE NİYE TELAŞE YAPIYON !
Eskiden cumhurbaşkanlığı particiliğin üstünde, devletin milletin bütünlüğü simgeleyen saygın bir makamdı. Şimdi boğazına kadar particiliğe gömülü, halkın yarısından fazlasının sesini duymaya bile tahammül edemediği biri oturuyor.
akp nin vekil adaylarından fetö cü kimse çıkmayacakmı? bugüne kadar hep kendilerini gizlediler ve kandırdılar.yeniler ne yapar?
bugüne kadar tayyipi esad kandırdı,fetö kandırdı,pkk-pyd barzani kandırdı,abd-ab kandırdı.mhp'de kandıracak gibime geliyor!olursa çok gülecem:-)))
Belki haklısın ama siyasete hileyi sen kattın be sayın reis sen gösterdin nasıl davul zurnayla karşılamayı sen gösterdin ne istedin de vermedim demeyi sen gösterdin belediye başkanlarını koltuktan indirmeyi sen gösterdin sana hakaret eden adamla aynı yolda yürümeyi kime nasıl çamur atabiliyorsun ki
HERŞEY İYİ İSE NEDEN ERKEN SEÇİM YAPIYORUZ YOK EĞER KÖTÜ İSE NEDEN SİZE OY VERELİM ? 16 YIL OLDU AKLINIZ NERDEYDİ ŞİMDİ VAATLERDE BULUNUYORSUNUZ ELİNİZİ KOLUNUZU MU BAĞLADILAR?
tek adam tek partisin bunu şu anki seçim hazırlığında bile kanıtladın karşına çıkaçak kendi içlerinden bir tane adam gibi adam olmayan partilerin yüzlerini ortaya çıkardın ve halen içi boş bu partilerin içinde kendilerine bir çıkar olurmu diye koşanlar var 24 haziran gene bunların hezimeti olaçak ve gene ayni teraneleri okuyaçaklar hileli seçim yok oy çaldılar deçekler ama şunu göremiyorlar bu ülkede adam gibi SADECE SAYIN TAYYİP ERDOĞAN...
her şey sana çalışacak daaa
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